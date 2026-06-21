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हैदराबाद मेट्रो फेज-2 पर आर-पार: दिल्ली पहुंचे रेवंत रेड्डी, क्या सुलझेगा फंड का विवाद?

हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी. किशन रेड्डी को एक चिट्ठी लिखी है. इस चिट्ठी में उन्होंने हैदराबाद मेट्रो रेल के रुके हुए कामों को पूरा कराने में मदद मांगी है. वह इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन (IRFC) से मिलने वाले पैसे और हैदराबाद मेट्रो के दूसरे फेज के मुद्दों पर बातचीत करना चाहते हैं. उन्होंने बताया कि वह इस महीने की 22 और 23 तारीख को दिल्ली में रहेंगे.

उन्होंने लिखा, "हैदराबाद और राज्य के लिए मेट्रो रेल एक बहुत जरूरी प्रोजेक्ट है. इसके रुके हुए फैसलों को जल्द से जल्द सुलझाना बेहद आवश्यक है. अगर रेलवे मंत्री के साथ एक बैठक तय हो जाए, तो मैं इसके जरूरी कागजात साथ ले आऊंगा. कृपया इस बैठक का इंतजाम करें और इसकी जानकारी दें."

इससे पहले 17 जून को भी रेवंत रेड्डी ने जी. किशन रेड्डी को एक खुली चिट्ठी लिखी थी. उसमें उन्होंने IRFC लोन को जल्द जारी करवाने और केंद्र सरकार से हैदराबाद मेट्रो फेज-2 के लिए जरूरी मंजूरी दिलवाने की मांग की थी. मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ जल्द ही एक बैठक तय करने का अनुरोध किया था. वह इस बैठक में मेट्रो फेज-2 के विस्तार और रुके हुए लोन के मुद्दे पर चर्चा करना चाहते थे.

रेवंत रेड्डी ने जी. किशन रेड्डी पर हैदराबाद मेट्रो प्रोजेक्ट को रोकने का आरोप भी लगाया था. वहीं, जी. किशन रेड्डी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि केंद्र सरकार इस प्रोजेक्ट की पूरी मदद कर रही है, ठीक वैसे ही जैसे देश के बाकी मेट्रो प्रोजेक्ट्स की जाती है. उन्होंने कहा कि कोई भी प्रोजेक्ट तभी पूरा होता है जब राज्य सरकारें तकनीकी और आर्थिक मामलों में केंद्र सरकार का साथ देती हैं.

रेवंत रेड्डी मुंबई से दिल्ली गये

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी शनिवार को मुंबई गये. वहां वो NCP (SP) लीडर शरद पवार की नातिन और MP सुप्रिया सुले की बेटी की शादी के रिसेप्शन में शामिल होंगे. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी वहां से रविवार को दिल्ली के लिए रवाना होंगे. सोमवार और मंगलवार को वहां रहेंगे और अलग-अलग मुद्दों पर केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे. इसी के तहत, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हाल ही में केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी को एक लेटर लिखा था.