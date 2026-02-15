ETV Bharat / bharat

जवान होती हैदराबाद की रातें: 'सचिवालय' बना नया फूड डेस्टिनेशन, आधी रात को भी यहां कम नहीं होती रौनक

हैदराबादः मेट्रो शहरों की असली पहचान उनकी भागती-दौड़ती नाइटलाइफ से होती है. इस मामले में हैदराबाद अब एक कदम आगे निकल चुका है. रात 10 बजे के बाद हैदराबाद के प्रशासनिक केंद्र 'सचिवालय' के पास बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं. जगमगाती रोशनी, कतारों में खड़े फूड ट्रक्स और हवा में तैरती लजीज पकवानों की खुशबू लेने के लिए. ये नजारा अब हैदराबाद की रातों की नई पहचान बन गया है.

पहले हैदराबाद की नाइटलाइफ का मतलब सिर्फ चारमीनार इलाका हुआ करता था. उसके बाद आईटी हब (DLF एरिया) और कुकटपल्ली का नाम आया. लेकिन अब शहर के लोगों की निगाहें राज्य के प्रशासनिक भवन यानी सचिवालय की ओर हैं. रात 10 बजे के बाद रोशनी से जगमगाता सचिवालय का यह इलाका खाने-पीने के शौकीनों का नया ठिकाना बन गया है.

"हम यहां हर हफ्ते आते हैं, परिवार के साथ आते हैं. यहां का खाना बहुत अच्छा है और परिवार व दोस्तों के साथ मजे करने के लिए यह जगह बेहतरीन है." - सुप्रिया, कुकटपल्ली

हैदराबाद के मशहूर इलाके, हुसैन सागर और सचिवालय क्षेत्र रात के समय 'फूड लवर्स' के लिए मुख्य केंद्र बनते जा रहे हैं. कोई यहां दोस्तों और परिवार के साथ मस्ती करने आता है, तो कोई जन्मदिन मनाने. सचिवालय के सामने और शहीद स्मारक के बीच का पूरा हिस्सा अब नाइट फूड स्टॉल्स के लिए 'हॉटस्पॉट' बन चुका है. तेलंगाना सचिवालय और अंबेडकर प्रतिमा के आसपास की लाइटिंग लोगों को बहुत आकर्षित करता है.

"यहां खाने की क्वालिटी अच्छी है, स्वाद भी बढ़िया है और दाम भी वाजिब हैं. दोस्तों के साथ चिल्ल करने (वक्त बिताने) के लिए यह एक अच्छी जगह है." - रेशमा, निज़ामपेट