हैदराबाद में दिल्ली जैसा प्रदूषण, इंडेक्स 300 के पार, CPCB ने किया इनकार
हैदराबाद में प्रदूषण का स्तर दिल्ली के करीब पहुंच गया. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इससे इनकार करते हुए कहा माप में भ्रम है.
Published : January 4, 2026 at 1:46 PM IST|
Updated : January 4, 2026 at 2:38 PM IST
हैदराबाद: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद प्रदूषण के लेवल में दिल्ली से मुकाबला कर रहा है. शनिवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार चला गया. सीबीसीबी ने इससे इनकार किया है. थर्ड-पार्टी, गूगल ऐप और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इंडेक्स में अंतर के कारण कन्फ्यूजन
हवा की क्वालिटी में गिरावट के मामले में हैदराबाद देश की राजधानी दिल्ली को टक्कर दे रहा है. नए साल के पहले दिन कई इलाकों में एक्यूआई 300 तक पहुंच गया. यह गूगल समेत थर्ड-पार्टी ऐप्स और डिवाइस से रिकॉर्ड किए गए इंडेक्स के मुताबिक है. हालांकि, ध्यान देने वाली बात यह है कि सीपीसीबी के बनाए इंडेक्स में नए साल के पहले दिन मैक्सिमम सिर्फ 170 रिकॉर्ड किया गया. कुछ रिटायर्ड प्रोफेसरों का कहना है कि सीपीसीबी के बताए गए माप सही नहीं हैं. पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने शहर के 14 इलाकों में एक्यूआई डिवाइस लगाए हैं. इन डिवाइस के जरिए वह अधिकतम और न्यूनतम सूचकांक बता रहा है.
100 से अधिक एक्यूआई का मतलब है खतरा. दिसंबर में पीसीबी के हिसाब से हैदराबाद में सबसे अधिक एक्यूआई सिर्फ 132 था. थर्ड-पार्टी ऐप्स में रिकॉर्ड किया गया एक्यूआई 270 तक था. वैज्ञानिकों का कहना है कि इतना बड़ा फर्क नहीं होना चाहिए. यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एयर क्वालिटी मापने वाली मशीनों की कीमत लगभग 30 लाख रुपये प्रति मशीन है. रिसर्चर्स का कहना है कि पीसीबी जो डिवाइस इस्तेमाल करता है वे उस स्टैंडर्ड के नहीं हैं.
एयर पॉल्यूशन तीन तरह का होता है
वायु प्रदूषण को तीन वर्गों में माना जाता है जो इस प्रकार है- जैविक, भौतिक और रासायनिक प्रतिक्रियाशील. हवा में नमी, बैक्टीरिया और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से आने वाली बदबू, ये सभी पहली कैटेगरी में आते हैं. दूसरी कैटेगरी में माइक्रोस्कोपिक धूल के कण शामिल हैं. कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर, मेथनॉल, बेंजीन और दूसरी चीजें जो केमिकल रिएक्शन करती हैं, उन्हें केमिकली रिएक्टिव कैटेगरी में शामिल किया जाता है. अगर ये सभी तय स्टैंडर्ड से ज़्यादा हो जाते हैं तो लोगों को फेफड़ों की बीमारियाँ और कैंसर हो सकता है.
हर दिन सड़कों पर 5 मिलियन गाड़ियां!
हैदराबाद में लगभग 8 मिलियन गाड़ियां हैं, लेकिन हर दिन औसतन 5 मिलियन गाड़ियां सड़कों पर होती हैं. इन गाड़ियों से निकलने वाला धुआं हवा की क्वालिटी पर असर डाल रहा है. इसके साथ ही बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कचरा, सीवेज और इंडस्ट्रीज से आने वाली तेज गंध हवा की क्वालिटी खराब कर रही हैं.
अंतरराष्ट्रीय मानक
एनवायर्नमेंटल साइंटिस्ट डॉ. शरत ने कहा,'हम हवा में अलग-अलग कारकों के आधार पर एक्यूआई की गणना करते हैं. पीसीबी इसे नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से कैलकुलेट करता है. थर्ड-पार्टी ऐप्स यूएस ईपीए स्टैंडर्ड के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं. इसीलिए इसमें अंतर होता है. ऐप्स मिनिमम वैल्यू पर ध्यान दिए बिना सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू दिखाते हैं. हालाँकि पीसीबी एवरेज लेता है. अगर हम इसे अपने नेशनल स्टैंडर्ड के बजाय यूएस ईपीए स्टैंडर्ड से देखें, तो ऐसा लगता है कि हमारा एक्यूआई अधिक है.'
सटीकता की कमी
जेएनटीयू के रिटायर्ड प्रोफेसर डॉ. के.एम. लक्ष्मण राव ने कहा,'मुझे पीसीबी उपकरण पर भरोसा नहीं है. गूगल ऐप कुछ हद तक सही है. हैदराबाद में एयर क्वालिटी बहुत खराब हो गई है. मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूँ. मैं एयर क्वालिटी मापने के लिए एक डिवाइस बनाने की प्रोसेस में हूँ. इसके पूरा होने के बाद मैं डिटेल्स बताऊँगा. मेरी राय में एक्यूआई डिवाइस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से होने चाहिए.'
KPHB में एक्यूआई 302
हैदराबाद के केपीबीएच कॉलोनी में शनिवार सुबह 8:30 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स की रीडिंग 302 थी. यह दिल्ली के एक्यूआई के बराबर है. हालांकि, इस इलाके में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कोई एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन नहीं है. शनिवार को सीपीसीबी के डेटा के मुताबिक हैदराबाद के बोलाराम इंडस्ट्रियल एरिया में एक्यूआई सबसे ज्यादा 142 और रामचंद्रपुरम में सबसे कम 73 था.
35 सिगरेट पीने जैसा!
100 से ज्यादा एयर क्वालिटी खतरनाक मानी जाती है. अगर यह 300 तक पहुँच जाती है तो उस हवा में साँस लेने वालों को कई बीमारियाँ होने का खतरा रहता है. वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि ऐसी हवा में साँस लेना एक दिन में 30-35 सिगरेट पीने के बराबर है. हालाँकि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एयर क्वालिटी पर नजर रख रहा है, लेकिन इस बात की आलोचना हो रही है कि कहीं भी सही आँकड़े रिकॉर्ड नहीं किए जा रहे हैं. इसका कारण थर्ड-पार्टी सोर्स, गूगल ऐप्स और सीपीसीबी द्वारा जारी किए गए इंडेक्स में काफी अंतर है.