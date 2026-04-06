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हैदराबाद के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने 'फेसबुक स्टोर' धोखाधड़ी में 2.36 करोड़ रुपये गंवाए, मामला दर्ज

हैदराबाद: फेसबुक पर खुद को महिला बताने वाले एक अनजान शख्स की बातों पर विश्वास करके, तेलंगाना में हैदराबाद के कोंडापुर इलाके में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने 2.36 करोड़ रुपये गंवा दिए. पीड़ित की शिकायत के आधार पर साइबराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने शनिवार को मामला दर्ज किया.

पुलिस के मुताबिक, हैदराबाद के कोंडापुर इलाके में रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर वीरभद्र राव को पिछले साल अगस्त में फेसबुक पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली. कोरा नाम से अपना परिचय देने वाली महिला ने कहा कि वह सिंगापुर से है और अभी मुंबई में काम कर रही है.

कुछ दिनों तक दोनों के बीच चैटिंग होती रही. उसके बाद, उन्होंने फोन नंबर एक्सचेंज किए. कोरा ने कहा कि वह अभी हैदराबाद में अपनी मां और सौतेले पिता के साथ रह रही है. उसने वीरभद्र राव को एक फेसबुक ग्रुप में यह कहते हुए जोड़ा कि जर्मनी और विदेश में उसके दोस्त हैं.

इस दौरान उसने वीरभद्र को सलाह दी कि, वह अपने पैसे से ट्रेड कर सकते हैं. उसने लालच देते हुए उन्हें बताया कि, उसके कई दोस्त फेसबुक स्टोर में इन्वेस्ट करके ज्यादा मुनाफा कमाया है.

वीरभद्र राव ने शुरू में मना कर दिया, लेकिन बाद में ठगी की जाल में फंस गए. उसके बाद ठग ने उन्हें फेसबुक स्टोर नाम का एक लिंक भेजा. जब वह नहीं खुला, तो उसने उन्बें APK फाइल भेजी. जैसे ही उसने उसे डाउनलोड किया, वीरभद्र राव के फोन पर फेसबुक जैसा एक ऐप आ गया.