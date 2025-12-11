ETV Bharat / bharat

हैदराबाद-चेन्नई बुलेट ट्रेन... रेलवे ने सौंपी शुरुआती रिपोर्ट, 2 घंटे में पूरी होगी यात्रा!

हैदराबाद: मुंबई-हैदराबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का निर्माण कार्य जोरशोर चल रहा है और 2026 तक ट्रायल रन किए जाने की उम्मीद है. वहीं, रेलवे अन्य रूटों पर बुलेट ट्रेन को लेकर फिजिबिलिटी अध्ययन कर रहा है, जिसमें हैदराबाद-चेन्नई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भी शामिल है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, दक्षिण मध्य रेलवे (SCR) ने इसके लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) में शामिल करने के लिए तमिलनाडु सरकार को फाइनल अलाइनमेंट (final alignment) डिटेल्स जमा कर दी है. अधिकारियों ने कहा कि राज्य सरकार से मंजूरी मिलने के एक महीने के अंदर DPR को फाइनल कर दिया जाएगा.

रिपोर्ट के मुताबिक, हाल ही में तमिलनाडु के राज्य परिवहन विभाग को लिखे एक पत्र में, साउथ सेंट्रल रेलवे ने स्टेशन की जगहों को जल्द फाइनल करने, जमीन खरीदने के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी और हाई-स्पीड कॉरिडोर को तमिलनाडु के लॉन्ग-टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान में जोड़ने का अनुरोध किया है. रेलवे अधिकारियों ने फाइनल लोकेशन सर्वे (FLS) में देरी से बचने के लिए जॉइंट फील्ड इंस्पेक्शन की भी मांग की है, जो एक तय टाइमलाइन पर चल रहा है.

रिपोर्ट के मुताबिक, प्रस्तावित 778 किमी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर में बड़ा बदलाव किया गया है. अब तिरुपति में एक नया स्टेशन जोड़ा गया है ताकि तीर्थयात्रियों और आम लोगों को सुविधा मिल सके. रिपोर्ट के मुताबिक, हैदराबाद-चेन्नई बुलेट ट्रेन रूट पर तमिलनाडु में दो स्टेशन होंगे: चेन्नई सेंट्रल और तिरुवल्लुर जिले में मिंजुर के पास नया हाई-स्पीड रेल स्टेशन.