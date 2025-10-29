ETV Bharat / bharat

दूध गैस पर चढ़ाकर भूल जाते हैं? डोंट वरी! अब नहीं गिरेगा बाहर, यह डिवाइस खुद बंद कर देगा गैस

हैदराबाद: जिस उम्र में ज़्यादातर बच्चे स्कूल, होमवर्क और टीवी देखने में व्यस्त रहते हैं, उसी उम्र में हैदराबाद के हब्सीगुडा की 13 साल के जी. वेदिथ ने एक अनोखा आविष्कार किया है, जो हर गृहिणी का पसंदीदा रसोई का साथी बन सकता है. कक्षा 8 के इस छात्र ने 'मिल्क ओवरफ्लो डिटेक्टर (MOD)' नाम का एक स्मार्ट उपकरण बनाया है, जो उबलते समय दूध को बर्तन से बाहर फैलने से रोकता है.

आम घरेलू समस्या है:

अक्सर हम दूध को गर्म करने के लिए चूल्हे पर रखते हैं और दूसरे कामों में व्यस्त हो जाते हैं. इस बीच दूध ऊपर से बह जाता है. दूध तो बर्बाद होता ही है, किचन में भी गंदगी फैल जाती है. हर रोज की इस समस्या को हल करने के लिए, वेदिथ ने एक ऐसा उपकरण डिजाइन किया है जो दूध के उबलने पर खुद ही पता लगा लेता है और गैस बंद कर देता है.

कैसे करता है काम: यह उपकरण इन्फ्रारेड (IR) सेंसर का उपयोग करके यह पता लगाता है कि दूध अब उबलने लगा है. यह सेंसर Arduino UNO सर्किट को एक सिग्नल भेजता है, जो उपयोगकर्ता को सचेत करने के लिए एक बजर बजाता है. इसके बाद एक मोटर तंत्र के माध्यम से गैस नॉब को स्वचालित रूप से बंद कर देता है. पूरा सिस्टम एक पावर बैंक द्वारा आपूर्ति की गई बिजली से चलता है.

क्या कहता है नन्हा आविष्कारकः