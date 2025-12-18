ETV Bharat / bharat

डॉक्टरों ने महिला के पेट में रूई और धागा छोड़ा, 5.2 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश

हैदराबाद: शहर के जिला उपभोक्ता आयोग द्वितीय ने डॉक्टरों की घोर लापरवाही पर नाराजगी जताई, जिन्होंने सर्जरी के दौरान एक महिला के पेट में रूई और धागा छोड़ दिया था. उपभोक्ता आयोग ने संबंधित अस्पताल को 45 दिनों के अंदर पीड़ित महिला को शारीरिक और मानसिक पीड़ा के लिए मुआवजे के तौर पर पांच लाख रुपये और कानूनी खर्च के लिए 20,000 रुपये देने का आदेश दिया.

हैदराबाद की टी अलेख्या (T Alekhya) ने 19 अक्टूबर, 2015 को चेन्नई के केएचएम हॉस्पिटल में सिजेरियन डिलीवरी के जरिये एक बच्ची को जन्म दिया था. 24 अक्टूबर को 1.2 लाख रुपये का बिल चुकाने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया. कुछ समय बाद, अलेख्या को पेट में दर्द होने लगा. जब दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो 2020 में डॉक्टरों की सलाह पर उनके कई टेस्ट हुए, जिसमें पता चला कि उनके पेट में रुई और धागा था, और वहां खतरनाक बैक्टीरिया भी पनप गए थे. डॉक्टरों ने उन्हें हटाने के लिए सर्जरी करने का फैसला किया.

इसके बाद, अलेख्या ने चेन्नई के अस्पताल और डॉक्टरों की लापरवाही के बारे में उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई. अस्पताल के वकील ने तर्क दिया कि अस्पताल की तरफ से इमरजेंसी सर्जरी के प्रभाव के बारे में बताया था और पांच साल बाद दायर की गई शिकायत वैध नहीं है.