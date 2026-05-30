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तेलंगाना में हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर : परियोजना की दूरी 236 किमी से घटकर 123 किमी हुई

हैदराबाद : हैदराबाद-चेन्नई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के मार्ग में महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं. तेलंगाना में, इस कॉरिडोर को पहले शमशाबाद से शुरू होकर बटसिंगराम, नरकटपल्ली, सूर्यापेट और खम्मम से होकर गुजरने का प्रस्ताव था. लेकिन अब सर्वेक्षण में मार्ग बदल गया है. अब इसे शमशाबाद से भारत सिटी, ड्राईपोर्ट, हलिया और वडापल्ली होते हुए प्रस्तावित किया गया है. इस संबंध में सर्वेक्षण प्रक्रिया वर्तमान में जारी है.

परियोजना की दूरी कम हो रही: हैदराबाद-चेन्नई हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजना तेलंगाना से शुरू होकर आंध्र प्रदेश होते हुए तमिलनाडु में समाप्त होने वाली है. प्रारंभिक प्रस्ताव के अनुसार, तेलंगाना में इस परियोजना की दूरी 236 किलोमीटर थी, लेकिन इसके लिए 790 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता पाई गई. इस नए मार्ग के अनुसार, यह दूरी घटकर 123 किलोमीटर रह जाएगी. राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्राधिकरण ने हाल ही में राज्य सरकार को इस संबंध में जानकारी दी है.

चार स्टेशनों पर ट्रेनों के ठहराव की व्यवस्था: शमशाबाद से शुरू होने वाली इस हाई-स्पीड ट्रेन परियोजना के संबंध में, राष्ट्रीय हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर संगठन ने राज्य के चार क्षेत्रों - भारत सिटी, ड्राईपोर्ट, हलिया और वडापल्ली - में बुलेट ट्रेनों के ठहराव के लिए स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है. इनमें से ड्राईपोर्ट, वडापल्ली और हलिया स्टेशन नालगोंडा जिले की सीमा के भीतर स्थित हैं. इससे पहले, राज्य सरकार ने कुछ समय पहले भारत सिटी-वडापल्ली मार्ग पर चेन्नई हाई-स्पीड कॉरिडोर के लिए अनुरोध किया था. बताया जा रहा है कि इस संबंध में नए मार्ग का सर्वेक्षण किया जा रहा है.

ड्राई पोर्ट के लिए विशेष स्टेशन: हैदराबाद-चेन्नई परियोजना में ड्राई पोर्ट स्टेशन का प्रस्ताव अनूठा है. चूंकि तेलंगाना में कोई तटरेखा नहीं है, इसलिए माल परिवहन के लिए विशेष रूप से इस स्टेशन पर ड्राई पोर्ट स्थापित करने की योजना है. इसी संदर्भ में एक हाई-स्पीड ट्रेन स्टेशन का भी प्रस्ताव रखा गया है. ड्राई पोर्ट तटीय बंदरगाह से निर्यात और आयात, माल भंडारण, लोडिंग और सीमा शुल्क निकासी का काम संभालेगा. सरकार राज्य से निर्यात और आयात को अधिक तेजी से पहुंचाने के लिए ड्राई पोर्ट योजनाओं पर लंबे समय से ध्यान केंद्रित कर रही है.

आस-पास क्या है?: राष्ट्रीय उच्च गति रेल कॉरिडोर प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, प्रस्तावित स्टेशनों के निकट के क्षेत्रों और सड़कों का विवरण.

ड्राईपोर्ट: यह एनएच-19 से 12 किमी दूर है. निकटतम क्षेत्र मॉल है, जो 15 किमी दूर है.