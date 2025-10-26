ETV Bharat / bharat

हैदराबाद: मोबाइल छीनने वाले बदमाश पर डीसीपी ने चलाई गोली, हुआ घायल, मचा हड़कंप

हैदराबाद में मोबाइल छीनने वालों को पकड़ने के दौरान हुई घटना में डीसीपी ने बदमाश पर दो राउंड फायरिंग की जिससे हड़कंप मच गया.

HYDERABAD DCP FIRES ROWDY
हैदराबाद में मोबाइल छीनने वाले बदमाश पर डीसीपी ने चलाई गोली (ETV Bharat)
Published : October 26, 2025 at 2:04 PM IST

हैदराबाद: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में मोबाइल छीनने वाले बदमाशों को पकड़ने के दौरान डीसीपी ने दो राउंड फायरिंग की. गोली लगने के बाद बदमाश घायल हो गया. उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. मोबाइल छीनने की वारदात में दो बदमाश शामिल थे. एक फरार हो गया. पुलिस उसकी तलाश में जुटी है.

हैदराबाद शहर में कुख्यात बदमाश मोहम्मद उमर अंसारी (32) पर एक पुलिस अधिकारी द्वारा की गई गोलीबारी से हड़कंप मच गया. डीसीपी चैतन्य कुमार ने अंसारी पर दो राउंड फायरिंग की. बदमाश ने डीसीपी के गनमैन पर चाकू से हमला करने की कोशिश की थी. स्थानीय लोगों और पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार घटना का विवरण इस प्रकार है.

हैदराबाद के चादरघाट स्थित विक्ट्री प्ले ग्राउंड में शनिवार शाम ट्रैफिक जाम में रुके एक ऑटो में दो झपटमारों ने यात्रियों से मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की. उसी समय सड़क पर कार से आ रहे दक्षिण-पूर्व डीसीपी चैतन्य कुमार ने यह घटना देखी.

डीसीपी और उनके गनमैन ने झपटमारों को पकड़ने की कोशिश की. जब उनमें से एक भाग गया जबकि अंसारी ने पलटवार किया. उसने अपने पास मौजूद चाकू से गनमैन पर वार करने की कोशिश की. गनमैन को बचाने की कोशिश में डीसीपी ने बदमाश को पीछे धकेल दिया. चैतन्य कुमार हाथापाई में गिर गए और उन्हें मामूली चोटें आई.

बाद में डीसीपी ने अंसारी पर दो राउंड फायरिंग की. वह चाकू से गनमैन पर हमला करने की कोशिश कर रहा था. एक गोली उसके कंधे में और दूसरी सीने में लगी, जिससे अंसारी गिर पड़ा. पुलिस ने उसे पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया. सिटी सीपी वी.सी. सज्जनार, साउथ और सेंट्रल डीसीपी स्नेहा मेहरा और शिल्पावल्ली ने घटनास्थल का निरीक्षण किया.

कांस्टेबल को बचाने की कोशिश में गोली चलाई: सीपी सज्जनार

सिटी सीपी वी.सी. सज्जनार ने मीडिया को बताया कि डीसीपी ने एक कांस्टेबल को बचाने की कोशिश में अंसारी पर गोली चलाई. उन्होंने बताया कि कांस्टेबल को पहले ही मामूली चोटें आई. अगर थोड़ी भी देरी होती तो उसकी जान को खतरा हो सकती थी. इसलिए डीसीपी ने दो राउंड गोली चलाई.

उन्होंने बताया कि अंसारी के खिलाफ 22 पुलिस मामले दर्ज हैं. वह दो बार पीडी एक्ट के तहत जेल जा चुका है. उन्होंने बताया कि उसके खिलाफ अवैध हथियार रखने और धमकी देने के मामले दर्ज हैं. उन्होंने कहा कि पुलिस टीमें एक और फरार चोर की तलाश कर रही हैं. उन्होंने बताया कि डीसीपी और कांस्टेबलों को मामूली चोटें आई हैं.

घातक हथियारों के साथ घूमता था आरोपी

पटाबस्ती रामनासपुरा इलाके का रहने वाला उमर अंसारी ऑटो चलाकर गुजारा करता है. वह कुछ स्थानीय युवकों के साथ और चोरी और डकैती की वारदातों को अंजाम देता है. वह चाकू और तलवार लेकर घूमता है और स्थानीय लोगों को आतंकित करता है. 2016 में कमाटीपुरा और 2020 में हुसैनी आलम पुलिस ने उसके खिलाफ जन सुरक्षा अधिनियम (पीडी) के तहत मामला दर्ज कर उसे दो साल के लिए जेल भेज दिया था.

