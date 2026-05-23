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वक्फ बोर्ड की जमीन बचाने वाले सीनियर वकील को SUV से उड़ाया, हवा में 10 मीटर उछलकर गिरे, मौत

हैदराबाद में हाई कोर्ट के अधिवक्ता की गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी गयी. वक्फ बोर्ड जमीन से जुड़े मर्डर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया.

Hyderabad lawyer killed
वकील को धक्का मारती गाड़ी. सीसीटीवी फुटेज से लिया हुआ फोटो. (CCTV Fotage)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 23, 2026 at 6:57 PM IST

3 Min Read
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हैदराबादः हैदराबाद के मासाब टैंक इलाके में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. हाई कोर्ट के सीनियर वकील ख्वाजा मोइजुद्दीन की उनके घर के सामने एक सोची-समझी साजिश के तहत कार से कुचलकर हत्या कर दी गई. उनके बेटे फरहान ने आरोप लगाया कि हत्या की वजह वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की के लिए उनके पिता द्वारा दशकों से लड़ी जा रही कानूनी लड़ाई है. फरहान का आरोप है कि उनके पिता पर यह छठा हमला था.

"मेरे पिता वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की रक्षा के लिए दशकों से अकेले लड़ाई लड़ रहे थे. आलम खान और उसके पिता ने वक्फ बोर्ड की कीमती जमीनों पर अवैध कब्जा कर वहां कॉलेज बना लिए हैं. मेरे पिता की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वह अदालतों में उनके खिलाफ मजबूती से डटे हुए थे और पीछे नहीं हटे. अतीत में, उन्होंने सीधे हमारे दफ्तरों में आकर भी हमले किए थे. छह महीने पहले, आलम खान ने खुद हमारे दफ्तर आकर मुझे भी धमकी दी थी" - फरहान, ख्वाजा मोइजुद्दीन के बेटे

क्या है घटना

सुबह करीब 05:45 बजे ख्वाजा मोइजुद्दीन निजाम क्लब में स्विमिंग के लिए अपने घर से निकले थे. जैसे ही वह विजया टावर्स इलाके में खड़ी अपनी गाड़ी के पास पहुंचे, वहां पहले से मौजूद एक अज्ञात एसयूवी अचानक तेज रफ्तार में उनकी तरफ बढ़ी. उस गाड़ी ने मोइजुद्दीन को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि वह हवा में करीब 10 मीटर दूर जाकर सड़क पर गिरे.

टक्कर मारने के बाद कार बिना रुके तुरंत मौके से तेजी से फरार हो गई. चूंकि, वकील रोज रोज स्वीमिंग के लिए जाते थे, इसलिए पुलिस को अंदेशा है कि हमलावरों ने पहले से ही उन पर नजर रखी हुई थी.

अस्पताल में मौत

हादसे के तुरंत बाद ख्वाजा मोइजुद्दीन को अस्पताल ले जाया गया. टक्कर के कारण उनके शरीर की कई मुख्य हड्डियां पहले ही टूट चुकी थीं. उनके पूरे शरीर में गंभीर अंदरूनी और बाहरी चोटें आई थीं, जिसमें कूल्हे की दो हड्डियां (पेलविक बोन्स) और दाहिना कंधा पूरी तरह से फ्रैक्चर हो गया था. अस्पताल ले जाने के कुछ ही समय बाद डॉक्टरों ने मोइजुद्दीन को मृत घोषित कर दिया.

सीसीटीवी में खौफनाक वारदात कैद

जिस इलाके में यह घटना हुई, वहां लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरों में इस खौफनाक वारदात का पूरा मंजर रिकॉर्ड हो गया है. फुटेज में देखा जा सकता है कि एक एसयूवी कार ने जानबूझकर तेज रफ्तार में आकर उन्हें टक्कर मारी थी. मेहदीपटनम के सीआई (CI) साईदुलु ने बताया कि परिवार के सदस्यों की शिकायत और सीसीटीवी क्लिपिंग के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है.

वकीलों का विरोध प्रदर्शन

हैदराबाद के वकीलों ने इस घटना को लेकर कड़ा विरोध प्रदर्शन किया है. सीनियर वकील रघुनाथ ने वकीलों की सुरक्षा के लिए 'एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट' (अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम) लागू करने और इस मामले की जांच के लिए एक विशेष एसआईटी (SIT) गठित करने की मांग की है. उन्होंने मांग की कि सरकार वकीलों की सुरक्षा के लिए तुरंत एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को गजट के रूप में जारी करे और इसे कड़ाई से लागू करे.

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