हैदराबाद में फर्नीचर की दुकान में आग लगने की घटना, 5 शव बरामद, मंत्री ने हादसे पर दुख जताया

हैदराबाद में एक फर्नीचर की दुकान में आग लगने की घटना के 22 घंटे बाद 5 शव मिलने से इलाके में छाया मातम.

HYDERABAD NAMPALLY FIRE INCIDENT
हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में फर्नीचर की दुकान में लगी बुझाते दमकलकर्मी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 25, 2026 at 12:14 PM IST

4 Min Read
हैदराबाद: शहर के नामपल्ली इलाके में शनिवार को एक फर्नीचर की दुकान में लगी भीषण आग की घटना ने विकराल रूप ले लिया. करीब 22 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद पांच पीड़ितों के शव मिले हैं. आग पर काबू पा लिया गया और रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद कर दिया गया. इस बीच पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है. मंत्री हादसे पर दुख जताया. घटनास्थल पर धुंआ होने के चलते बचावकर्मियों को राहत बचाव अभियान में दिक्कतें हुई.

नामपल्ली में एक फर्नीचर की दुकान में लगी आग की घटना में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है. रेस्क्यू टीम ने लगभग 22 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बिल्डिंग में फंसे पांच लोगों के शव बरामद किए. शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल ले जाया गया. मरने वालों के परिवार वालों को शवों की पहचान के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया. पहचान की प्रक्रिया के बाद पोस्टमॉर्टम किया जाएगा. फायर सेफ्टी डायरेक्टर विक्रम मान सिंह, DCP शिल्पावली ने रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी की और स्टाफ को जरूरी निर्देश दिए. पीड़ितों के परिवार इस हादसे में अपनों को खोने से बहुत दुखी हैं.

मंत्री हादसे पर दुख जताया

हैदराबाद के इंचार्ज मिनिस्टर पोन्नम प्रभाकर ने नामपल्ली स्टेशन रोड पर फर्नीचर की दुकान में आग लगने की घटना पर गहरा दुख जताया. उन्होंने हादसे में मरने वालों के प्रति गहरी संवेदना जताई और मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी सहानुभूति जताई.

उन्होंने कहा कि आग लगने की घटना की जानकारी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को दे दी गई है. पोन्नम ने ऐलान किया कि वे प्रभावित परिवारों की मदद करेंगे. उन्होंने पुलिस अधिकारियों को आग से सुरक्षा के नियमों का पालन न करने के लिए घटना के लिए जिम्मेदार दुकान मालिक के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करने का आदेश दिया.

उन्होंने जीएचएमसी, पुलिस, रेवेन्यू और फायर डिपार्टमेंट के अधिकारियों को कोऑर्डिनेट करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया. उन्होंने लोगों से ऐसी किसी भी बिल्डिंग की रिपोर्ट करने की अपील की जो आग से सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं करती है.

बिल्डिंग की जांच जारी

कल दोपहर करीब 1 बजे फर्नीचर की दुकान में अचानक आग लगने की घटना हुई. इस बिल्डिंग की मजबूती को लेकर आशंका जताई जा रही है. जेएनटीयू की एक इंजीनियरिंग टीम जल्द ही बिल्डिंग की बनावट की मजबूती का इंस्पेक्शन करने के लिए मौके पर पहुंचेगी. वे बिल्डिंग का इंस्पेक्शन करेंगे और एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे.

पीड़ितों के रिश्तेदारों नाराजगी जताई

इस बीच बिल्डिंग में फंसे पांच पीड़ितों के रिश्तेदारों ने अपने प्रियजनों के बारे में जानकारी की मांग हुए विरोध प्रदर्शन किया. एक बार तो उन्होंने बिल्डिंग में घुसने के लिए दीवार तोड़ने की भी कोशिश की. पुलिस और अधिकारियों ने बड़ी मुश्किल से उन्हें रोका और शांत किया. उन्होंने बताया कि तहखाने में घना धुआं बचाव कार्यों में रुकावट डाल रहा है.

फायर अफसर का बयान

डायरेक्टर जनरल ऑफ फायर सर्विसेज के विक्रम सिंह मान ने कहा,'यह एक बहुत बड़ा हादसा है. आग और धुएं पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो गया था. हमने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है. सारा स्टॉक नियमों को तोड़कर सेलर में रखा गया था. एनडीआरएफ ने भी हमारे साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया. बेसमेंट में जाने का कोई रास्ता नहीं है. इसीलिए देरी हुई है. हम आगे बढ़ने के लिए ड्रिलिंग कर रहे हैं और सब कुछ तोड़ रहे हैं.'

दूसरी ओर अधिकारियों ने कल की आग के बाद से बिल्डिंग के स्ट्रक्चरल मजबूती पर शक जताया. जेएनटीयू की एक इंजीनियरिंग टीम जल्द ही बिल्डिंग के स्ट्रक्चरल मजबूती की जांच करने के लिए मौके पर पहुंचेगी. वे बिल्डिंग की जांच करेंगे और एक रिपोर्ट जमा करेंगे.

