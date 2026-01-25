ETV Bharat / bharat

हैदराबाद में फर्नीचर की दुकान में आग लगने की घटना, 5 शव बरामद, मंत्री ने हादसे पर दुख जताया

हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में फर्नीचर की दुकान में लगी बुझाते दमकलकर्मी ( ETV Bharat )

हैदराबाद: शहर के नामपल्ली इलाके में शनिवार को एक फर्नीचर की दुकान में लगी भीषण आग की घटना ने विकराल रूप ले लिया. करीब 22 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद पांच पीड़ितों के शव मिले हैं. आग पर काबू पा लिया गया और रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद कर दिया गया. इस बीच पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है. मंत्री हादसे पर दुख जताया. घटनास्थल पर धुंआ होने के चलते बचावकर्मियों को राहत बचाव अभियान में दिक्कतें हुई.

नामपल्ली में एक फर्नीचर की दुकान में लगी आग की घटना में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है. रेस्क्यू टीम ने लगभग 22 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बिल्डिंग में फंसे पांच लोगों के शव बरामद किए. शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल ले जाया गया. मरने वालों के परिवार वालों को शवों की पहचान के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया. पहचान की प्रक्रिया के बाद पोस्टमॉर्टम किया जाएगा. फायर सेफ्टी डायरेक्टर विक्रम मान सिंह, DCP शिल्पावली ने रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी की और स्टाफ को जरूरी निर्देश दिए. पीड़ितों के परिवार इस हादसे में अपनों को खोने से बहुत दुखी हैं.

मंत्री हादसे पर दुख जताया

हैदराबाद के इंचार्ज मिनिस्टर पोन्नम प्रभाकर ने नामपल्ली स्टेशन रोड पर फर्नीचर की दुकान में आग लगने की घटना पर गहरा दुख जताया. उन्होंने हादसे में मरने वालों के प्रति गहरी संवेदना जताई और मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी सहानुभूति जताई.

उन्होंने कहा कि आग लगने की घटना की जानकारी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को दे दी गई है. पोन्नम ने ऐलान किया कि वे प्रभावित परिवारों की मदद करेंगे. उन्होंने पुलिस अधिकारियों को आग से सुरक्षा के नियमों का पालन न करने के लिए घटना के लिए जिम्मेदार दुकान मालिक के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करने का आदेश दिया.

उन्होंने जीएचएमसी, पुलिस, रेवेन्यू और फायर डिपार्टमेंट के अधिकारियों को कोऑर्डिनेट करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया. उन्होंने लोगों से ऐसी किसी भी बिल्डिंग की रिपोर्ट करने की अपील की जो आग से सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं करती है.

