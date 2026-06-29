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हैदराबाद-बेंगलुरु-चेन्नई बुलेट ट्रेन के लिए मार्किंग वर्क जारी, दिल्ली-वाराणसी कॉरिडोर पर भी काम शुरू

हैदराबाद से चेन्नई और बेंगलुरु हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर पर फील्ड वर्क जारी है. तेलंगाना में स्पेशल मार्किंग, सर्वे का काम तेजी से चल रहा है.

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हैदराबाद-बेंगलुरु-चेन्नई बुलेट ट्रेन के लिए मार्किंग वर्क जारी, दिल्ली-वाराणसी कॉरिडोर पर भी काम शुरू (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 29, 2026 at 2:53 PM IST

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हैदराबाद: प्रस्तावित हैदराबाद-चेन्नई और हैदराबाद-बेंगलुरु हाई-स्पीड (बुलेट) रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स के अलाइनमेंट पर फील्ड वर्क शुरू हो गया है. सर्वे टीमें तेलंगाना में रंगारेड्डी से नलगोंडा और विकाराबाद जिलों की ओर मार्किंग कर रही हैं.

हैदराबाद-चेन्नई कॉरिडोर का सर्वे शमशाबाद, महेश्वरम, कंदुकुर और याचारम मंडलों से होते हुए नलगोंडा जिले के नामपल्ली मंडल की ओर किया जा रहा है. इसी तरह, हैदराबाद-बेंगलुरु कॉरिडोर का सर्वे पिछले 10 दिनों से शमशाबाद और शबद मंडलों से होते हुए किया जा रहा है.

सर्वे के दौरान खेतों और दूसरी जगहों पर लाल और सफेद रंग से खास निशान लगाए जा रहे हैं. याचारम मंडल के कुरुमिड्डा, मेडिपल्ली, मंकीसगुडेम, तक्कल्लापल्ली, चिंथापटला, नल्लावेली, मंदाना और गौरेली गांवों में निशान लगाने का काम पहले ही पूरा हो चुका है. इनका इस्तेमाल कॉरिडोर अलाइनमेंट, सर्वे पॉइंट और भूमि अधिग्रहण की जरूरतों को पहचानने के लिए किया जा रहा है.

हैदराबाद-चेन्नई और हैदराबाद-बेंगलुरु हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए की गई मार्किंग
हैदराबाद-चेन्नई और हैदराबाद-बेंगलुरु हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए की गई मार्किंग (ETV Bharat)

बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए शुरू में एक हवाई सर्वे किया गया था. एक व्यवहार्यता अध्ययन चल रहा है. इसी के तहत, अधिकारियों ने अब फील्ड लेवल पर रूट को अंतिम रूप देने का काम तेज कर दिया है. सर्वे पूरा होने के बाद, फाइनल अलाइनमेंट, स्टेशन की जगहों और जमीन अधिग्रहण की डिटेल्स पर पूरी जानकारी मिल जाएगी.

बता दें, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के 15 अगस्त, 2027 से अलग-अलग फेज में चालू होने की उम्मीद है.

कंसल्टेंट कंपनी नियुक्त करने के लिए बोलियां आमंत्रित
नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) ने दूसरे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स के लिए इंजीनियरिंग का कार्य शुरू कर दिया है. NHSRCL ने चेन्नई-बेंगलुरु और दिल्ली-वाराणसी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए स्टैंडर्ड डिजाइन तैयार करने के लिए एक कंसल्टेंट कंपनी नियुक्त करने के लिए बोलियां मंगाई हैं. हर कॉरिडोर के लिए नए डिजाइन तैयार करने के बजाय, NHSRCL स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग डिजाइन बनाने का प्लान बना रहा है, जिन्हें भविष्य के प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल किया जा सके.

NHSRCL के बिड डॉक्यूमेंट में प्रस्तावित चेन्नई-बेंगलुरु हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर, खासकर चेन्नई और बेंगलुरु से होकर जाने वाले इसके अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर की अब तक की सबसे साफ तस्वीर दिखाई गई है. NHSRCL ने कॉरिडोर पर तीन अंडरग्राउंड स्टेशन का प्रस्ताव दिया है - चेन्नई, व्हाइटफील्ड और बयाप्पनहल्ली में. चेन्नई और बयाप्पनहल्ली को छह-छह लाइनों वाले टर्मिनल स्टेशन के तौर पर प्लान किया गया है, जिसमें बुलेट ट्रेन ऑपरेशन के लिए दो आइलैंड प्लेटफॉर्म और दो साइड प्लेटफॉर्म होंगे. वहीं, व्हाइटफील्ड को दो-लाइन स्टेशन के तौर पर प्लान किया गया है, जिसमें एक आइलैंड प्लेटफॉर्म और दो साइड प्लेटफॉर्म होंगे, जहां सभी ट्रेनों के रुकने की उम्मीद है.

इसमें कॉरिडोर पर तीन बड़े टनल सेक्शन का डिजाइन भी शामिल है - चेन्नई टर्मिनल की ओर जाने वाली 3.8 किमी की सुरंग, कौंडिन्य वन्यजीव अभयारण्य के मोगिली घाट सेक्शन से होकर जाने वाली 14.7 किमी की सुरंग, और बेंगलुरु की ओर जाने वाली 15.92 किमी की सुरंग. कुल मिलाकर लगभग 34.6 किमी की सुरंग शामिल होगी.

दिल्ली-वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भी कंसल्टेंसी पैकेज में शामिल है. इसके तहत जेवर में एक अंडरग्राउंड स्टेशन और 9 किमी लंबी सुरंग बनाने की योजना शामिल है.

बोली जीतने वाली कंसल्टेंट कंपनी एलिवेटेड वायडक्ट (ऊंचे पुल), बड़े पुलों, भूमिगत स्टेशनों, सुरंगों, डिपो, रखरखाव सुविधाओं, मिट्टी की संरचनाओं और स्टेशन आर्किटेक्चर के लिए डिजाइन तैयार करेगी. इसमें निर्माण पद्धतियां, तकनीकी विनिर्देश और डिजाइन मानक विकसित करना भी शामिल है, जिन्हें NHSRCL कई हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर में दोबारा उपयोग कर सके.

चार कॉरिडोर के लिए DPR को मंजूरी
टेंडर डॉक्यूमेंट में बताया गया है कि केंद्रीय बजट 2026-27 में लगभग 4,000 किमी तक फैले सात नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है. चार कॉरिडोर के लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है, जबकि बाकी रूट के लिए सर्वे चल रहा है.

कंसल्टेंसी कंपनी भविष्य के बुलेट ट्रेन बुनियादी ढांचे के लिए इंजीनियरिंग मानकों को परिभाषित करेगी, जिसमें ब्रिज सिस्टम, सुरंग क्रॉस-सेक्शन, भूकंपीय डिजाइन, पटरी से उतरने से बचाव की प्रणालियां, शोर अवरोधक, जल निकासी, वाटरप्रूफिंग, सुरंग वेंटिलेशन और आपातकालीन निकासी प्रणालियां शामिल हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर को 320 किमी प्रति घंटे की स्पीड से चलने वाली बुलेट ट्रेनों के लिए डिजाइन किया जाएगा, जिसकी डिजाइन स्पीड 350 किमी प्रति घंटे होगी.

यह भी पढ़ें- रेलवे की 9 नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाने की तैयारी, दिल्ली-मुंबई रूट भी शामिल

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