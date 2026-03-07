ETV Bharat / bharat

तेलंगाना का इको हिल पार्क हैदराबाद में खुला, प्रकृति प्रेमी आसपास की हरियाली का ले सकते हैं आनंद

हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शुक्रवार शाम को कोथवालगुडा में 85 एकड़ में फैले बड़े इको हिल पार्क का उद्घाटन किया. यह पार्क आज से आम लोगों के लिए खुल गया है. लगभग 75 करोड़ रुपये की लागत से बने इस इको पार्क का मकसद पर्यावरण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, साथ ही यहां आने वाले लोगों को प्रकृति के बीच एक सुंदर और मनोरंजन की जगह देना है. अधिकारियों ने कहा कि पार्क में लगभग 10 लाख पौधे हैं, जो एक हरा-भरा माहौल बनाते हैं. साथ ही ताजी हवा और जैव विविधता का भरपूर अनुभव देता है. पार्क में 1.5 किलोमीटर का ऊंचा बोर्डवॉक कंपोजिट लकड़ी का इस्तेमाल करके बनाया गया है और इसकी चौड़ाई 2.5 मीटर है. अधिकारियों का दावा है कि यह भारत का सबसे लंबा ऊंचा बोर्डवॉक है. प्रकृति प्रेमी यहां पास के हिमायत सागर जलाशय और आसपास की हरियाली के सुंदर नजारों का आनंद लेते हुए रास्ते पर चल सकते हैं. यहां 6,500 पक्षियों का घर है (ETV Bharat) पार्क में एक खास डिजाइन वाला अराइवल प्लाजा भी है, जिसे प्राकृतिक कोंकण बांस के स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके आर्च के आकार में बनाया गया है. पास का गैदरिंग प्लाजा, जो हल्के भूरे पत्थरों से बना है, में प्राकृतिक चट्टानों के बीच कलात्मक मूर्तियां हैं, जो विजिटर्स के लिए एक बड़ा आकर्षण बन गई हैं.