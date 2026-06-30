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बेंगलुरु में 241 g MDMA के साथ तस्कर गिरफ्तार, नाइजीरियाई आका से जुड़े तार

तेलंगाना की ईगल यूनिट ने NCB की मदद से बेंगलुरु से अंतरराज्यीय ड्रग तस्कर पी.वी. राहुल को गिरफ्तार किया है.- पूरी रिपोर्ट पढ़ें.

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सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 30, 2026 at 1:16 PM IST

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हैदराबाद: तेलंगाना की ईगल (EAGLE) एंटी-नारकोटिक्स यूनिट ने बेंगलुरु से एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग गिरोह के गुर्गे को गिरफ्तार किया है. आरोपी पर कई सालों से हैदराबाद में ग्राहकों को ड्रग्स सप्लाई करने का शक है. उसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की मदद से पकड़ा गया. पुलिस ने उसके पास से 241 ग्राम एमडीएमए (MDMA - एक प्रकार की ड्रग) जब्त की है.

ईगल के डायरेक्टर संदीप शांडिल्य के मुताबिक, आरोपी बेंगलुरु से एक नाइजीरियाई ड्रग तस्कर के इशारे पर काम कर रहा था. वह अपने आकाओं से बात करने के लिए नाइजीरियाई फोन नंबर का इस्तेमाल करता था. ड्रग्स पहुंचाने के लिए "डेड-ड्रॉप" तरीके को अपनाता था, जिसमें खरीदारों के लिए बिना आमने-सामने आए पहले से तय गुप्त जगहों पर ड्रग्स रख दी जाती हैं. जांचकर्ताओं का मानना है कि उसने हैदराबाद के चर्चित 'मलनाड ड्रग मामले' और 'कोंडापुर रेव पार्टी मामले' के कई आरोपियों को ड्रग्स की सप्लाई की थी.

गिरफ्तार किये गये आरोपी की पहचान कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर जिले के रहने वाले पी.वी. राहुल (24) के रूप में हुई है. पुलिस ने बताया कि राहुल को शुरुआत में बेंगलुरु के एक कार शोरूम में काम करने वाले अर्सलान नाम के दोस्त के जरिए ड्रग्स की लत लगी थी. बाद में उसने माइकल जैक्सन उर्फ ऑनर नाम के एक नाइजीरियाई नागरिक से एमडीएमए खरीदना शुरू कर दिया.

नौकरी छूटने के बाद, राहुल कथित तौर पर ड्रग्स के धंधे में उतर गया. वह नाइजीरियाई सप्लायर से कम कीमत पर एमडीएमए खरीदता था और उसे मुनाफे पर बेचता था. कुछ महीने पहले, हैदराबाद के बालापुर आबकारी थाने के अधिकारियों ने उसे कथित तौर पर ड्रग्स बेचते समय गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया था.

जेल में रहने के दौरान, राहुल की मुलाकात पेटबशीरबाद के मोहित कुमार (32) से हुई. 9 जून को, ईगल अधिकारियों ने मोहित को तब गिरफ्तार किया, जब वह बेंगलुरु में राहुल के घर से ड्रग्स लेकर हैदराबाद लौटा था. जांच के दौरान मिली जानकारी के आधार पर, ईगल इंस्पेक्टर संतोष के नेतृत्व में एक विशेष टीम ने पांच दिनों तक बेंगलुरु में निगरानी रखी और रविवार को राहुल को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क के अन्य सदस्यों की पहचान करने और हैदराबाद व तेलंगाना के अन्य हिस्सों में ड्रग्स सप्लाई से जुड़े इसके संपर्कों का पता लगाने के लिए जांच जारी है.

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