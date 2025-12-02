ETV Bharat / bharat

हैदराबाद जाने वाली कुवैत-हैदराबाद इंडिगो फ्लाइट को बम की धमकी के कारण मुंबई डायवर्ट किया गया

हैदराबाद: तेलंगाना पुलिस ने यहां बताया कि बम की धमकी वाले ईमेल के बाद मंगलवार को कुवैत-हैदराबाद इंडिगो फ्लाइट को मुंबई डायवर्ट कर दिया गया. उन्होंने बताया कि फ्लाइट मुंबई में सुरक्षित लैंड कर गई है. विमान के सुरक्षित लैंडिग से जुड़े लोगों और यात्रियों और परिजनों ने राहत की सांस ले ली.

यहां राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (RGIA) को धमकी भरा ईमेल मिला जिसमें दावा किया गया था कि "कुछ असामाजिक तत्व हैदराबाद में लैंड करने के बाद फ्लाइट में रिमोट-कंट्रोल्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस का इस्तेमाल करके हमला करने की योजना बना रहे हैं."

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि धमकी भरे ईमेल के बाद, अधिकारियों ने फ्लाइट को मुंबई डायवर्ट करने का फैसला किया, जहां एयरक्राफ्ट सुरक्षित लैंड कर गया. उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी चेकिंग की गई, और कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला. आगे की जांच जारी है.

जानकारी के अनुसार, फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई थी. यह ईमेल दिल्ली एयरपोर्ट के आया था. ईमेल मिलते ही एयरपोर्ट प्रशासन अलर्ट हो गया और इंडिगो की फ्लाइट की मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपातकाल लैंडिंग करवाई गई.