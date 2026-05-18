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हैदराबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन: स्पीड 300 km/h, 3 घंटे में सफर, तेलंगाना में होंगे दो स्टेशन

हैदराबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन के लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है. तीन राज्यों में कुल 12 स्टेशन होंगे, तेलंगाना में दो.

Hyderabad-Mumbai Bullet Train will take 3 Hours to reach destination two Stations in Telangana Kokapet, Vikarabad
बुलेट ट्रेन- प्रतीकात्मक तस्वीर (Screengrab)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 18, 2026 at 2:50 PM IST

5 Min Read
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हैदराबाद: हैदराबाद-पुणे-मुंबई हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए प्लान तैयार किए गए हैं, जिसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यात्री 300 किमी प्रति घंटे की अधिकतम स्पीड वाली बुलेट ट्रेन से सिर्फ तीन घंटे में अपनी मंजिल तक पहुंच सकें. वहीं, वर्तमान में हैदराबाद से देश की आर्थिक राजधानी मुंबई जाने में सड़क से लगभग 12 घंटे और ट्रेन से लगभग 15 घंटे लगते हैं.

नेशनल हाई-स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) ने हाल ही में तेलंगाना सरकार को बताया कि सर्वे पूरा होने के बाद, इस पहल के लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) को अब अंतिम रूप दे दिया गया है. NHSRCL ने बताया कि इस प्रोजेक्ट का निर्माण पूरा होने के बाद, बुलेट ट्रेन से हैदराबाद से मुंबई का सफर कम से कम 2 घंटे 55 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे 13 मिनट में पूरा होगा.

इस प्रोजेक्ट की एक और दिलचस्प बात यह है कि महाराष्ट्र में तीन खास जगहों पर कुल 35.30 किमी का एक अंडरग्राउंड हिस्सा बनाया जाएगा. खास तौर पर, इस कॉरिडोर के खंडाला घाट सेक्शन में, पहाड़ियों के बीच 13 अलग-अलग जगहों पर सुरंगें खोदी जाएंगी, जिनकी कुल लंबाई 24 किलोमीटर होगी.

हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का कंस्ट्रक्शन हैदराबाद के मेट्रो रेल सिस्टम की तरह, खंभों पर बने एलिवेटेड ट्रैक जैसा होगा. यह प्रस्तावित हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर, जिसे पहाड़ी इलाकों, अंडरग्राउंड सेक्शन और नदी पार करने के लिए डिजाइन किया गया है, इसमें कई यूनिक फीचर्स हैं.

1 फरवरी को पेश किए गए केंद्रीय बजट में, केंद्र सरकार ने देश भर के नौ राज्यों में फैले सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स की घोषणा की थी; खास बात यह है कि इनमें से तीन हैदराबाद से शुरू होते हैं. हैदराबाद-चेन्नई और हैदराबाद-बेंगलुरु कॉरिडोर अभी सर्वे के चरण में हैं, जबकि हैदराबाद-पुणे-मुंबई प्रोजेक्ट का सर्वे पूरा हो चुका है, और नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) ने अपनी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) पहले ही तैयार कर ली है.

इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 671 किलोमीटर है. इसमें से 93 किलोमीटर (14%) तेलंगाना में, 121 किलोमीटर (18%) कर्नाटक में, और सबसे बड़ा हिस्सा, 457 किलोमीटर (68%) महाराष्ट्र में है.

प्रस्तावित स्टेशन:

  • तेलंगाना में: विकाराबाद, हैदराबाद (कोकापेट)
  • कर्नाटक में: कलबुर्गी
  • महाराष्ट्र में: विक्रोली, थाने, नवी मुंबई, लोनावाला, पिंपरी-चिंचवाड़, पुणे, बारामती, पंढरपुर, सोलापुर

प्रति स्टेशन 247 एकड़ जमीन की जरूरत
इस प्रोजेक्ट की खासियत सिर्फ बुलेट ट्रेन की स्पीड से कहीं ज्यादा है; जिन स्टेशनों पर वे रुकेंगी, उनकी भी खासियतें होंगी. आम रेलवे स्टेशनों से अलग, इन स्टेशनों को अभी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाने का प्लान बनाया जा रहा है. अनुमान है कि बिल्डिंग बनाने, पार्किंग और दूसरी सुविधाओं के लिए हर स्टेशन कॉम्प्लेक्स के लिए 247 एकड़ जमीन की जरूरत होगी.

