निज़ामों के शहर में हैदराबाद में कैसे हो रही मां दुर्गा की पूजा? ईटीवी भारत की विशेष रिपोर्ट
हैदराबाद के मसाब टैंक में बंगाली कल्चरल एसोसिएशन की दुर्गा पूजा इस बार पारंपरिक 'बोनेदी बाड़ी' (कुलीन राजघराने) की थीम पर सजी है.
Published : October 19, 2026 at 8:28 PM IST
हैदराबाद: निज़ामों के शहर में इस समय 'मिनी बंगाल' का नजारा है. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, हर कोई बंगाली समुदाय के सबसे बड़े त्योहार- दुर्गा पूजा- के जश्न में डूबा हुआ है. 'सिटी ऑफ नवाब्स' में मां दुर्गा की यह भव्य आराधना बंगाली और दक्षिण भारतीय संस्कृति को एक धागे में पिरो रही है. 'निज़ामों के शहर' में मां दुर्गा की पूजा किस तरह हो रही है? ईटीवी भारत की इस विशेष रिपोर्ट में पढ़िये.
कोलकाता और बंगाल के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में लोग काम के सिलसिले में हैदराबाद में रहते हैं. हालांकि उनके लिए हर साल त्योहार पर घर लौट पाना हमेशा संभव नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद उनके उत्सव का उत्साह कम नहीं होता है. इसी भावना को बनाए रखने के लिए, हैदराबाद में बंगाली समुदाय ने मसाब टैंक के बंजारा फंक्शन हॉल में अपनी दुर्गा पूजा का आयोजन किया है.
इस उत्सव में केवल बंगाली ही नहीं, बल्कि अन्य लोग भी उतने ही उत्साह के साथ शामिल होते हैं. यहां का प्रसिद्ध 'बंगाली कल्चरल एसोसिएशन' इस साल अपनी दुर्गा पूजा का 53वां वर्ष मना रहा है. शर्मीली बंद्योपाध्याय इसकी सांस्कृतिक सचिव हैं, जबकि सुजाता पान पूजा की थीम और सजावट की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
'शुद्ध बंगाली रंग' का अहसास
दक्षिण भारत के प्रमुख शहरों में से एक, हैदराबाद के बीचों-बीच स्थित इस पूजा पंडाल में कदम रखते ही शायद ही किसी को यह अहसास होगा कि वे बंगाल से सैकड़ों मील दूर हैं. पारंपरिक मूर्ति, कागज और पन्नी से की गई बारीक सजावट, और नगाड़े व कांस्य-घंटा की गूंजती आवाजें- यह सब दुर्गा पूजा के वास्तव में वैश्विक होने का प्रमाण देती हैं. षष्ठी से लेकर दशमी तक, हर रीति-रिवाज और परंपरा का पालन पूरी श्रद्धा के साथ किया जाता है.
महाअष्टमी के रंग में रंगा हैदराबाद
यहां पूजा के आयोजनों में किसी चीज की कोई कमी नहीं है. चाहे वह नवपत्रिका (नौ पवित्र पौधों) का पारंपरिक स्नान हो, संधि पूजा हो, या फिर आरती और पुष्पांजलि. खास बात यह है कि बीसीए (बंगाली कल्चरल एसोसिएशन) की पूजा में पुष्पांजलि के दौरान हर श्रद्धालु के हाथ में कमल का फूल होता है. ऐसा नजारा आमतौर पर कोलकाता के पंडालों में भी देखने को नहीं मिलता. दर्पण विसर्जन (आईने के जरिए प्रतीकात्मक विसर्जन) जैसी रस्में भी परंपराओं का पूरी बारीकी से पालन करते हुए निभाई जाती हैं.
इसके अलावा, भोग तैयार करके परोसा जाता है. यह पूरी पूजा बंगाल से आए पुरोहितों की देखरेख में संपन्न होती है. दोपहर ढलकर जैसे ही शाम होती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं. अन्य दिनों की तरह ही, बीसीए दुर्गा पूजा में महाअष्टमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम और पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है.
पारंपरिक बंगाली राजघरानों की भव्यता
इस साल, आयोजकों ने एक पारंपरिक और कुलीन बंगाली परिवार की थीम को चुना है. इस अवधारणा का उद्देश्य ऐसे ऐतिहासिक घरों में होने वाली पूजा से जुड़ी समृद्ध विरासत और रीति-रिवाजों को लोगों के साथ साझा करना है. देवी मां की मूर्ति को भी इसी थीम के साथ तालमेल बिठाते हुए तैयार किया गया है.
