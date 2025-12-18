ETV Bharat / bharat

डॉक्टरों ने महिला के पेट में रूई और धागा छोड़ा, 5.2 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश

हैदराबाद की महिला की 2015 में चेन्नई के KHM हॉस्पिटल में सर्जरी हुई थी. लेकिन डॉक्टरों ने पेट में रूई और धागा छोड़ दिया था.

Published : December 18, 2025 at 3:34 PM IST

हैदराबाद: शहर के जिला उपभोक्ता आयोग द्वितीय ने डॉक्टरों की घोर लापरवाही पर नाराजगी जताई, जिन्होंने सर्जरी के दौरान एक महिला के पेट में रूई और धागा छोड़ दिया था. उपभोक्ता आयोग ने संबंधित अस्पताल को 45 दिनों के अंदर पीड़ित महिला को शारीरिक और मानसिक पीड़ा के लिए मुआवजे के तौर पर पांच लाख रुपये और कानूनी खर्च के लिए 20,000 रुपये देने का आदेश दिया.

हैदराबाद की टी अलेख्या (T Alekhya) ने 19 अक्टूबर, 2015 को चेन्नई के केएचएम हॉस्पिटल में सिजेरियन डिलीवरी के जरिये एक बच्ची को जन्म दिया था. 24 अक्टूबर को 1.2 लाख रुपये का बिल चुकाने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया. कुछ समय बाद, अलेख्या को पेट में दर्द होने लगा. जब दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो 2020 में डॉक्टरों की सलाह पर उनके कई टेस्ट हुए, जिसमें पता चला कि उनके पेट में रुई और धागा था, और वहां खतरनाक बैक्टीरिया भी पनप गए थे. डॉक्टरों ने उन्हें हटाने के लिए सर्जरी करने का फैसला किया.

इसके बाद, अलेख्या ने चेन्नई के अस्पताल और डॉक्टरों की लापरवाही के बारे में उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई. अस्पताल के वकील ने तर्क दिया कि अस्पताल की तरफ से इमरजेंसी सर्जरी के प्रभाव के बारे में बताया था और पांच साल बाद दायर की गई शिकायत वैध नहीं है.

इस दलील को खारिज करते हुए, उपभोक्ता आयोग ने कहा कि यह समस्या अस्पताल और डॉक्टरों की लापरवाही के कारण हुई है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे मामलों में विशेषज्ञ की राय जरूरी नहीं है.

जिला उपभोक्ता आयोग द्वितीय के अध्यक्ष वक्कंती नरसिम्हा राव और सदस्य श्रीदेवी और वी जनार्दन रेड्डी की पीठ ने अलेख्या के पक्ष में फैसला सुनाया.