NHSRCL ने तेलंगाना सरकार से इस काम के लिए काफी जमीन देने का अनुरोध किया है. हाल ही में हुई बैठकों में, पहले सड़क और भवन ( R&B) मंत्री कोमाटिरेड्डी वेंकट रेड्डी के साथ, और बाद में मुख्य सचिव रामकृष्ण राव और विशेष मुख्य सचिव (परिवहन और R&B) विकास राज के साथ, NHSRCL के अधिकारियों ने प्रोजेक्ट की डिटेल्स और राज्य सरकार से जरूरी खास मदद के बारे में बताया. शुरू में कोकापेट और विकाराबाद को राज्य में हाई-स्पीड रेल स्टेशनों के लिए जगहों के तौर पर पहचाना गया था, लेकिन अब शमशाबाद को भी लिस्ट में जोड़ दिया गया है.

शमशाबाद में स्टेशन बनाने के लिए खास जगह अभी तय नहीं हुई है; हालांकि, यह आम तौर पर एयरपोर्ट के आस-पास ही होगा. NHSRCL ने राज्य सरकार से विकाराबाद और कोकापेट में स्टेशन निर्माण और कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कुल 247 एकड़ जमीन देने का अनुरोध किया है. इसके अलावा, NHSRCL ने डिपो बनाने के लिए जमीन का एक बड़ा टुकड़ा मांगा है.

नदियों पर विशाल पुल
इस प्रोजेक्ट के रास्ते में कुल 101 पुल बनाए जाने हैं. इनमें से 13 स्टील के पुल होंगे. बड़ी नदियों पर 29 बड़े पुल बनाने का प्लान बनाया गया है. खास तौर पर, मुला-मुथा नदी पर 360 मीटर लंबा पुल, भीमा नदी पर 280 मीटर लंबा पुल और बोरी नदी पर 225 मीटर लंबा पुल बनाया जाएगा.

इस रूट पर यात्रियों की अनुमानित संख्या का भी अनुमान लगाया गया है. अनुमान है कि पहले साल में रोजाना 63,494 लोग यात्रा करेंगे; यह आंकड़ा 2041 तक 95,050, 2051 तक 122,727 और 2061 तक 152,092 तक पहुंचने का अनुमान है.

वर्तमान रेलवे स्टेशन विकाराबाद हाई-स्पीड रेल स्टेशन से 2.3 किमी दूर है, जबकि विकाराबाद शहर 3 किमी की दूरी पर है. प्रस्तावित स्टेशन एरिया के लिए तय की गई जमीन प्राइवेट है.

कोकापेट हाई-स्पीड रेल स्टेशन के बारे में, प्रस्तावित मेट्रो रेल स्टेशन (कोकापेट नियोपोलिस) 0.5 किमी दूर है, आउटर रिंग रोड बहुत पास है, और लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन 13 किमी दूर है. इस प्रस्तावित स्टेशन एरिया के लिए तय की गई जमीन प्राइवेट और सरकारी दोनों है.

प्रति ट्रेन 16 कोच और 1,215 यात्री
हर बुलेट ट्रेन में 16 कोच होंगे. बैठने की व्यवस्था इस तरह से की गई है कि एक साथ कुल 1,215 यात्री बैठ सकें. प्रोजेक्ट के ऑपरेशन में मदद के लिए, महाराष्ट्र के ठाणे में एक बड़ा बुलेट ट्रेन डिपो और वर्कशॉप बनाया जाएगा, जबकि हैदराबाद में एक और डिपो बनाया जाएगा. मुंबई के लिए एक ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का प्रस्ताव दिया गया है.

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