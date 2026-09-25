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हैदराबाद में 'बाहुबली क्रेन' की मदद से 69 फीट ऊंचे गणपति का विसर्जन, बप्पा की विदाई में उमड़े लाखों श्रद्धालु

हुसैन सागर के तट पर बप्पा की विदाई देखने उमड़ा भक्तों का जनसैलाब, 20 हजार जवान और 10,000 कैमरों से रखी गई नजर.

Khairatabad Ganesh Immersion
हैदराबाद में 'बाहुबली क्रेन' की मदद से 69 फीट ऊंचे गणपति का विसर्जन. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 25, 2026 at 5:12 PM IST

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हैदराबाद: खैराताबाद गणेश शोभायात्रा का समापन भक्तों की भारी भीड़ की जय-जयकार के बीच एक भव्य समारोह के साथ हुआ. भक्तों ने 69 फीट ऊंची गणेश मूर्ति को भव्य विदाई दी. गत 11 दिनों से भक्तों द्वारा धूप-दीप और नैवेद्य चढ़ाकर पूजा-अर्चना की जा रही थी. श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और जयकारों के बीच, बप्पा की मूर्ति का विसर्जन संपन्न हुआ.

इस विसर्जन समारोह को देखने के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े थे, जिसकी वजह से पूरे हैदराबाद शहर में भारी भीड़ जमा हो गई थी. शोभा यात्रा सुबह 6 बजे शुरू होने वाली थी, क्रेन में आई खराबी के कारण 3 घंटे की देरी से यानी सुबह 9 बजे शुरू हुई. 'बाहुबली क्रेन' में आई तकनीकी खराबी की वजह से बड़े गणेश प्रतिमा को टस्कर (विशेष वाहन) तक पहुंचने में देरी हुई. इस दौरान भक्त 'जय बोलो गणेश महाराज की जय' के नारे लगा रहे थे.

Khairatabad Ganesh Immersion
हैदराबाद में 'बाहुबली क्रेन' की मदद से 69 फीट ऊंचे गणपति का विसर्जन. (ETV Bharat)

गणपति के दर्शन के लिए लोग भारी तादाद में श्रद्धालु उमड़ पड़े. रास्ते भर भक्त 'जय बोलो गणेश महाराज की जय' के जयकारे लगाते रहे. गणेश शोभा यात्रा सेंसेशन थिएटर, टेलीफोन भवन, तेलुगु तल्ली फ्लाईओवर और सचिवालय (सेक्रिटेरिएट) होते हुए हुसैन सागर के किनारे पहुंची. विशाल क्रेनों की मदद से हुसैन सागर में दोपहर 2:15 बजे विसर्जन की प्रक्रिया पूरी की गई.

हैदराबाद में गणेश विसर्जन का यह कार्यक्रम बेहद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुआ. प्रशासन ने हर जगह किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुख्ता कदम उठाए थे. पूरे शहर को एक अभेद्य सुरक्षा घेरे में ला दिया गया था, जहां 20 हजार से अधिक पुलिसकर्मी और केंद्रीय बल तैनात किए गए थे.

हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर वी.सी. सज्जनार ने हर विभाग के साथ संपर्क में थे. इस महा विसर्जन शोभायात्रा की पल-पल की निगरानी के लिए सिटी पुलिस ने आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया था. इसके लिए पुलिस ने 10,000 सीसीटीवी कैमरों, 24 ड्रोनों और ऊंचाई पर लगाए गए कैमरों से पूरे इलाके में निगरानी रखी जा रही थी.

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