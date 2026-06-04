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हैदराबाद में भीषण हादसा: दो कारों को टक्कर मारने के बाद पलटा पेट्रोल टैंकर, तेल रिसाव के बाद हाई अलर्ट

हैदराबाद में एनएच पर पलटा पेट्रोल टैंकर. ( ETV Bharat )