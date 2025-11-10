ETV Bharat / bharat

डॉक्टर ने घर को बनाया 'टेरर लेबोरेटरी', गुजरात ATS ने की राइसिन जहर बनाने की साजिश नाकाम

हैदराबाद: गुजरात एंटी टेरेरिस्ट स्क्वाड (ATS) ने एक चौंकाने वाले खुलासे में हैदराबाद से जुड़ी एक और आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया है. एक स्थानीय डॉक्टर ने जान बचाने के बजाय कथित तौर पर अपने घर को राइसिन जहर बनाने की प्रयोगशाला में बदल दिया. राइसिन एक बेहद जहरीला रसायन है जिसे साइनाइड से भी ज़्यादा घातक बताया जाता है.

एटीएस ने ISIS के तीन समर्थकों को राइसिन बनाने और भारत में हथियारों की तस्करी की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया. गिरफ्तार किए गए लोगों में हैदराबाद के डॉ अहमद मोहिउद्दीन सैयद, उत्तर प्रदेश के आजाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सुहैल सलीम खान हैं. अधिकारियों ने उनके पास से बंदूकें और रासायनिक पदार्थ भी जब्त किए.

हथियारों की सप्लाई में शामिल

एटीएस के डीआईजी सुनील जोशी के अनुसार आरोपी लखनऊ, दिल्ली और अहमदाबाद के संवेदनशील इलाकों को निशाना बनाकर जासूसी कर रहे थे. एटीएस ने कहा कि सुलेमान और सलीम खान पाकिस्तान सीमा पार से ड्रोन के जरिए हथियारों की सप्लाई में शामिल थे, जबकि तीनों ने राइसिन का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर तबाही मचाने की साजिश रची थी. तीनों को अहमदाबाद के पास अदालज टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया गया और पूछताछ के दौरान आतंकी संबंध का पता चला.

हैदराबाद का एक डॉक्टर इस साजिश के केंद्र में है. जांचकर्ताओं ने खुलासा किया कि राजेंद्रनगर के फोर्टव्यू कॉलोनी स्थित असद मंजिल निवासी डॉ अहमद मोहिउद्दीन सैयद इस साजिश का मुख्य आरोपी था. एक मेडिकल पेशेवर होने के बावजूद मोहिउद्दीन अकेले रहता था और कथित तौर पर असामान्य व्यवहार करता था.

ऑनलाइन केमिकल मंगवाता था डॉक्टर

वह अक्सर ऑनलाइन केमिकल मंगवाता था और अपने कमरे में गुप्त प्रयोग करता था. उसकी गतिविधियों पर शक करने वाले परिवार के सदस्यों ने कई बार उससे पूछताछ की, लेकिन उसने कथित तौर पर दावा किया कि वह व्यावसायिक उपयोग के लिए एक मूल्यवान केमिकल पर काम कर रहा था.समय के साथ पुलिस का मानना ​​है कि वह ऑनलाइन चरमपंथी समूहों के माध्यम से कट्टरपंथी बना और एन्क्रिप्टेड ऐप्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ISIS समर्थकों के साथ संबंध विकसित किए.