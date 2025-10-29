ETV Bharat / bharat

दूध गैस पर चढ़ाकर भूल जाते हैं? डोंट वरी! अब नहीं गिरेगा बाहर, यह डिवाइस खुद बंद कर देगा गैस

हैदराबाद के छात्र ने 'मिल्क ओवरफ्लो डिटेक्टर' नामक स्मार्ट उपकरण बनाया है, जो हर गृहिणी का पसंदीदा रसोई का साथी बन सकता है.

Young Inventor from Hyderabad
'मिल्क ओवरफ्लो डिटेक्टर'. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 29, 2025 at 10:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: जिस उम्र में ज़्यादातर बच्चे स्कूल, होमवर्क और टीवी देखने में व्यस्त रहते हैं, उसी उम्र में हैदराबाद के हब्सीगुडा की 13 साल के जी. वेदिथ ने एक अनोखा आविष्कार किया है, जो हर गृहिणी का पसंदीदा रसोई का साथी बन सकता है. कक्षा 8 के इस छात्र ने 'मिल्क ओवरफ्लो डिटेक्टर (MOD)' नाम का एक स्मार्ट उपकरण बनाया है, जो उबलते समय दूध को बर्तन से बाहर फैलने से रोकता है.

आम घरेलू समस्या है:

अक्सर हम दूध को गर्म करने के लिए चूल्हे पर रखते हैं और दूसरे कामों में व्यस्त हो जाते हैं. इस बीच दूध ऊपर से बह जाता है. दूध तो बर्बाद होता ही है, किचन में भी गंदगी फैल जाती है. हर रोज की इस समस्या को हल करने के लिए, वेदिथ ने एक ऐसा उपकरण डिजाइन किया है जो दूध के उबलने पर खुद ही पता लगा लेता है और गैस बंद कर देता है.

कैसे करता है काम: यह उपकरण इन्फ्रारेड (IR) सेंसर का उपयोग करके यह पता लगाता है कि दूध अब उबलने लगा है. यह सेंसर Arduino UNO सर्किट को एक सिग्नल भेजता है, जो उपयोगकर्ता को सचेत करने के लिए एक बजर बजाता है. इसके बाद एक मोटर तंत्र के माध्यम से गैस नॉब को स्वचालित रूप से बंद कर देता है. पूरा सिस्टम एक पावर बैंक द्वारा आपूर्ति की गई बिजली से चलता है.

क्या कहता है नन्हा आविष्कारकः

अपने आविष्कार के बारे में बताते हुए, वेदिथ ने कहा, "रोबोटिक्स मेरा जुनून है. मैं छठी कक्षा से स्कूल में रोबोटिक्स सीख रहा हूं. इस उपकरण को बनाने और कोड करने में मुझे लगभग डेढ़ दिन लगे. इसकी कुल लागत लगभग 1,500 रुपये आई. अब मैं इसे सभी के लिए किफायती बनाने के लिए काम कर रहा हूं."

बेटे पर है गर्वः

वेदिथ के माता-पिता, जी. वेंकट और जी. दयामणि को अपने बेटे के रचनात्मक नवाचार पर गर्व है. वेदिथ का 'मिल्क ओवरफ्लो डिटेक्टर' इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे कम उम्र में जिज्ञासा और नवाचार वास्तविक जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं.

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

PREVENTS MILK FROM SPILLING
MILK OVERFLOW DETECTOR
मिल्क ओवरफ्लो डिटेक्टर
दूध बाहर गिरने से रोकेगा
YOUNG INVENTOR FROM HYDERABAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पहलगाम आतंकी हमले पर UN रिपोर्ट को भारत ने किया खारिज, रोहिंग्या को लेकर कही गईं थी बातें

बुधवार को सेंसेक्स और निफ्टी की सपाट ओपनिंग, रुपया मजबूत

महिला वर्ल्ड कप 2025 का पहला सेमीफाइनल आज, जानें मैच से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी

इजराइल का गाजा पर हवाई हमला, 60 की मौत, वेंस बोले- युद्धविराम समझौता अभी भी कायम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.