सावधान! नया सिम लेते समय कहीं आप भी तो नहीं दे रहे दो से तीन बार अंगूठे का निशान?
हैदराबाद साइबर पुलिस ने 'घोस्ट सिम' गैंग का पर्दाफाश किया है, एक साथ 13 राज्यों में छापेमारी कर 66 आरोपियों को गिरफ्तार किया.
Published : May 21, 2026 at 1:23 PM IST
हैदराबाद: हैदराबाद सिटी साइबर क्राइम पुलिस ने 'घोस्ट सिम' (नकली सिम) नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया है. इसे 'ऑपरेशन ऑक्टोपस 3.0' नाम दिया है. पुलिस ने एक साथ 13 राज्यों में छापेमारी करके 554 सिम कार्ड जब्त किए और 66 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. सिटी पुलिस कमिश्नर वी.सी. सज्जनार ने साइबर क्राइम डीसीपी अरविंद बाबू और एसीपी शिवमारुति के साथ मीडिया को यह जानकारी दी.
'ऑपरेशन ऑक्टोपस 3.0' के तहत आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा और पंजाब में छापे मारे गए. यह कार्रवाई उन गिरोहों के खिलाफ की गई जो आम नागरिकों के आधार कार्ड और बायोमेट्रिक डेटा (उंगलियों के निशान) का गलत इस्तेमाल करके गैरकानूनी तरीके से सिम कार्ड हासिल करते थे और फिर उन्हें साइबर अपराधियों को बेच देते थे.
जांच में पता चला कि ये अपराधी उन लोगों के नाम पर एक्स्ट्रा सिम कार्ड चालू कर लेते थे, जो दुकानों पर नया सिम लेने या मोबाइल नंबर पोर्ट (MNP) कराने के लिए केवाईसी (KYC) प्रक्रिया पूरी करने आते थे. आरोपी ग्राहकों को धोखा देने के लिए अक्सर यह बहाना बनाते थे कि नेटवर्क खराब है या उनके फिंगरप्रिंट ठीक से मैच नहीं हुए हैं. इस तरह वे एक ही व्यक्ति का बायोमेट्रिक डेटा दो से तीन बार ले लेते थे.
ई-सिम धोखाधड़ी के मामलों में बढ़ोतरी
पैसों के लालच में आकर डिस्ट्रीब्यूटर्स और दुकान चलाने वाले एजेंट मिलकर गैरकानूनी सिम कार्ड का एक बड़ा रैकेट चला रहे हैं. ये लोग दूर-दराज के गांवों और आदिवासी इलाकों में खास कैंप लगाते हैं. वहां ये अनपढ़ और गरीब लोगों के आधार कार्ड और बायोमेट्रिक डेटा इकट्ठा करते हैं. इसके अलावा, ये युवाओं को मुफ्त इंटरनेट देने का लालच भी देते हैं. साइबर अपराध करने वाले गिरोहों से पैसा लेकर, ये एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स की मदद से भारी मात्रा में सिम कार्ड जमा कर रहे हैं.
जैसे ही सिम एक्टिवेट होने की प्रक्रिया पूरी होती है, ये एजेंट उस जगह से अपना बोरिया-बिस्तर समेट लेते हैं और दूसरे इलाके में जाकर यही खेल दोबारा शुरू कर देते हैं. इन सिम कार्डों को दलालों के जरिए विदेशों में भेजने के बजाय, ये लोग देश के अंदर ही उन्हें 'ई-सिम' (e-SIM) में बदल देते हैं. विदेशों में बैठे साइबर अपराधी इन्हीं ई-सिम का इस्तेमाल करके व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर अकाउंट खोलते हैं. फिर वे डेटिंग ऐप्स और मैट्रिमोनी वेबसाइटों पर फर्जी प्रोफाइल बनाते हैं.
ये अपराधी सेक्सटॉर्शन, डिजिटल अरेस्ट के बहाने, हनीट्रैप (प्यार के जाल में फंसाना) और शादी के नाम पर धोखा देकर करोड़ों रुपये ठग रहे हैं. साइबर क्राइम पुलिस की 18 विशेष टीमों ने जांच के दौरान मिले 1,194 "घोस्ट सिम कार्ड" (फर्जी सिम) के सुरागों पर काम किया. उन्होंने सात दिनों तक 13 राज्यों में छापेमारी की और इस सिम कार्ड माफिया नेटवर्क के सारे राज खोल दिए. जांच में पता चला कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वे सभी देश भर में दर्ज साइबर अपराध के 76 मामलों में शामिल थे और इन्होंने कुल 101.87 करोड़ रुपये का फ्रॉड किया.
सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ बैठक
पुलिस कमिश्नर ने बताया कि 'घोस्ट सिम' (फर्जी सिम) के अवैध धंधे को रोकने के लिए विभिन्न टेलीकॉम कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की जाएगी. उन्होंने कहा कि वे दूरसंचार विभाग (DoT), ट्राई (TRAI) और अन्य केंद्रीय सरकारी एजेंसियों से संपर्क करेंगे ताकि मौजूदा नियमों की कमियों को दूर किया जा सके और केवाईसी (KYC) वेरिफिकेशन प्रक्रिया को और सख्त बनाने की मांग की जा सके.
कमिश्नर ने कहा, "सिम बेचने वाले एजेंटों (PoS) पर कड़ी नजर रखी जानी चाहिए. नया सिम देते समय और मोबाइल नंबर पोर्ट (MNP) कराने के दौरान तुरंत वेरिफिकेशन (रियल-टाइम वेरिफिकेशन) करना अनिवार्य होना चाहिए. साइबर अपराधों में शामिल पाए जाने वाले सिम कार्डों को तुरंत बंद किया जाना चाहिए. टेलीकॉम कंपनियों को उन एजेंटों या डिस्ट्रीब्यूटर्स को ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए जो नियमों का पालन नहीं करते हैं.
उन्होंने आम जनता को सलाह दी कि वे अपना आधार कार्ड, बायोमेट्रिक डेटा (उंगलियों के निशान) या ओटीपी (OTP) किसी के साथ भी शेयर न करें. उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि लोग tafcop.sancharsaathi.gov.in पोर्टल पर जाकर यह जरूर चेक करें कि उनके नाम पर कितने सिम कार्ड चल रहे हैं. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति साइबर धोखाधड़ी का शिकार होता है, तो वह तुरंत टोल-फ्री नंबर 1930 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज कराएं.
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