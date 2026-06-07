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'सुबह का तेज सिरदर्द हो सकता है खतरनाक, न करें इसे नजरअंदाज': डॉक्टरों ने दी ये बड़ी चेतावनी

सिकंदराबाद के किम्स (KIMS) अस्पताल ने रचा इतिहास, पूरी कीं 10,000 न्यूरोसर्जरी. विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस पर "रोबोटिक डिजिटल माइक्रोस्कोप" लॉन्च किया गया.

KIMS hospital brain tumor surgeries
किम्स में ब्रेन ट्यूमर सर्जरी. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 7, 2026 at 7:15 PM IST

5 Min Read
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हैदराबादः सिकंदराबाद के किम्स (KIMS) अस्पताल ने रविवार को 10,000 से अधिक ब्रेन ट्यूमर सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी करने की घोषणा की है. 'विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस' के मौके पर, किम्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर (CMD) डॉ. बी. भास्कर राव ने एक अत्याधुनिक "रोबोटिक डिजिटल माइक्रोस्कोप" लॉन्च किया. यह तकनीक जटिल न्यूरोसर्जरी को अधिक सटीक बनाने के लिए तैयार की गई है.

जटिल सर्जरी अब और आसान

इस अवसर पर बोलते हुए डॉ. भास्कर राव ने कहा कि तेजी से बदलती मेडिकल टेक्नोलॉजी जटिल सर्जरी को आसान बना रही है और मरीजों को जल्दी ठीक होने में मदद कर रही है. उन्होंने कहा, "यह नया रोबोटिक डिजिटल माइक्रोस्कोप दिमाग और रीढ़ की हड्डी (स्पाइनल कॉर्ड) से जुड़ी जटिल बीमारियों के इलाज में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा. सही समय पर बीमारी का पता चलना और किम्स में उपलब्ध 'गामा नाइफ रेडियोसर्जरी' जैसी आधुनिक तकनीक मिलकर इलाज को पूरी तरह सफल बनाते हैं."

KIMS hospital brain tumor surgeries
अत्याधुनिक "रोबोटिक डिजिटल माइक्रोस्कोप" के साथ डॉक्टर व अन्य. (ETV Bharat)

स्मार्टफोन की लत पर चिंता

डॉ. राव ने आधुनिक लाइफस्टाइल में आ रहे बदलावों पर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि युवाओं में स्मार्टफोन, लैपटॉप और तेज आवाज में ईयरफोन का लगातार इस्तेमाल और शारीरिक गतिविधि (फिजिकल एक्टिविटी) की कमी दिमाग की सेहत को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकती है.

सिरदर्द को न करें नजरअंदाज

वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉ. मानस कुमार पाणिग्रही ने इसके चिकित्सीय पहलुओं पर बात करते हुए बार-बार होने वाले सिरदर्द को मामूली समझकर छोड़ देने की आदत पर चेतावनी दी.

डॉ. पाणिग्रही ने सतर्क करते हुए कहा, "लगातार होने वाले सिरदर्द, विशेष रूप से सुबह सोकर उठते ही होने वाले तेज सिरदर्द को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. यह ब्रेन ट्यूमर का शुरुआती लक्षण हो सकता है."

उन्होंने एक चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि किम्स (KIMS) में की गई 10,000 सर्जरीज में से लगभग 10% बच्चों की थीं. इस आंकड़े ने उस भ्रम को पूरी तरह तोड़ दिया है कि ब्रेन ट्यूमर केवल बड़ी उम्र के लोगों को ही होता है.

नए रोबोटिक उपकरण की उपयोगिता समझाते हुए डॉ. पाणिग्रही ने बताया कि दिमाग और रीढ़ की हड्डी की संरचना बहुत नाजुक होती है, इसलिए न्यूरोसर्जरी में बेहद सटीकता की जरूरत होती है. यह रोबोटिक डिजिटल माइक्रोस्कोप हाई-डेफिनिशन (HD) स्पष्टता देता है, जिससे सर्जनों को स्वस्थ दिमाग के टिश्यूज (उतकों) और ट्यूमर के बीच अंतर करने में मदद मिलती है. इससे आस-पास के हिस्सों को नुकसान पहुंचने का खतरा कम हो जाता है और रीढ़ की हड्डी की सर्जरी व नसों के इलाज में अधिक सुरक्षित परिणाम मिलते हैं.

डॉ. पाणिग्रही ने प्रिवेंटिव हेल्थकेयर (बीमारी से पहले की जांच) की नीतियों में बदलाव की पुरजोर वकालत की. उन्होंने ध्यान दिलाया कि रूटीन मास्टर हेल्थ चेक-अप और सामान्य बीमा (इंश्योरेंस) पैकेज में हार्ट की जांच तो पूरी तरह शामिल होती है, लेकिन ब्रेन स्कैन (दिमाग की जांच) को पूरी तरह छोड़ दिया जाता है. उन्होंने सरकार और कंपनियों से अपील की कि बीमारी का समय पर पता लगाने और लोगों की जान बचाने के लिए स्टैंडर्ड हेल्थ पैकेज में ब्रेन स्क्रीनिंग को भी शामिल किया जाना चाहिए.

ऐसी ही चिंताओं को दोहराते हुए, न्यूरोसर्जन डॉ. श्वेता ने ब्रेन ट्यूमर के अलग-अलग लक्षणों के बारे में बताया, जो काफी हद तक ट्यूमर के आकार और उसकी जगह पर निर्भर करते हैं. लगातार बढ़ने वाले सिरदर्द के अलावा, इसके अन्य लक्षणों में शामिल हैं:

  • उल्टी आना और धुंधला या एक की जगह दो चीजें दिखाई देना
  • दौरे (फिट्स) पड़ना
  • हाथ-पैरों में कमजोरी महसूस होना और बोलने में लड़खड़ाहट होना
  • याददाश्त कमजोर होना और व्यवहार में अचानक बदलाव आना

डॉ. श्वेता ने कहा, "बच्चों में होने वाले कैंसर में ब्रेन ट्यूमर सबसे आम है और अब हम युवाओं और मध्यम उम्र के लोगों में भी इसके मामले तेजी से बढ़ते देख रहे हैं." उन्होंने लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने, पुराने सिरदर्द के लिए खुद से दवा न लेने और लक्षण दिखने पर तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन से सलाह लेने की सलाह दी.

इस कार्यक्रम में डॉ. चंद्रशेखर नायडू, डॉ. सुजीत कुमार, डॉ. विजयंत, डॉ. गोपाल कृष्ण और डॉ. सी.वी.एस. दशरधि सहित न्यूरो-विशेषज्ञों की एक टीम शामिल हुई, साथ ही कई ठीक हो चुके मरीज और बच्चे भी मौजूद रहे. इस खास मौके पर बच्चों के लिए एक विशेष पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और विजेताओं को पुरस्कार बांटे गए.

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