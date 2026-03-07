तेलंगाना का इको हिल पार्क हैदराबाद में खुला, प्रकृति प्रेमी आसपास की हरियाली का ले सकते हैं आनंद
कोथवालगुडा में स्थित 85 एकड़ में फैला यह इको-हिल पार्क 75 करोड़ रुपये की लागत से बना है.
Published : March 7, 2026 at 3:13 PM IST
हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शुक्रवार शाम को कोथवालगुडा में 85 एकड़ में फैले बड़े इको हिल पार्क का उद्घाटन किया. यह पार्क आज से आम लोगों के लिए खुल गया है.
लगभग 75 करोड़ रुपये की लागत से बने इस इको पार्क का मकसद पर्यावरण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, साथ ही यहां आने वाले लोगों को प्रकृति के बीच एक सुंदर और मनोरंजन की जगह देना है. अधिकारियों ने कहा कि पार्क में लगभग 10 लाख पौधे हैं, जो एक हरा-भरा माहौल बनाते हैं. साथ ही ताजी हवा और जैव विविधता का भरपूर अनुभव देता है.
पार्क में 1.5 किलोमीटर का ऊंचा बोर्डवॉक कंपोजिट लकड़ी का इस्तेमाल करके बनाया गया है और इसकी चौड़ाई 2.5 मीटर है. अधिकारियों का दावा है कि यह भारत का सबसे लंबा ऊंचा बोर्डवॉक है. प्रकृति प्रेमी यहां पास के हिमायत सागर जलाशय और आसपास की हरियाली के सुंदर नजारों का आनंद लेते हुए रास्ते पर चल सकते हैं.
पार्क में एक खास डिजाइन वाला अराइवल प्लाजा भी है, जिसे प्राकृतिक कोंकण बांस के स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके आर्च के आकार में बनाया गया है. पास का गैदरिंग प्लाजा, जो हल्के भूरे पत्थरों से बना है, में प्राकृतिक चट्टानों के बीच कलात्मक मूर्तियां हैं, जो विजिटर्स के लिए एक बड़ा आकर्षण बन गई हैं.
एक और खास बात 4.8 एकड़ में फैली विशाल एवियरी है, जिसे एशिया के सबसे बड़े पक्षी प्रदर्शनी स्थलों में से एक माना जाता है. यह पक्षीशाला एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे इलाकों की 25 अलग-अलग प्रजातियों के लगभग 6,500 पक्षियों का घर है.
बच्चों के लिए, पार्क में वुडेन स्ट्रक्चर, मुलायम घास की सतहों और इको-फ्रेंडली खेलने के सामान से बना एक नेचुरल प्ले एरिया है. पार्क के अंदर एक बटरफ्लाई गार्डन भी बनाया गया है, जो विजिटर्स को नेचुरल हैबिटैट में अलग-अलग तरह की बटरफ्लाई को देखने का मौका देता है.
इको पार्क को बायोडायवर्सिटी पर खास ध्यान देकर डिजाइन किया गया है. अधिकारियों का कहना है कि पार्क में 188 तरह के पौधे हैं, जिनमें 50 तरह की हेजेज, 35 तरह की झाड़ियां, 15 तरह की मिट्टी को बांधने वाली बेलें, 12 सजावटी फूल वाले पौधे और लगभग 40 खास आकार के सजावटी पौधे शामिल हैं. सूखा झेलने वाले पेड़-पौधों वाला एक खास रॉक गार्डन भी बनाया गया है.
पार्क विजिटर्स के लिए सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा. एंट्री फीस 100 रुपये रखी गई है, जबकि बर्ड शो की कीमत 150 रुपये है. अधिकारियों ने कहा कि वीकेंड पर एंट्री फीस 200 रुपये होगी.
