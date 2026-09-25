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हैदराबाद में 'बाहुबली क्रेन' की मदद से 69 फीट ऊंचे गणपति का विसर्जन, बप्पा की विदाई में उमड़े लाखों श्रद्धालु

हैदराबाद में 'बाहुबली क्रेन' की मदद से 69 फीट ऊंचे गणपति का विसर्जन. ( ETV Bharat )