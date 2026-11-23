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हैदराबाद में 26/11 जैसे आतंकी हमले की धमकी, पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर

सांकेतिक फोटो ( ETV Bharat )

हैदराबाद: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक धमकी भरे ईमेल के मिलने के बाद सुरक्षा व्यवस्था को बेहद कड़ा कर दिया गया है और पूरे शहर की पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है. आतंकी संगठन 'लश्कर-ए-तैयबा' के नाम से भेजे गए इस ईमेल में शहर के प्रमुख स्थानों पर मुंबई के 26/11 जैसा बड़ा आतंकी हमला करने की चेतावनी दी गई है. हालांकि, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने शुरुआती जांच के बाद इस धमकी को महज एक अफवाह या शरारत बताया है, लेकिन एहतियात के तौर पर किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जा रही है.

ईमेल में क्या दी गई है धमकी?

पुलिस की स्पेशल ब्रांच को प्राप्त हुए इस ईमेल में काचीगुडा रेलवे स्टेशन और काचीगुडा स्थित 'होटल टूरिस्ट प्लाजा' को बम विस्फोटों से उड़ाने की धमकी दी गई है. ईमेल भेजने वाले अज्ञात शख्स ने दावा किया है कि इस हमले में कम से कम 300 लोगों की जान ली जाएगी. संदेश में लिखा गया है कि यह हमला जम्मू-कश्मीर में भारतीय सेना द्वारा आतंकी लतीफ भट और उसके साथियों को मार गिराए जाने का बदला लेने के लिए किया जाएगा.

पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की त्वरित कार्रवाई

धमकी की गंभीरता को देखते हुए हैदराबाद पुलिस स्पेशल ब्रांच के संयुक्त आयुक्त (जॉइंट कमिश्नर) ने शहर के सभी पुलिस थानों के प्रभारियों (SHO), एसीपी, डीसीपी, ट्रैफिक और टास्क फोर्स के अधिकारियों को तत्काल हाई अलर्ट जारी किया है. सूचना मिलते ही बम निरोधक दस्ते (बम स्क्वाड), डॉग स्क्वाड और एंटी-सैबोटाज टीमों ने काचीगुडा रेलवे स्टेशन और होटल टूरिस्ट प्लाजा की गहन तलाशी ली, लेकिन वहां से कोई भी संदिग्ध या विस्फोटक वस्तु बरामद नहीं हुई. इसके अलावा, शहर के अन्य रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, प्रमुख होटलों, धार्मिक स्थलों और भीड़भाड़ वाले बाजारों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और गश्त तेज कर दी गई है.