हैदराबाद ट्रिब्यूनल का बड़ा फैसला: सड़क हादसा पीड़ित को 26.04 लाख, मृतक बुजुर्ग के परिवार को 13.21 लाख का मुआवजा
हैदराबाद ट्रिब्यूनल ने सड़क हादसों पर बड़ा फैसला सुनाया है.हाथ गंवाने वाले पीड़ित को 26.04 लाख और मृत बुजुर्ग के परिजनों को 13.21 लाख मिलेंगे.
Published : November 28, 2026 at 11:25 AM IST
हैदराबाद: हैदराबाद मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) ने सड़क हादसों से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए पीड़ितों और उनके परिजनों को बड़ी राहत दी है. पहले मामले में एक हाथ गंवाने वाले युवक को 26.04 लाख रुपये, जबकि दूसरे मामले में आरटीसी (RTC) बस की चपेट में आकर जान गंवाने वाली बुजुर्ग महिला के परिवार को 13.21 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया गया है.
दाहिना हाथ गंवाने वाले सुपरवाइजर को मिलेंगे 26.04 लाख रुपये
पहले मामले में शेखपेट की ओयू (OU) कॉलोनी निवासी मोहम्मद शकीर आलम, जो निर्माण क्षेत्र में सुपरवाइजर के रूप में कार्यरत थे, 17 फरवरी 2023 की शाम अपनी बाइक से जा रहे थे. पुप्पलगुडा स्थित मायस्केप कोर्टयार्ड के पास एक तेज रफ्तार टिपर ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. गंभीर रूप से घायल शकीर को गाचीबोवली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां जान बचाने के लिए डॉक्टरों को कोहनी के ऊपर से उनका दाहिना हाथ काटना पड़ा.
स्थायी दिव्यांगता के कारण अपनी आजीविका खोने के बाद पीड़ित ने 25 लाख रुपये के मुआवजे के लिए याचिका दायर की थी. मामले की सुनवाई करते हुए ट्रिब्यूनल ने मांगी गई राशि से अधिक, कुल 26,04,178 रुपये के भुगतान का आदेश दिया. इसमें 15,50,592 रुपये आय की हानि, 6,53,586 रुपये चिकित्सा व्यय, 2 लाख रुपये मानसिक पीड़ा, 1 लाख रुपये जीवन की सुविधाओं की हानि और 1 लाख रुपये अतिरिक्त पोषण व अन्य जरूरतों के लिए शामिल हैं. बीमा कंपनी द्वारा ड्राइवर के पास वैध लाइसेंस न होने की दलील देने पर कोर्ट ने 'पे एंड रिकवर' सिद्धांत के तहत बीमा कंपनी को पहले पीड़ित को भुगतान करने और बाद में ट्रक मालिक व ड्राइवर से राशि वसूलने का निर्देश दिया.
आरटीसी बस हादसे में मृत बुजुर्ग महिला के परिवार को 13.21 लाख का मुआवजा
दूसरे मामले में ट्रिब्यूनल ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए चारमीनार के पास जहांनुमा निवासी 80 वर्षीय गृहिणी पी. नागम्मा के परिवार को 13,21,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया. 20 अगस्त 2022 की शाम संगारेड्डी जिले के झरासंगम गांव में पैदल जा रही नागम्मा को जहीराबाद डिपो की एक तेज रफ्तार आरटीसी बस ने टक्कर मार दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई. झरासंगम पुलिस ने बस चालक महरुद्रप्पा को गिरफ्तार किया था.
वर्ष 2023 में मृतका के दोनों बेटों ने मुआवजे के लिए ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया. कोर्ट ने आरटीसी के प्रबंध निदेशक (MD), जहीराबाद डिपो मैनेजर और बस चालक को संयुक्त रूप से दोनों याचिकाकर्ताओं को बराबर हिस्से में मुआवजा राशि देने का निर्देश दिया. इसके साथ ही 18 फरवरी 2026 से इस राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा.
यह भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर: बारामूला में शादी से लौट रहे परिवार की गाड़ी खाई में गिरी, परिवार के चार लोगों की मौत