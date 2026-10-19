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निज़ामों के शहर में हैदराबाद में कैसे हो रही मां दुर्गा की पूजा? ईटीवी भारत की विशेष रिपोर्ट

हैदराबाद में बंगाली समुदाय ने मसाब टैंक के बंजारा फंक्शन हॉल में अपनी दुर्गा पूजा का आयोजन किया. ( ETV Bharat )

हैदराबाद: निज़ामों के शहर में इस समय 'मिनी बंगाल' का नजारा है. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, हर कोई बंगाली समुदाय के सबसे बड़े त्योहार- दुर्गा पूजा- के जश्न में डूबा हुआ है. 'सिटी ऑफ नवाब्स' में मां दुर्गा की यह भव्य आराधना बंगाली और दक्षिण भारतीय संस्कृति को एक धागे में पिरो रही है. 'निज़ामों के शहर' में मां दुर्गा की पूजा किस तरह हो रही है? ईटीवी भारत की इस विशेष रिपोर्ट में पढ़िये.

कोलकाता और बंगाल के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में लोग काम के सिलसिले में हैदराबाद में रहते हैं. हालांकि उनके लिए हर साल त्योहार पर घर लौट पाना हमेशा संभव नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद उनके उत्सव का उत्साह कम नहीं होता है. इसी भावना को बनाए रखने के लिए, हैदराबाद में बंगाली समुदाय ने मसाब टैंक के बंजारा फंक्शन हॉल में अपनी दुर्गा पूजा का आयोजन किया है.