हैदराबाद: गौ रक्षक पर हमला, तीन गिरफ्तार, बीजेपी नेताओं ने कानून-व्यवस्था पर उठाए सवाल

हैदराबाद के बाहरी इलाके में गौ रक्षक पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया.

Hyderabad Cow vigilante attacked
हैदराबाद के बाहरी इलाके में गौ रक्षक पर हमला को लेकर बीजेपी नेताओं ने कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाया (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 23, 2025 at 12:24 PM IST

हैदराबाद: हैदराबाद के बाहरी इलाके में बुधवार को कुछ हमलावरों ने एक गौ रक्षक को गोली मार दी. युवक की हालत गंभीर बतायी जा रही है. बीजेपी ने इस हमले को लेकर राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया. वहीं, पुलिस ने मामला दर्ज कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. बताया जा रहा है कि ये मामला आपसी रंजिश का है.

हैदराबाद के बाहरी इलाके पोचारम आईटी कॉरिडोर में बुधवार को गोलीबारी की आवाज से हड़कंप मच गया. राचकोंडा के पुलिस आयुक्त सुधीर बाबू ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. मेडचल जिले के पोचारम में कल हुई गोलीबारी के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी इब्राहिम समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस एक अन्य फरार व्यक्ति की तलाश कर रही है. इब्राहिम और उसके दोस्तों ने पुरानी रंजिश के चलते कल रात सोनू सिंह नाम के एक व्यक्ति पर गोलियां चलाई.

सोनू सिंह कीसरा मंडल के रामपल्ली का एक गौरक्षक कार्यकर्ता है. वह गौ तस्करी की पहचान करता है और हिंदू समूहों को सूचित करता है. बुधवार शाम को इब्राहिम और उसके दोस्तों ने रामपल्ली से कार से आ रहे सोनू सिंह का पीछा किया. जब वह यमनमपल्ली पहुँचा तो उन्होंने कार रोक ली और सोनू सिंह से झगड़ा शुरू कर दिया. उन्होंने दावा किया कि वह गौरक्षक दल को गायों की तस्करी की सूचना दे रहा था. दोनों के बीच इसी बात को लेकर बहस छिड़ गई. उन्होंने एक-दूसरे को धक्का दिया और पास की एक खाली जगह पर चले गए.

झगड़ा बढ़ने पर इब्राहिम ने सोनू सिंह पर बंदूक से दो राउंड गोलियां चला दी और भाग गया. इस घटना में एक गोली सोनू के लीवर में लगी. गोली लीवर में लगने के कारण पीड़ित को गंभीर हालत में सिकंदराबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया.

डॉक्टरों ने आज सुबह सर्जरी कर सोनू सिंह के शरीर से गोली निकाली. उनका आईसीयू में इलाज चल रहा है. इस संबंध में केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र राव और सांसद एटाला राजेंद्र ने सोनू सिंह से मुलाकात की. इस बीच भाजपा नेताओं ने पुलिस और राज्य सरकार के व्यवहार पर रोष व्यक्त किया. उन्होंने दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने एहतियात के तौर पर अस्पताल की सुरक्षा बढ़ा दी है.

किशन रेड्डी ने राज्य कानून-व्यवस्था की आलोचना की
केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने गौरक्षक पर हुए हमले की आलोचना करते हुए इसे राज्य की कानून-व्यवस्था की स्थिति का प्रतिबिंब बताया. उन्होंने चिंता व्यक्त की कि बूचड़खाना संचालक अवैध रूप से गायों का परिवहन करने वाले और मांस विक्रेता गौरक्षकों पर हमले कर रहे हैं.

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र राव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद से कानून व्यवस्था बिगड़ गए हैं. सांसद एटाला ने मांग की कि सरकार ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करे. उन्होंने आलोचना की कि सरकार गुंडों को संरक्षण दे रही है.

