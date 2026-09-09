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पुणे में 9वीं मंजिल से कथित तौर पर कूदने के कारण MBBS छात्रा की मौत, जांच में जुटी पुलिस

पुणे: महाराष्ट्र के पुणे के कटराज इलाके में बुधवार को एक रिहायशी इमारत की 9वीं मंजिल से कथित तौर पर कूदने के बाद 21 साल की एमबीबीएस की छात्रा की मौत हो गई. मरने वाली छात्रा कटराज के भारती विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर रही थी. वह मूल रूप से तेलंगाना के हैदराबाद की रहने वाली थी. अपनी मेडिकल की पढ़ाई के लिए पुणे आई थी और कटराज में एक पॉश हाउसिंग सोसाइटी में रह रही थी.

यह घटना उसी दिन दोपहर करीब 1 बजे हुई जब छात्रा रिहायशी बिल्डिंग की 9वीं मंजिल से गिर गई. घटना की सूचना मिलने पर, पुलिस मौके पर पहुंची. आगे की जांच शुरू करने से पहले पुलिस ने मौके का मुआयना किया.

पुलिस छात्रा की मौत के पीछे की सही वजह की जांच कर रही है. पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि, क्या छात्रा पर पढ़ाई का दबाव था या कोई और वजह, जिसके कारण उसने मौत को गले लगा लिया. या फिर कुछ और वजह थी. यह जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो पाएगा.