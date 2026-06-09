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हैदराबाद का चमत्कारी 'मछली प्रसादम': नामपल्ली मैदान में अस्थामा के मरीजों की उमड़ी भीड़

हैदराबाद के नामपल्ली में बथिनी भाइयों द्वारा सालाना मछली प्रसादम किया गया. अस्थमा मरीजों के लिए मुफ्त बसें और कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे.

Fish Prasadam Hyderabad
मछली प्रसादम. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 9, 2026 at 10:02 PM IST

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हैदराबादः तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के नामपल्ली एक्जीविशन मैदान में सोमवार रात 9 बजे से सालाना 'मछली प्रसादम' बांटा गया. यह कार्यक्रम हर साल 'मृगशिरा कार्ते' (एक खास नक्षत्र) के मौके पर आयोजित किया जाता है. लोगों का ऐसा मानना है कि बथिनी भाइयों द्वारा दिए जाने वाले इस मछली प्रसादम को खाने से अस्थमा (दमा) और दूसरी बीमारियां ठीक हो जाती हैं.

इस प्रसादम को लेने के लिए तेलुगु राज्यों (आंध्र प्रदेश और तेलंगाना) के साथ-साथ पूरे देश से लोग आते हैं. आयोजकों ने प्रसादम बांटने के लिए कई स्टॉल लगाए थे. किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए पुलिस बल के साथ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. पूजा-पाठ खत्म होने के बाद, बथिनी परिवार के सदस्यों ने मछली प्रसादम बांटना शुरू किया.

35 काउंटरों के जरिए मछली प्रसादम का वितरण

भीड़ को देखते हुए इस बार 35 काउंटर बनाए गए थे. बारिश होने पर कोई परेशानी न हो, इसलिए प्रसादम बांटने का काम शेड के नीचे किया जा रहा था. यहां आने वाली भारी भीड़ के कारण मछली कम न पड़े, इसलिए मत्स्य पालन विभाग ने विशेष काउंटरों पर लगभग 1,40,000 अच्छी क्वालिटी की कोर्मा मछली तैयार रखी थी. करीब एक लाख से अधिक भक्तों के जुटने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे.

प्रसादम के लिए विशेष व्यवस्था

मछली प्रसादम केंद्र पर बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए नामपल्ली में गांधी भवन के पीछे, गोदाम के गेट पर 1 से 6 नंबर तक के विशेष काउंटर बनाए गए थे. मछली प्रसादम के लिए आने वाले लोगों की सुविधा के लिए कई जगहों से मुफ्त बसें चलायी जा रही थी. बथिनी अनिरुद्ध गौड़ ने बताया कि Exhibition Grounds में इस महीने की 9 तारीख की रात तक मछली प्रसादम बांटा जाएगा. इसके बाद, अगले तीन दिनों तक उनके दूधबाउली स्थित आवास पर प्रसादम का वितरण होगा.

पुलिस कमिश्नर ने इंतजामों का जायजा लिया

हैदराबाद के सीपी (पुलिस कमिश्नर) सज्जनार ने सोमवार शाम को नामपल्ली मैदान में मछली प्रसादम वितरण की तैयारियों का निरीक्षण किया. ट्रैफिक पुलिस ने खास इंतजाम किए थे ताकि कहीं भी जाम न लगे. सज्जनार ने बताया कि इस दौरान शी-टीम्स (She Teams), टास्क फोर्स और क्राइम पार्टी के जवान ड्यूटी पर तैनात रहेंगे. उन्होंने जानकारी दी कि आपातकालीन सेवाओं के लिए मेडिकल टीमें और 5 एम्बुलेंस तैयार रखी गई हैं.

दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी, और पुलिस ने स्थानीय लोगों से मंगलवार को आने की अपील की है. सीपी ने कहा कि मछली प्रसादम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए लोग किसी भी तरह की अफवाहों और गलतफहमियों पर भरोसा न करें. उन्होंने जनता से मछली प्रसादम के शांतिपूर्ण वितरण में सहयोग करने की अपील की.

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