संक्रांति पर घर जाते समय गाड़ी का तेल खत्म या टायर पंक्चर हो गया? घबराएं नहीं, NHAI को करें कॉल

संक्रांति के त्योहार के लिए लोग अपने परिवारों के साथ खुशी-खुशी अपने घरों की ओर रवाना हुए. रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर भीड़ देखी गयी.

Sankranti Celebrations 2026
हैदराबाद में संक्रांति के त्योहार के लिए लोग घरों की ओर जा रहे हैं, एनएच पर लगा जाम. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 11, 2026 at 5:00 PM IST

4 Min Read
हैदराबाद: जैसे-जैसे संक्रांति का त्योहार नजदीक आ रहा है, हैदराबाद से लोग बड़ी संख्या में अपने पैतृक स्थानों की ओर जा रहे हैं. स्कूलों में त्योहार की छुट्टियां घोषित होने और कर्मचारियों को सप्ताहांत (वीकेंड) की छुट्टी मिलने के कारण, परिवारों ने रविवार तड़के सुबह ही अपनी यात्रा शुरू कर दी. नतीजतन, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और राष्ट्रीय राजमार्ग यात्रियों व वाहनों से खचाखच भर गए.

पुलिस के अनुसार, शुक्रवार और शनिवार को लगभग तीन लाख लोग अपने गृहनगर गए. हैदराबाद-विजयवाड़ा और हैदराबाद-वारंगल राष्ट्रीय राजमार्गों पर भारी जाम लग गया, जिससे वाहन बहुत धीमी गति से चल रहे थे. भीड़ को देखते हुए कई सिटी बसों को विजयवाड़ा, वारंगल, विकाराबाद और अन्य जिलों के लिए डायवर्ट कर दिया गया. बसों की कमी के कारण शहर के निवासियों को असुविधा हुई.

कई यात्री बस की जानकारी के लिए आरटीसी के 'गम्यम' (Gamyam) ऐप पर निर्भर थे. हालांकि, संक्रांति के इस महत्वपूर्ण समय के दौरान ऐप ने काम करना बंद कर दिया. उपयोगकर्ताओं को बार-बार "नो सिटी सर्विस" का संदेश मिल रहा था, जिससे यात्रियों में निराशा फैल गई.

रेलवे स्टेशनों पर लंबी कतारें

शनिवार को फलकनुमा एक्सप्रेस, विशाखा एक्सप्रेस, गोदावरी एक्सप्रेस और शातवाहन एक्सप्रेस जैसी प्रमुख ट्रेनों में भारी भीड़ देखी गई. किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) के जवानों को तैनात किया गया था.

हैदराबाद-विजयवाड़ा हाईवे पर जाम

सड़कों पर वाहनों की भारी भीड़ देखी गयी. अधिकारियों का कहना है कि अगले चार से पांच दिनों तक यही स्थिति बनी रह सकती है. यदाद्रि भुवनगिरी जिले के चौटुप्पल इलाके में स्थित पंथंगी टोल प्लाजा पर शुक्रवार रात 12 बजे से शनिवार सुबह 8 बजे के बीच लगभग 21,000 वाहन गुजरे. जिसके बाद सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे के बीच 22,000 अन्य वाहन वहां से गुजरे. यह आंकड़ा प्रति घंटे लगभग 2,700 वाहनों का है.

जाम से बचने के लिए, वाहनों को निर्माणाधीन चित्यल रोड की ओर डायवर्ट किया गया. विशाखापत्तनम और राजमहेंद्रवरम की ओर जाने वाले ट्रैफिक को टेकुमतला के पास सूर्यापेट-खम्मम 365BB हाईवे पर भेज दिया गया. सूर्यापेट एसपी नरसिम्हा और डीएसपी प्रसन्ना कुमार ने ड्रोन कैमरों के जरिए यातायात की निगरानी की. इस दौरान एसपी ने वाहन चालकों को गुलाब के फूल भेंट किए और उन्हें सुरक्षित यात्रा की शुभकामनाएं दीं.

फ्लाईओवर निर्माण कार्य के कारण जाम

एनटीआर जिले के नंदीगामा में 'वाई-जंक्शन' पर फ्लाईओवर निर्माण कार्य के कारण यातायात पूरी तरह ठप हो गया. वाहनों को संकरी सर्विस सड़कों पर डायवर्ट किया गया, और इन सड़कों की खराब हालत ने ट्रैफिक की रफ्तार को और भी धीमा कर दिया.

हाईवे हेल्पलाइन नंबर 1033

हैदराबाद-विजयवाड़ा राजमार्ग पर समस्याओं का सामना करने वाले यात्री तत्काल सहायता के लिए टोल-फ्री नंबर 1033 पर कॉल कर सकते हैं. इस सेवा में दुर्घटना पीड़ितों के लिए एम्बुलेंस, खराब वाहनों को हटाने के लिए क्रेन, टैंक खाली होने पर ईंधन (पेट्रोल/डीजल) की आपूर्ति और पंचर टायर के लिए सहायता शामिल है. ये सेवाएं 24x7 उपलब्ध हैं और आमतौर पर 20 से 25 मिनट के भीतर मदद पहुंच जाती है.

हवाई टिकटों के दामों में भारी उछाल

एयरलाइंस ने त्योहार की भीड़ का फायदा उठाते हुए 11 से 14 जनवरी के बीच टिकटों की कीमतें तीन गुना तक बढ़ा दी हैं. शमशाबाद (हैदराबाद) से विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम और तिरुपति की उड़ानें, जिनका किराया आमतौर पर 2,500 से 3,500 रुपये होता है, उनकी कीमत लगभग 9,000 रुपये तक पहुंच गई. वापसी की यात्रा के लिए भी इसी तरह का बढ़ा हुआ किराया देखा गया.

