हैदराबाद: गौ रक्षक पर हमला, तीन गिरफ्तार, बीजेपी नेताओं ने कानून-व्यवस्था पर उठाए सवाल

हैदराबाद के बाहरी इलाके में गौ रक्षक पर हमला को लेकर बीजेपी नेताओं ने कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाया ( ETV Bharat )

हैदराबाद: हैदराबाद के बाहरी इलाके में बुधवार को कुछ हमलावरों ने एक गौ रक्षक को गोली मार दी. युवक की हालत गंभीर बतायी जा रही है. बीजेपी ने इस हमले को लेकर राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया. वहीं, पुलिस ने मामला दर्ज कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. बताया जा रहा है कि ये मामला आपसी रंजिश का है.

हैदराबाद के बाहरी इलाके पोचारम आईटी कॉरिडोर में बुधवार को गोलीबारी की आवाज से हड़कंप मच गया. राचकोंडा के पुलिस आयुक्त सुधीर बाबू ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. मेडचल जिले के पोचारम में कल हुई गोलीबारी के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी इब्राहिम समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस एक अन्य फरार व्यक्ति की तलाश कर रही है. इब्राहिम और उसके दोस्तों ने पुरानी रंजिश के चलते कल रात सोनू सिंह नाम के एक व्यक्ति पर गोलियां चलाई.

सोनू सिंह कीसरा मंडल के रामपल्ली का एक गौरक्षक कार्यकर्ता है. वह गौ तस्करी की पहचान करता है और हिंदू समूहों को सूचित करता है. बुधवार शाम को इब्राहिम और उसके दोस्तों ने रामपल्ली से कार से आ रहे सोनू सिंह का पीछा किया. जब वह यमनमपल्ली पहुँचा तो उन्होंने कार रोक ली और सोनू सिंह से झगड़ा शुरू कर दिया. उन्होंने दावा किया कि वह गौरक्षक दल को गायों की तस्करी की सूचना दे रहा था. दोनों के बीच इसी बात को लेकर बहस छिड़ गई. उन्होंने एक-दूसरे को धक्का दिया और पास की एक खाली जगह पर चले गए.

झगड़ा बढ़ने पर इब्राहिम ने सोनू सिंह पर बंदूक से दो राउंड गोलियां चला दी और भाग गया. इस घटना में एक गोली सोनू के लीवर में लगी. गोली लीवर में लगने के कारण पीड़ित को गंभीर हालत में सिकंदराबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया.