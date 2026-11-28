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हैदराबाद ट्रिब्यूनल का बड़ा फैसला: सड़क हादसा पीड़ित को 26.04 लाख, मृतक बुजुर्ग के परिवार को 13.21 लाख का मुआवजा

सांकेतिक फोटो ( ETV Bharat )

हैदराबाद: हैदराबाद मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) ने सड़क हादसों से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए पीड़ितों और उनके परिजनों को बड़ी राहत दी है. पहले मामले में एक हाथ गंवाने वाले युवक को 26.04 लाख रुपये, जबकि दूसरे मामले में आरटीसी (RTC) बस की चपेट में आकर जान गंवाने वाली बुजुर्ग महिला के परिवार को 13.21 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया गया है.

दाहिना हाथ गंवाने वाले सुपरवाइजर को मिलेंगे 26.04 लाख रुपये

पहले मामले में शेखपेट की ओयू (OU) कॉलोनी निवासी मोहम्मद शकीर आलम, जो निर्माण क्षेत्र में सुपरवाइजर के रूप में कार्यरत थे, 17 फरवरी 2023 की शाम अपनी बाइक से जा रहे थे. पुप्पलगुडा स्थित मायस्केप कोर्टयार्ड के पास एक तेज रफ्तार टिपर ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. गंभीर रूप से घायल शकीर को गाचीबोवली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां जान बचाने के लिए डॉक्टरों को कोहनी के ऊपर से उनका दाहिना हाथ काटना पड़ा.