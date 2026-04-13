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एनआरआई के खाते से 6.5 करोड़ रुपये हड़पने का आरोप, बैंक मैनेजर गिरफ्तार

एनआरआई के खाते से रुपये हड़पने के आरोप में बैंक मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया. ( सांकेतिक तस्वीर-IANS )

हैदराबाद : एक एनआरआई के खाते से 6.5 करोड़ रुपये हड़पने के आरोप में बैंक मैनेजर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. बताया जाता है कि हैदराबाद के बेगमपेट में एक्सिस बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों ने एक गैंग बनाकर एक एनआरआई खाताधारक के पैसे हड़प लिए.

पीड़ित के विदेश में रहने का फायदा उठाकर उन्होंने नकली साइन करके करीब 6.5 करोड़ रुपये का गबन कर लिया. पुलिस ने इस मामले में एक्सिस बैंक के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है.

ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले परितोष उपाध्याय का हैदराबाद के बेगमपेट में एक्सिस बैंक में 2017 से प्रीमियम बैंक अकाउंट है. पीड़ित ने पुलिस में शिकायत की कि उसकी संलिप्तता के बिना 6.5 करोड़ रुपये का गबन किया गया. मामले में पुलिस ने 2024 में मामला दर्ज किया.

हालांकि, तब से बैंक अधिकारियों ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके गिरफ्तारी से बचने की कोशिश की है. पुलिस ने हाल ही में एक्सिस बैंक के मैनेजर वेंकटरमण को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया है.

अधिकारियों ने खुद 42 खुले चेक दिए, जो तब तक नहीं दिए जाने चाहिए जब तक ग्राहक सीधे ब्रांच में न आए. खाताधारक परितोष ने शिकायत की है कि उनके साइन नकली थे और जब वे ऑस्ट्रेलिया में थे, तब चेक से कैश निकाल लिया गया.

उन्होंने कहा कि कैश को उनकी जानकारी के बिना उनके माता-पिता के खाते और दूसरे खाते से गैर-कानूनी तरीके से निकाल लिया गया.