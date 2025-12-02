ETV Bharat / bharat

हैदराबाद जाने वाली कुवैत-हैदराबाद इंडिगो फ्लाइट को बम की धमकी के कारण मुंबई डायवर्ट किया गया

हैदराबाद जाने वाली इंडिगो फ्लाइट को बम की धमकी के कारण मुंबई डायवर्ट किया गया. सुरक्षित लैंड किया गया.

IndiGo Flight
प्रतीकात्मक तस्वीर. (AFP)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 2, 2025 at 11:32 AM IST

2 Min Read
हैदराबाद: तेलंगाना पुलिस ने यहां बताया कि बम की धमकी वाले ईमेल के बाद मंगलवार को कुवैत-हैदराबाद इंडिगो फ्लाइट को मुंबई डायवर्ट कर दिया गया. उन्होंने बताया कि फ्लाइट मुंबई में सुरक्षित लैंड कर गई है. विमान के सुरक्षित लैंडिग से जुड़े लोगों और यात्रियों और परिजनों ने राहत की सांस ले ली.

यहां राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (RGIA) को धमकी भरा ईमेल मिला जिसमें दावा किया गया था कि "कुछ असामाजिक तत्व हैदराबाद में लैंड करने के बाद फ्लाइट में रिमोट-कंट्रोल्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस का इस्तेमाल करके हमला करने की योजना बना रहे हैं."

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि धमकी भरे ईमेल के बाद, अधिकारियों ने फ्लाइट को मुंबई डायवर्ट करने का फैसला किया, जहां एयरक्राफ्ट सुरक्षित लैंड कर गया. उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी चेकिंग की गई, और कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला. आगे की जांच जारी है.

जानकारी के अनुसार, फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई थी. यह ईमेल दिल्ली एयरपोर्ट के आया था. ईमेल मिलते ही एयरपोर्ट प्रशासन अलर्ट हो गया और इंडिगो की फ्लाइट की मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपातकाल लैंडिंग करवाई गई.

FlightRadar24 के मुताबिक, इंडिगो की फ्लाइट एयरबस A321-251NX ने रात को 1.56 बजे कुवैत से रवाना उड़ान भरी थी. यह फ्लाइट हैदराबाद की तरफ जा रही थी. पता चला है कि धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद फ्लाइट को आज सुबह 8:10 बजे मुंबई में ही लैंड किया गया.

इससे पहले भी मिली थी धमकी: बता दें कि इससे पहले 23 नवंबर 2025 को हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की एक फ्लाइट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी. उस समय ये फ्लाइट बहरीन से हैदराबाद की तरफ आ रही थी. धमकी मिलने के बाद विमान को मुंबई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी.

(इनपुट- पीटीआई)

