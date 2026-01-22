ETV Bharat / bharat

हैदराबाद: सरकारी प्लॉट की खुली नीलामी, दो लाख रुपये देकर ले सकते हैं भाग

प्रतीकात्मक तस्वीर ( ETV Bharat )

हैदराबाद: शहर के पास जमीन या प्लॉट खरीदने की सोच रहे लोगों के लिए अच्छ मौका है. तेलंगाना राजीव स्वगृह कॉर्पोरेशन लिमिटेड (TGRSCL) हैदराबाद शहर के पास 137 सरकारी प्लॉट की नीलामी करने जा रही है. ये नीलामी 7 और 8 फरवरी को होगी. ये प्लॉट तोरूर (Thorrur ), बहादुरपल्ली और कुरमलगुडा में हैं. टीजीआरएससीएल ने एक प्रेस रिलीज में कहा, "तोरूर में स्थित प्लॉट की नीलामी दोनों दिन होगी, जबकि बहादुरपल्ली और कुरमलगुडा में प्लॉट 8 फरवरी को नीलामी के लिए उपलब्ध होंगे. तोरूर में प्लॉट 200 से 500 वर्ग गज (square yards) के बीच हैं, जबकि बहादुरपल्ली में प्लॉट 200 से 1,000 वर्ग गज के बीच हैं. कुरमलगुडा में प्लॉट 200 से 300 वर्ग गज के बीच हैं. प्लॉट (ETV Bharat) नीलामी के लिए, बयाना राशि जमा (EMD)– बहादुरपल्ली, कुरमलगुडा और तोरूर में भूखंडों के लिए 2,00,000 रुपये होगी. यह खरीदार की तरफ से जमीन खरीदने का वास्तविक इरादा दिखाने के लिए है. प्लॉन न मिलने पर पूरी राशि वापस मिल जाएगी.