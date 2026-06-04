हैदराबाद में भीषण हादसा: दो कारों को टक्कर मारने के बाद पलटा पेट्रोल टैंकर, तेल रिसाव के बाद हाई अलर्ट
हैदराबाद के पेड्डा अंबरपेट के पास पेट्रोल टैंकर पलटने से भीषण हादसा.पेट्रोल रिसाव के बाद हाई अलर्ट जारी. पढ़ें पूरी खबर.
Published : June 4, 2026 at 10:03 PM IST
हैदराबादः तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के बाहरी इलाके में स्थित पेड्डा अंबरपेट के पास एक बड़ा सड़क हादसा हुआ. यहां एक तेज रफ्तार पेट्रोल टैंकर ने आगे चल रही दो कारों को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों कारें के परखच्चे उड़ गये. हादसे के अनियंत्रित होकर पेट्रोल से भरा टैंकर सड़क पर ही पलट गया. गनीमत रही कि कारों में सवार लोगों को केवल मामूली चोटें आईं.
मौके पर मची अफरातफरी
टैंकर के पलटते ही घटनास्थल पर चीख-पुकार और भारी अफरातफरी का माहौल पैदा हो गया. टैंकर के केबिन के भीतर एक व्यक्ति बुरी तरह फंस गया था. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं. बचाव दल ने स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. काफी मशक्कत के बाद केबिन में फंसे व्यक्ति को बाहर निकाला गया. उसके पैरों में गंभीर चोटें आई थीं.
पेट्रोल रिसाव से बढ़ा धमाके का खतरा
टैंकर के पलटने के बाद उसमें से पेट्रोल का रिसाव (लीकेज) शुरू हो गया. सड़क पर पेट्रोल बहता देख प्रशासन के हाथ-पांव फूल गए, क्योंकि एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े विस्फोट का कारण बन सकती थी. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अधिकारियों ने पूरे इलाके में 'हाई अलर्ट' घोषित कर दिया. फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करते हुए पूरे इलाके को घेर लिया.
राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगा लंबा जाम
इस भयानक हादसे के कारण विजयवाड़ा-हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया. देखते ही देखते हाईवे पर गाड़ियों की किलोमीटर लंबी कतारें लग गईं. उमस के बीच फंसे यात्री बेहाल नजर आए. हर तरफ हॉर्न का शोर गूंजने लगा. जाम की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने मोर्चा संभाला. नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक को रोककर, सभी वाहनों को सर्विस रोड की तरफ डायवर्ट किया गया.
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