भारत का पहला AI पुलिस स्टेशन, हैदराबाद के पंजगुट्टा में अगले हफ्ते शुरू होंगी हाई-टेक सेवाएं
हैदराबाद का पंजगुट्टा देश का पहला एआई-संचालित पुलिस स्टेशन बनेगा. डीजीपी सी.वी. आनंद और सीपी महेश भागवत ने तैयारियों का निरीक्षण किया.
Published : November 26, 2026 at 1:12 PM IST
हैदराबाद: तेलंगाना पुलिस विभाग आधुनिक तकनीक को अपनाते हुए एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहा है. हैदराबाद का पंजगुट्टा पुलिस स्टेशन जल्द ही देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) संचालित पुलिस स्टेशन बनने जा रहा है. साल दर साल बढ़ते आपराधिक मामलों के कारण पुलिस कर्मचारियों पर काम का बोझ काफी बढ़ गया है, ऐसे में यह उन्नत तकनीक उन्हें बड़ी राहत प्रदान करेगी.
शिकायत से लेकर चार्जशीट तक एआई की मदद
इस नई पहल के तहत पीड़ितों से शिकायतें प्राप्त करने से लेकर अदालत में चार्जशीट (आरोप पत्र) दाखिल करने तक की पूरी प्रक्रिया में एआई की महत्वपूर्ण भूमिका होगी. यह अत्याधुनिक प्रणाली जांच अधिकारियों को मामले की छानबीन में सही मार्गदर्शन देगी. इसके साथ ही, यह चार्जशीट तैयार करते समय होने वाली मानवीय त्रुटियों की पहचान कर उन्हें सुधारने में भी मदद करेगी, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में तेजी और सटीकता आएगी.
'सेतु' ऐप कियोस्क और पायलट प्रोजेक्ट
एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस पुलिस स्टेशन की विभिन्न तकनीकी सेवाओं को एआई के साथ जोड़ा जा रहा है. ये सभी सेवाएं अगले एक सप्ताह के भीतर आम जनता के लिए शुरू होने की उम्मीद है. तैयारियों का जायजा लेने के लिए राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) सी.वी. आनंद ने हैदराबाद के पुलिस आयुक्त महेश भागवत के साथ बुधवार को पंजगुट्टा पुलिस स्टेशन का दौरा किया. निरीक्षण के दौरान दोनों शीर्ष अधिकारियों ने वहां चल रही तकनीकी तैयारियों और विशेष रूप से 'सेतु' ऐप के माध्यम से संचालित होने वाले आधुनिक कियोस्क की कार्यप्रणाली का बारीकी से अवलोकन किया.
कर्मचारियों की दक्षता और शिकायतकर्ताओं से संवाद
निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों ने स्टेशन के कर्मचारियों से बातचीत की और एआई तकनीक के प्रति उनकी समझ तथा तकनीकी दक्षता के बारे में जानकारी ली. उन्होंने यह भी जांचा कि आम नागरिकों के लिए इन एआई-आधारित सेवाओं का लाभ उठाना कितना सरल है. इस मौके पर अधिकारियों ने थाने में मौजूद शिकायतकर्ताओं से भी सीधा संवाद किया और उनके अनुभव जाने.
निरीक्षण में शामिल वरिष्ठ अधिकारी
इस महत्वपूर्ण निरीक्षण कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADGP) अकुल सभरवाल, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त श्रीनिवासुलु, इंटेलिजेंस डीआईजी भास्करन, खैरताबाद जोन की डीसीपी शिल्पावल्ली, टीएस-पार्क (TS-PARK) के एसपी रूपेश, डीसीपी (प्रशासन/विशेष इकाइयां) अरविंद बाबू, एसीपी मुरली कृष्णा और इंस्पेक्टर जहांगीर यादव सहित कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल थे.
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