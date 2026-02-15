ETV Bharat / bharat

जवान होती हैदराबाद की रातें: 'सचिवालय' बना नया फूड डेस्टिनेशन, आधी रात को भी यहां कम नहीं होती रौनक

हैदराबाद में सचिवालय के सामने सेल्फी, रील्स और 'स्ट्रीट फूड' के मजे लेते हुए लोग अपने दोस्तों और परिवार के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं.

Hyderabad Nightlife
सचिवालय के फूड लवर्स की भीड़. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 15, 2026 at 2:53 PM IST

हैदराबादः मेट्रो शहरों की असली पहचान उनकी भागती-दौड़ती नाइटलाइफ से होती है. इस मामले में हैदराबाद अब एक कदम आगे निकल चुका है. रात 10 बजे के बाद हैदराबाद के प्रशासनिक केंद्र 'सचिवालय' के पास बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं. जगमगाती रोशनी, कतारों में खड़े फूड ट्रक्स और हवा में तैरती लजीज पकवानों की खुशबू लेने के लिए. ये नजारा अब हैदराबाद की रातों की नई पहचान बन गया है.

पहले हैदराबाद की नाइटलाइफ का मतलब सिर्फ चारमीनार इलाका हुआ करता था. उसके बाद आईटी हब (DLF एरिया) और कुकटपल्ली का नाम आया. लेकिन अब शहर के लोगों की निगाहें राज्य के प्रशासनिक भवन यानी सचिवालय की ओर हैं. रात 10 बजे के बाद रोशनी से जगमगाता सचिवालय का यह इलाका खाने-पीने के शौकीनों का नया ठिकाना बन गया है.

"हम यहां हर हफ्ते आते हैं, परिवार के साथ आते हैं. यहां का खाना बहुत अच्छा है और परिवार व दोस्तों के साथ मजे करने के लिए यह जगह बेहतरीन है." - सुप्रिया, कुकटपल्ली

हैदराबाद के मशहूर इलाके, हुसैन सागर और सचिवालय क्षेत्र रात के समय 'फूड लवर्स' के लिए मुख्य केंद्र बनते जा रहे हैं. कोई यहां दोस्तों और परिवार के साथ मस्ती करने आता है, तो कोई जन्मदिन मनाने. सचिवालय के सामने और शहीद स्मारक के बीच का पूरा हिस्सा अब नाइट फूड स्टॉल्स के लिए 'हॉटस्पॉट' बन चुका है. तेलंगाना सचिवालय और अंबेडकर प्रतिमा के आसपास की लाइटिंग लोगों को बहुत आकर्षित करता है.

"यहां खाने की क्वालिटी अच्छी है, स्वाद भी बढ़िया है और दाम भी वाजिब हैं. दोस्तों के साथ चिल्ल करने (वक्त बिताने) के लिए यह एक अच्छी जगह है." - रेशमा, निज़ामपेट

एक के बाद एक खड़ी फूड ट्रक्स, चारों तरफ कतारों में खड़े लोग और आंखों के सामने पकता हुआ ताजा खाना. खासतौर पर वीकेंड (शनिवार-रविवार) पर तो रात 12 बजे के बाद भी यहां की रौनक कम नहीं होती. कोई दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा रहा है, तो कोई परिवार के साथ डिनर का लुत्फ उठा रहा है. पूरा इलाका सेल्फी, रील्स और हंसी-मजाक से गुलजार रहता है.

"अगर सामान्य भीड़ हो तो अच्छा रहता है, लेकिन वीकेंड पर भीड़ और भी बढ़ जाती है. पहले अगर रात में कुछ खाना होता था, तो हमें डीएलएफ (DLF) या रायदुर्गम की तरफ जाना पड़ता था. लेकिन अब हम स्थानीय स्तर पर ही नाइट फूड का आनंद ले सकते हैं." - शरण्य, डेजर्ट काउंटर

स्थानीय निवासियों का कहना है कि यहां मिलने वाले खाने में काफी वैरायटी है और क्वालिटी भी एकदम ताजी है. मुख्य रूप से ट्रिपल चॉकलेट वैफल, मोमोज़, पोटैटो ट्विस्टर, कीवी डिलाइट सोडा, कोरियन रामेन, कोवा बन, घर के बने डेसर्ट, चिकन शावरमा, तंदूरी चिकन, ग्रिल चिकन, आइसक्रीम और शीर खुरमा शहरवासियों को खूब पसंद आ रहे हैं. कम बजट में बढ़िया खाना मिलने की वजह से यहां लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है.

हैदराबाद नाइटलाइफ
HYDERABAD STREET FOOD
HYDERABAD LATE NIGHT FOOD
हैदराबाद लेट नाइट फूड
HYDERABAD NIGHTLIFE

