हैदराबाद: सरकारी प्लॉट की खुली नीलामी, दो लाख रुपये देकर ले सकते हैं भाग
तेलंगाना राजीव स्वगृह कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हैदराबाद के पास 137 सरकारी प्लॉट की खुली नीलामी की घोषणा की है, 7 और 8 फरवरी को होगी.
Published : January 22, 2026 at 1:58 PM IST
हैदराबाद: शहर के पास जमीन या प्लॉट खरीदने की सोच रहे लोगों के लिए अच्छ मौका है. तेलंगाना राजीव स्वगृह कॉर्पोरेशन लिमिटेड (TGRSCL) हैदराबाद शहर के पास 137 सरकारी प्लॉट की नीलामी करने जा रही है. ये नीलामी 7 और 8 फरवरी को होगी. ये प्लॉट तोरूर (Thorrur ), बहादुरपल्ली और कुरमलगुडा में हैं.
टीजीआरएससीएल ने एक प्रेस रिलीज में कहा, "तोरूर में स्थित प्लॉट की नीलामी दोनों दिन होगी, जबकि बहादुरपल्ली और कुरमलगुडा में प्लॉट 8 फरवरी को नीलामी के लिए उपलब्ध होंगे. तोरूर में प्लॉट 200 से 500 वर्ग गज (square yards) के बीच हैं, जबकि बहादुरपल्ली में प्लॉट 200 से 1,000 वर्ग गज के बीच हैं. कुरमलगुडा में प्लॉट 200 से 300 वर्ग गज के बीच हैं.
नीलामी के लिए, बयाना राशि जमा (EMD)– बहादुरपल्ली, कुरमलगुडा और तोरूर में भूखंडों के लिए 2,00,000 रुपये होगी. यह खरीदार की तरफ से जमीन खरीदने का वास्तविक इरादा दिखाने के लिए है. प्लॉन न मिलने पर पूरी राशि वापस मिल जाएगी.
आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, हैदराबाद के पास मौजूद ओपन प्लॉट 100 प्रतिशत कानूनी दावा (Encumbrance) मुक्त हैं, और उन पर TGRSCL (सरकार) का स्पष्ट स्वामित्व है.
तरूर आउटर रिंग रोड (ORR) और आदिबटला (Adibatla) आईटी कॉरिडोर के पास है, जबकि बहादुरपल्ली ORR के पास है. कुरमलगुडा राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रिसर्च सेंटर इमारत (RCI) और ORR के पास है.
नीलामी में कैसे भाग लें
प्लॉट नीलामी में भाग लेने के इच्छुक लोग मी सेवा केंद्रों (Mee Seva Centers) के जरिये EMD (बयाना राशि) का भुगतान कर सकते हैं या प्रबंधन निदेशक, TGRSCL के नाम पर हैदराबाद में देय डिमांड ड्राफ्ट (Payable Demand Draft) भेज सकते हैं. मी सेवा केंद्र से मिली रसीद या DDs को नीलामी वाले दिन ही लाया जा सकता है, जो अविका कन्वेंशन, तारा कन्वेंशन के पास, ORR एग्जिट नंबर 11, पेड्डा अंबरपेट (Pedda Amberpet) में होगी.
प्रेस रिलीज में कहा गया है कि नीलामी में भाग लेने के इच्छुक लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी हासिल कर सकते हैं.
