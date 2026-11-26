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भारत का पहला AI पुलिस स्टेशन, हैदराबाद के पंजगुट्टा में अगले हफ्ते शुरू होंगी हाई-टेक सेवाएं

डीजीपी सी.वी. आनंद ने पंजगुट्टा थाने में एआई 'सेतु' कियोस्क का निरीक्षण किया. ( ETV Bharat )

हैदराबाद: तेलंगाना पुलिस विभाग आधुनिक तकनीक को अपनाते हुए एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहा है. हैदराबाद का पंजगुट्टा पुलिस स्टेशन जल्द ही देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) संचालित पुलिस स्टेशन बनने जा रहा है. साल दर साल बढ़ते आपराधिक मामलों के कारण पुलिस कर्मचारियों पर काम का बोझ काफी बढ़ गया है, ऐसे में यह उन्नत तकनीक उन्हें बड़ी राहत प्रदान करेगी.

शिकायत से लेकर चार्जशीट तक एआई की मदद

इस नई पहल के तहत पीड़ितों से शिकायतें प्राप्त करने से लेकर अदालत में चार्जशीट (आरोप पत्र) दाखिल करने तक की पूरी प्रक्रिया में एआई की महत्वपूर्ण भूमिका होगी. यह अत्याधुनिक प्रणाली जांच अधिकारियों को मामले की छानबीन में सही मार्गदर्शन देगी. इसके साथ ही, यह चार्जशीट तैयार करते समय होने वाली मानवीय त्रुटियों की पहचान कर उन्हें सुधारने में भी मदद करेगी, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में तेजी और सटीकता आएगी.