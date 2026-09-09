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पुणे में 9वीं मंजिल से कथित तौर पर कूदने के कारण MBBS छात्रा की मौत, जांच में जुटी पुलिस

पुलिस पुणे में एमबीबीएस छात्रा की मौत की जांच में जुट गई है. वह हर एंगल से इसकी जांच कर रही है.

Hyderabad MBBS Student Girl End Life After Falling From 9th Floor At Pune
प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 9, 2026 at 7:25 PM IST

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पुणे: महाराष्ट्र के पुणे के कटराज इलाके में बुधवार को एक रिहायशी इमारत की 9वीं मंजिल से कथित तौर पर कूदने के बाद 21 साल की एमबीबीएस की छात्रा की मौत हो गई. मरने वाली छात्रा कटराज के भारती विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर रही थी. वह मूल रूप से तेलंगाना के हैदराबाद की रहने वाली थी. अपनी मेडिकल की पढ़ाई के लिए पुणे आई थी और कटराज में एक पॉश हाउसिंग सोसाइटी में रह रही थी.

यह घटना उसी दिन दोपहर करीब 1 बजे हुई जब छात्रा रिहायशी बिल्डिंग की 9वीं मंजिल से गिर गई. घटना की सूचना मिलने पर, पुलिस मौके पर पहुंची. आगे की जांच शुरू करने से पहले पुलिस ने मौके का मुआयना किया.

पुलिस छात्रा की मौत के पीछे की सही वजह की जांच कर रही है. पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि, क्या छात्रा पर पढ़ाई का दबाव था या कोई और वजह, जिसके कारण उसने मौत को गले लगा लिया. या फिर कुछ और वजह थी. यह जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो पाएगा.

भारती विद्यापीठ पुलिस मामले की जांच जारी रखे हुए है. इस साल जून में, शहर के एक मेडिकल कॉलेज की 23 साल की प्रथम वर्ष की एमबीबीएस छात्रा विश्रांतवाड़ी में अपने फ्लैट में पंखे से लटकी हुई मिली थी. विश्रांतवाड़ी पुलिस ने कहा कि छात्रा अपने बेडरूम में थी, जबकि उसकी मां और भाई फ्लैट के दूसरे कमरों में सो रहे थे. सूत्रों ने कहा कि मृतक सिंगर बनना चाहती थी.

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