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पवन कल्याण को हैदराबाद में बैठक करने की अनुमति नहीं, आखिर साइबराबाद पुलिस को किस बात का था डर?

हैदराबाद: जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण की महत्वाकांक्षी बैठक 'तेलंगाना नव निर्माण संकल्प सभा - जनसेना साधक सम्मेलनम' को साइबराबाद पुलिस ने आखिरी वक्त पर सुरक्षा कारणों का हवाला देकर रोक दिया है. पवन कल्याण मंगलवार 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस के मौके पर आईटी हब गचीबोवली में अपने कार्यकर्ताओं के साथ यह बड़ी बैठक करने वाले थे. यह विवाद अब हाईकोर्ट पहुंच गया है.

मिली जानकारी के अनुसार जनसेना पार्टी के महासचिव तल्लूरी राम ने इस बैठक को आयोजित करने की अनुमति के लिए पुलिस में एक आवेदन दिया था. पार्टी ने इस आंतरिक बैठक को 2 जून को दोपहर 3:00 बजे से रात 9:00 बजे तक आयोजित करने की योजना बनाई थी, जिसमें लगभग 2,000 प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं के शामिल होने की उम्मीद थी. इस अनुरोध की समीक्षा करने के बाद, सेरिलिंगमपल्ली ज़ोन के डीसीपी श्रीनिवास ने आधिकारिक आदेश जारी करते हुए कहा कि बैठक की अनुमति नहीं दी जा सकती.

पुलिस ने बताया कि जांच में यह सामने आया है कि प्रोफेसर के. नागेश्वर द्वारा की गई टिप्पणियों को लेकर आंध्र प्रदेश में दर्ज मुकदमों के कारण तेलंगाना में तनाव पैदा हो गया है. इसके अलावा, उन्होंने नोट किया कि आंध्र प्रदेश के कुछ राजनेताओं के बयानों से तेलंगाना के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं. नतीजतन, उन्होंने संकेत दिया कि राज्य भर में विरोध प्रदर्शन और जवाबी आंदोलन भड़कने की आशंका है.