दूध गैस पर चढ़ाकर भूल जाते हैं? डोंट वरी! अब नहीं गिरेगा बाहर, यह डिवाइस खुद बंद कर देगा गैस
हैदराबाद के छात्र ने 'मिल्क ओवरफ्लो डिटेक्टर' नामक स्मार्ट उपकरण बनाया है, जो हर गृहिणी का पसंदीदा रसोई का साथी बन सकता है.
Published : October 29, 2025 at 10:41 PM IST
हैदराबाद: जिस उम्र में ज़्यादातर बच्चे स्कूल, होमवर्क और टीवी देखने में व्यस्त रहते हैं, उसी उम्र में हैदराबाद के हब्सीगुडा की 13 साल के जी. वेदिथ ने एक अनोखा आविष्कार किया है, जो हर गृहिणी का पसंदीदा रसोई का साथी बन सकता है. कक्षा 8 के इस छात्र ने 'मिल्क ओवरफ्लो डिटेक्टर (MOD)' नाम का एक स्मार्ट उपकरण बनाया है, जो उबलते समय दूध को बर्तन से बाहर फैलने से रोकता है.
आम घरेलू समस्या है:
अक्सर हम दूध को गर्म करने के लिए चूल्हे पर रखते हैं और दूसरे कामों में व्यस्त हो जाते हैं. इस बीच दूध ऊपर से बह जाता है. दूध तो बर्बाद होता ही है, किचन में भी गंदगी फैल जाती है. हर रोज की इस समस्या को हल करने के लिए, वेदिथ ने एक ऐसा उपकरण डिजाइन किया है जो दूध के उबलने पर खुद ही पता लगा लेता है और गैस बंद कर देता है.
कैसे करता है काम: यह उपकरण इन्फ्रारेड (IR) सेंसर का उपयोग करके यह पता लगाता है कि दूध अब उबलने लगा है. यह सेंसर Arduino UNO सर्किट को एक सिग्नल भेजता है, जो उपयोगकर्ता को सचेत करने के लिए एक बजर बजाता है. इसके बाद एक मोटर तंत्र के माध्यम से गैस नॉब को स्वचालित रूप से बंद कर देता है. पूरा सिस्टम एक पावर बैंक द्वारा आपूर्ति की गई बिजली से चलता है.
क्या कहता है नन्हा आविष्कारकः
अपने आविष्कार के बारे में बताते हुए, वेदिथ ने कहा, "रोबोटिक्स मेरा जुनून है. मैं छठी कक्षा से स्कूल में रोबोटिक्स सीख रहा हूं. इस उपकरण को बनाने और कोड करने में मुझे लगभग डेढ़ दिन लगे. इसकी कुल लागत लगभग 1,500 रुपये आई. अब मैं इसे सभी के लिए किफायती बनाने के लिए काम कर रहा हूं."
बेटे पर है गर्वः
वेदिथ के माता-पिता, जी. वेंकट और जी. दयामणि को अपने बेटे के रचनात्मक नवाचार पर गर्व है. वेदिथ का 'मिल्क ओवरफ्लो डिटेक्टर' इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे कम उम्र में जिज्ञासा और नवाचार वास्तविक जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं.
इसे भी पढ़ेंः
- एक्सीडेंट होने पर आपका हेलमेट ही मदद के लिए घरवालों को भेज देगा संदेश, लोकेशन भी बताएगा
- भारत का अगला भ्रष्टाचार-विरोधी योद्धा है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्या AI रोक पाएगा इंडिया में करप्शन!
- भारतीय रेलवे में स्वदेशी 'Mappls' तकनीक का होगा इस्तेमाल, रेलवे संपत्तियों की मैपिंग व यात्रियों की सुविधा में आएगा बड़ा बदलाव