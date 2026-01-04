ETV Bharat / bharat

हैदराबाद में दिल्ली जैसा प्रदूषण, इंडेक्स 300 के पार, CPCB ने किया इनकार

हैदराबाद: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद प्रदूषण के लेवल में दिल्ली से मुकाबला कर रहा है. शनिवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार चला गया. सीबीसीबी ने इससे इनकार किया है. थर्ड-पार्टी, गूगल ऐप और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इंडेक्स में अंतर के कारण कन्फ्यूजन

हवा की क्वालिटी में गिरावट के मामले में हैदराबाद देश की राजधानी दिल्ली को टक्कर दे रहा है. नए साल के पहले दिन कई इलाकों में एक्यूआई 300 तक पहुंच गया. यह गूगल समेत थर्ड-पार्टी ऐप्स और डिवाइस से रिकॉर्ड किए गए इंडेक्स के मुताबिक है. हालांकि, ध्यान देने वाली बात यह है कि सीपीसीबी के बनाए इंडेक्स में नए साल के पहले दिन मैक्सिमम सिर्फ 170 रिकॉर्ड किया गया. कुछ रिटायर्ड प्रोफेसरों का कहना है कि सीपीसीबी के बताए गए माप सही नहीं हैं. पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने शहर के 14 इलाकों में एक्यूआई डिवाइस लगाए हैं. इन डिवाइस के जरिए वह अधिकतम और न्यूनतम सूचकांक बता रहा है.

100 से अधिक एक्यूआई का मतलब है खतरा. दिसंबर में पीसीबी के हिसाब से हैदराबाद में सबसे अधिक एक्यूआई सिर्फ 132 था. थर्ड-पार्टी ऐप्स में रिकॉर्ड किया गया एक्यूआई 270 तक था. वैज्ञानिकों का कहना है कि इतना बड़ा फर्क नहीं होना चाहिए. यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एयर क्वालिटी मापने वाली मशीनों की कीमत लगभग 30 लाख रुपये प्रति मशीन है. रिसर्चर्स का कहना है कि पीसीबी जो डिवाइस इस्तेमाल करता है वे उस स्टैंडर्ड के नहीं हैं.

एयर पॉल्यूशन तीन तरह का होता है

वायु प्रदूषण को तीन वर्गों में माना जाता है जो इस प्रकार है- जैविक, भौतिक और रासायनिक प्रतिक्रियाशील. हवा में नमी, बैक्टीरिया और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से आने वाली बदबू, ये सभी पहली कैटेगरी में आते हैं. दूसरी कैटेगरी में माइक्रोस्कोपिक धूल के कण शामिल हैं. कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर, मेथनॉल, बेंजीन और दूसरी चीजें जो केमिकल रिएक्शन करती हैं, उन्हें केमिकली रिएक्टिव कैटेगरी में शामिल किया जाता है. अगर ये सभी तय स्टैंडर्ड से ज़्यादा हो जाते हैं तो लोगों को फेफड़ों की बीमारियाँ और कैंसर हो सकता है.

हर दिन सड़कों पर 5 मिलियन गाड़ियां!

हैदराबाद में लगभग 8 मिलियन गाड़ियां हैं, लेकिन हर दिन औसतन 5 मिलियन गाड़ियां सड़कों पर होती हैं. इन गाड़ियों से निकलने वाला धुआं हवा की क्वालिटी पर असर डाल रहा है. इसके साथ ही बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कचरा, सीवेज और इंडस्ट्रीज से आने वाली तेज गंध हवा की क्वालिटी खराब कर रही हैं.