इस थीम के पीछे की रचनात्मक सोच रखने वाली सुजाता पान ने अपनी पसंद के बारे में बताते हुए कहा, "मैं हमेशा हर साल कुछ नया पेश करने की कोशिश करती हूं. आज की युवा पीढ़ी पारंपरिक बंगाली संस्कृति के मूल सार- उन रीति रिवाजों, परंपराओं और ज़मींदार रियासतों में कभी प्रचलित रही जीवनशैली से काफी हद तक अनजान है. हमारी अपनी पूजा की परंपरा 50 साल पुरानी है, जिसने मुझे इस थीम के लिए प्रेरित किया."
वो आगे बताती हैं- "मां की मुख्य मूर्ति में कोई बदलाव नहीं किया गया है. मैंने कोलकाता के शाही महलों और जमींदार घरानों की बारीक जानकारियों पर शोध किया ताकि उस दृश्य को यहां हैदराबाद में जीवंत किया जा सके. मैं चाहती हूं कि यहां हर कोई हमारी बंगाली विरासत के बारे में जाने. हमारी यह पूजा महिलाओं के नेतृत्व में होती है, और इसकी तैयारियां साल भर चलती हैं. हम सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन करते हैं."
आयोजकों का क्या कहना है?
इन मूर्तियों को पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर से आए एक मूर्तिकार ने हैदराबाद में ही तैयार किया है. पूजा समिति के कई पुराने सदस्य इस उत्सव के लिए विशेष रूप से अमेरिका से चलकर हैदराबाद आए हैं. अमलान बर्धन और कौशिक चौधरी बताते हैं, "हमारे लिए पूजा का मतलब 'हैदराबाद की दुर्गा पूजा' ही है. हमारा जन्म कोलकाता में हुआ था, लेकिन अब हमने हैदराबाद को ही अपना स्थायी घर बना लिया है. हम सिर्फ इस पूजा के लिए सीधे अमेरिका से यात्रा करके यहां आए हैं. हमारे पूर्वजों- हमारे पिताओं और दादाओं ने ही इस परंपरा की शुरुआत की थी. पूजा के लिए सब कुछ मिलकर आयोजित करने में एक बेहद अलग और बहुत बड़ी खुशी मिलती है."
बंगाली दिल से गहराई से जुड़े इस उत्सव को देखने के लिए गैर-बंगाली समुदायों के लोग भी भारी संख्या में आते हैं. बंगाली श्रद्धालुओं के साथ-साथ मंडप में दक्षिण भारतीय निवासियों की भागीदारी भी काफी खास है. आयोजकों का एक मुख्य उद्देश्य बंगाल के बाहर के लोगों को भी इस भव्य बंगाली त्योहार- जो कि इस समुदाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण है-की झलक दिखाना और इसके बारे में बताना है.
गैर-बंगाली लोग भी पूजा मंडप में उमड़ रहे हैं
तेलंगाना के एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अधार सिन्हा आज इस पूजा में मौजूद थे. अपने परिवार के साथ उन्होंने पुष्पांजलि (देवी मां को फूल अर्पित करना) में भाग लिया, आरती देखी और प्रसाद भी ग्रहण किया. उन्होंने कहा, "मैं पिछले 30 सालों से इस पूजा में आ रहा हूं. मैं मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूं, लेकिन मुझे यहां आना बहुत अच्छा लगता है. जब से मैं काम के सिलसिले में तेलंगाना आया, तब से मुझे इस पूजा से बहुत लगाव हो गया है. मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए जब मैं अपने माता-पिता के साथ पूजा में जाता था. बंजारा हिल्स और मसाब टैंक के पास होने वाली यह पूजा बिल्कुल घर जैसा अहसास कराती है."
त्योहार के इन कुछ दिनों के दौरान जब लोग यहां इकट्ठा होते हैं, तो यहां मौजूद बंगाली यह बात लगभग भूल ही जाते हैं कि वे कोलकाता से 1,550 किलोमीटर दूर हैं. उन्हें यहां ठीक वैसी ही खुशी मिलती है जैसी बंगाल में रहने पर मिलती. बंगाल से बाहर जगज्जननी मां दुर्गा के इस अकाल बोधन (शारदीय नवरात्रि पूजा) की इससे बड़ी सफलता और क्या हो सकती है?
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