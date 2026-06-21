हैदराबाद मेट्रो फेज-2 पर आर-पार: दिल्ली पहुंचे रेवंत रेड्डी, क्या सुलझेगा फंड का विवाद?
तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को एक खुला पत्र लिखकर रेल मंत्री से मीटिंग तय कराने का आग्रह किया था.
Published : June 21, 2026 at 1:37 PM IST
हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी. किशन रेड्डी को एक चिट्ठी लिखी है. इस चिट्ठी में उन्होंने हैदराबाद मेट्रो रेल के रुके हुए कामों को पूरा कराने में मदद मांगी है. वह इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन (IRFC) से मिलने वाले पैसे और हैदराबाद मेट्रो के दूसरे फेज के मुद्दों पर बातचीत करना चाहते हैं. उन्होंने बताया कि वह इस महीने की 22 और 23 तारीख को दिल्ली में रहेंगे.
उन्होंने लिखा, "हैदराबाद और राज्य के लिए मेट्रो रेल एक बहुत जरूरी प्रोजेक्ट है. इसके रुके हुए फैसलों को जल्द से जल्द सुलझाना बेहद आवश्यक है. अगर रेलवे मंत्री के साथ एक बैठक तय हो जाए, तो मैं इसके जरूरी कागजात साथ ले आऊंगा. कृपया इस बैठक का इंतजाम करें और इसकी जानकारी दें."
इससे पहले 17 जून को भी रेवंत रेड्डी ने जी. किशन रेड्डी को एक खुली चिट्ठी लिखी थी. उसमें उन्होंने IRFC लोन को जल्द जारी करवाने और केंद्र सरकार से हैदराबाद मेट्रो फेज-2 के लिए जरूरी मंजूरी दिलवाने की मांग की थी. मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ जल्द ही एक बैठक तय करने का अनुरोध किया था. वह इस बैठक में मेट्रो फेज-2 के विस्तार और रुके हुए लोन के मुद्दे पर चर्चा करना चाहते थे.
रेवंत रेड्डी ने जी. किशन रेड्डी पर हैदराबाद मेट्रो प्रोजेक्ट को रोकने का आरोप भी लगाया था. वहीं, जी. किशन रेड्डी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि केंद्र सरकार इस प्रोजेक्ट की पूरी मदद कर रही है, ठीक वैसे ही जैसे देश के बाकी मेट्रो प्रोजेक्ट्स की जाती है. उन्होंने कहा कि कोई भी प्रोजेक्ट तभी पूरा होता है जब राज्य सरकारें तकनीकी और आर्थिक मामलों में केंद्र सरकार का साथ देती हैं.
रेवंत रेड्डी मुंबई से दिल्ली गये
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी शनिवार को मुंबई गये. वहां वो NCP (SP) लीडर शरद पवार की नातिन और MP सुप्रिया सुले की बेटी की शादी के रिसेप्शन में शामिल होंगे. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी वहां से रविवार को दिल्ली के लिए रवाना होंगे. सोमवार और मंगलवार को वहां रहेंगे और अलग-अलग मुद्दों पर केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे. इसी के तहत, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हाल ही में केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी को एक लेटर लिखा था.
हैदराबाद मेट्रो के बारे में जानें
फेज II-A के तहत, तेलंगाना सरकार ने 76.4 किलोमीटर लंबे पांच कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव रखा है. इस पर करीब 24,269 करोड़ रुपये का खर्च आने का अनुमान है. इस बजट में 7,313 करोड़ रुपये राज्य सरकार, 4,230 करोड़ रुपये केंद्र सरकार, 11,693 करोड़ रुपये लोन और 1,033 करोड़ रुपये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) के जरिए जुटाए जाएंगे.
प्रस्तावित कॉरिडोर इस प्रकार हैं: नागोल से शमशाबाद एयरपोर्ट (36.8 किमी), रायदुर्गम से कोकापेट नियोपोलिस (11.6 किमी), एमजीबीएस से चंद्रयानगुट्टा (7.5 किमी), मियापुर से पाटनचेरु (13.4 किमी) और एलबी नगर से हयातनगर (7.1 किमी).
फेज II-B के तहत 86.1 किलोमीटर लंबे तीन और नए कॉरिडोर बनाने की योजना है, जिस पर करीब 19,579 करोड़ रुपये का खर्च आने का अनुमान है. इस बजट में राज्य सरकार का हिस्सा 5,874 करोड़ रुपये, केंद्र सरकार का हिस्सा 3,524 करोड़ रुपये, कर्ज के जरिए 9,398 करोड़ रुपये और पीपीपी (PPP) के जरिए 783 करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे. इन रूटों में शामिल हैं: शमशाबाद एयरपोर्ट से फ्यूचर सिटी (39.6 किमी), जेबीएस से मेडचल (24.5 किमी) और जेबीएस से शमीरपेट (22 किमी).
रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत राष्ट्र समिति (BRS) के प्रमुख के. चंद्रशेखर राव और बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामा राव (केटीआर) पर भी निशाना साधा था. उन्होंने कहा कि हैदराबाद मेट्रो रेल फेज-2 प्रोजेक्ट को रोकने के लिए ये लोग जिम्मेदार हैं. इसके जवाब में, केटीआर ने दावा किया कि मुख्यमंत्री "अपनी नाकामी को छिपाने के लिए झूठ फैला रहे हैं."
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