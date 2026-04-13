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एनआरआई के खाते से 6.5 करोड़ रुपये हड़पने का आरोप, बैंक मैनेजर गिरफ्तार

बैंक मैनेजर के द्वारा एनआरआई के खाते से रुपये हड़प लिए जाने के आरोप में पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है.

The bank manager was arrested on charges of embezzling money from an NRI's account.
एनआरआई के खाते से रुपये हड़पने के आरोप में बैंक मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया. (सांकेतिक तस्वीर-IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 13, 2026 at 1:04 PM IST

2 Min Read
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हैदराबाद : एक एनआरआई के खाते से 6.5 करोड़ रुपये हड़पने के आरोप में बैंक मैनेजर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. बताया जाता है कि हैदराबाद के बेगमपेट में एक्सिस बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों ने एक गैंग बनाकर एक एनआरआई खाताधारक के पैसे हड़प लिए.

पीड़ित के विदेश में रहने का फायदा उठाकर उन्होंने नकली साइन करके करीब 6.5 करोड़ रुपये का गबन कर लिया. पुलिस ने इस मामले में एक्सिस बैंक के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है.

ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले परितोष उपाध्याय का हैदराबाद के बेगमपेट में एक्सिस बैंक में 2017 से प्रीमियम बैंक अकाउंट है. पीड़ित ने पुलिस में शिकायत की कि उसकी संलिप्तता के बिना 6.5 करोड़ रुपये का गबन किया गया. मामले में पुलिस ने 2024 में मामला दर्ज किया.

हालांकि, तब से बैंक अधिकारियों ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके गिरफ्तारी से बचने की कोशिश की है. पुलिस ने हाल ही में एक्सिस बैंक के मैनेजर वेंकटरमण को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया है.

अधिकारियों ने खुद 42 खुले चेक दिए, जो तब तक नहीं दिए जाने चाहिए जब तक ग्राहक सीधे ब्रांच में न आए. खाताधारक परितोष ने शिकायत की है कि उनके साइन नकली थे और जब वे ऑस्ट्रेलिया में थे, तब चेक से कैश निकाल लिया गया.

उन्होंने कहा कि कैश को उनकी जानकारी के बिना उनके माता-पिता के खाते और दूसरे खाते से गैर-कानूनी तरीके से निकाल लिया गया.

पारितोष, जिसने अपने खाते में बैलेंस में असामान्य कमी देखी, दो साल से न्याय के लिए लड़ रहा है.

उन्होंने बैंक के टॉप अधिकारियों की तरफ से सीईओ अमिताभ चौधरी को ईमेल भेजे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया. जांच के नाम पर टालमटोल करने वाले बैंक स्टाफ ने पीड़ित की इजाजत के बिना उसका खाता बंद करने और बच निकलने की कोशिश की.

पीड़ित की शिकायत के आधार पर पंजागुट्टा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.

एक्सिस बैंक के मैनेजर वेंकटरमण जेल में हैं. पुलिस का मानना ​​है कि अगर उन्हें हिरासत में लिया गया तो और भी बातें सामने आएंगी. बैंक की इंटरनल सिक्योरिटी को तोड़कर इतनी बड़ी डकैती कैसे हो गई? इस प्रायोजित अपराध में और कौन-कौन शामिल है? पुलिस जांच कर रही है.

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