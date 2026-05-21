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सावधान! नया सिम लेते समय कहीं आप भी तो नहीं दे रहे दो से तीन बार अंगूठे का निशान?

हैदराबाद: हैदराबाद सिटी साइबर क्राइम पुलिस ने 'घोस्ट सिम' (नकली सिम) नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया है. इसे 'ऑपरेशन ऑक्टोपस 3.0' नाम दिया है. पुलिस ने एक साथ 13 राज्यों में छापेमारी करके 554 सिम कार्ड जब्त किए और 66 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. सिटी पुलिस कमिश्नर वी.सी. सज्जनार ने साइबर क्राइम डीसीपी अरविंद बाबू और एसीपी शिवमारुति के साथ मीडिया को यह जानकारी दी.

'ऑपरेशन ऑक्टोपस 3.0' के तहत आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा और पंजाब में छापे मारे गए. यह कार्रवाई उन गिरोहों के खिलाफ की गई जो आम नागरिकों के आधार कार्ड और बायोमेट्रिक डेटा (उंगलियों के निशान) का गलत इस्तेमाल करके गैरकानूनी तरीके से सिम कार्ड हासिल करते थे और फिर उन्हें साइबर अपराधियों को बेच देते थे.

जांच में पता चला कि ये अपराधी उन लोगों के नाम पर एक्स्ट्रा सिम कार्ड चालू कर लेते थे, जो दुकानों पर नया सिम लेने या मोबाइल नंबर पोर्ट (MNP) कराने के लिए केवाईसी (KYC) प्रक्रिया पूरी करने आते थे. आरोपी ग्राहकों को धोखा देने के लिए अक्सर यह बहाना बनाते थे कि नेटवर्क खराब है या उनके फिंगरप्रिंट ठीक से मैच नहीं हुए हैं. इस तरह वे एक ही व्यक्ति का बायोमेट्रिक डेटा दो से तीन बार ले लेते थे.

ई-सिम धोखाधड़ी के मामलों में बढ़ोतरी

पैसों के लालच में आकर डिस्ट्रीब्यूटर्स और दुकान चलाने वाले एजेंट मिलकर गैरकानूनी सिम कार्ड का एक बड़ा रैकेट चला रहे हैं. ये लोग दूर-दराज के गांवों और आदिवासी इलाकों में खास कैंप लगाते हैं. वहां ये अनपढ़ और गरीब लोगों के आधार कार्ड और बायोमेट्रिक डेटा इकट्ठा करते हैं. इसके अलावा, ये युवाओं को मुफ्त इंटरनेट देने का लालच भी देते हैं. साइबर अपराध करने वाले गिरोहों से पैसा लेकर, ये एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स की मदद से भारी मात्रा में सिम कार्ड जमा कर रहे हैं.

जैसे ही सिम एक्टिवेट होने की प्रक्रिया पूरी होती है, ये एजेंट उस जगह से अपना बोरिया-बिस्तर समेट लेते हैं और दूसरे इलाके में जाकर यही खेल दोबारा शुरू कर देते हैं. इन सिम कार्डों को दलालों के जरिए विदेशों में भेजने के बजाय, ये लोग देश के अंदर ही उन्हें 'ई-सिम' (e-SIM) में बदल देते हैं. विदेशों में बैठे साइबर अपराधी इन्हीं ई-सिम का इस्तेमाल करके व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर अकाउंट खोलते हैं. फिर वे डेटिंग ऐप्स और मैट्रिमोनी वेबसाइटों पर फर्जी प्रोफाइल बनाते हैं.