हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही बस में लगी भीषण आग, 20 से ज्यादा लोगों की मौत

हादसे में ये लोग जिंदा बचे सत्यनारायण, श्रीलक्ष्मी, नवीन कुमार, अखिल, हरिका, जश्मिता, अकीरा, रमेश, जयसूर्या, सुब्रमण्यम, रामिरेड्डी, वेणुगोपाल रेड्डी बस हादसे में जिंदा बच गए हैं.

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया. घायलों को कुरनूल जनरल अस्पताल ले जाया गया. पूरी बस जलकर खाक हो गई. बताया गया है कि ज्यादातर यात्री हैदराबाद शहर के थे. घटना के तुरंत बाद दोनों चालक फरार हो गए. फायर बिग्रेड की गाड़िया भी मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम किया. बस में आग लगने से हाईवे पर भयंकर जाम लग गया. वहीं, हादसे का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. पूरे राज्य में शोक और चिंता का माहौल बन गया है. अधिकारियों ने इस हादसे पर कहा कि अभी मृतकों की संख्या की पुष्टि जांच और डीएनए रिपोर्ट के बाद ही की जाएगी.

बताया जा रहा है कि हादसे के समय बस में 41 लोग सवार थे. बस में आग लगने से 20 लोगों के जिंदा जलने की खबर मिली हैं. वहीं, 12 लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक हैदराबाद से आ रही बस की कुरनूल शहर के बाहरी इलाके में उलिंडकोंडा के पास एक दोपहिया वाहन से टक्कर हो गई, जिससे बाइक बस के नीचे आ गई और ईंधन टैंक से टकरा गई, जिससे आग लग गई और पूरी बस आग की लपटों में घिर गई. गहरी नींद में सो रहे यात्री आग देखकर घबरा गए और कुछ चीखते हुए बाहर आ गए, जबकि कई आग में फंस गए.

कुरनूल: आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में शुक्रवार सुबह एक भीषण हादसा हो गया. जानकारी के मुताबिक हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही कावेरी ट्रैवल्स की एक बस में कुरनूल के उपनगर चिन्नाटेकुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर आग लग गई. हादसा इतना भयानक था कि देखते ही देखते पूरी बस मिनटों में जलकर राख हो गई.

एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत

वहीं, कुरनूल जिले में हुए एक भीषण बस हादसे में एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गई. परिजनों ने बताया कि नेल्लोर जिले के विंजामुर मंडल के गोलावारीपल्ली निवासी गोल्ला रमेश समेत परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गई. गोल्ला रमेश (35), अनुषा (30), मनविता (10) और मनीष (12) की मौत हो गई.

DIG कोया प्रवीण ने दिया बयान

कुरनूल रेंज के डीआईजी कोया प्रवीण ने बस हादसे पर बताया कि बस में कुल 39 वयस्क और दो बच्चे सवार थे. डीआईजी ने बताया कि अब तक 19 लोग सुरक्षित हैं और सभी का अस्पताल में इलाज चल रहा है. दुर्घटना के समय यात्री गहरी नींद में सो रहे थे. डीआईजी ने बताया कि अब तक बस से 11 शव बरामद किए जा चुके हैं. बस का मुख्य चालक लापता है और एक अन्य चालक को हिरासत में ले लिया गया है. उन्होंने बताया कि बस के डीजल टैंक को कोई नुकसान नहीं हुआ है और दुर्घटना तब हुई जब बाइक उससे टकरा गई और उसमें आग लग गई.

बाइक पूरी तरह से बस के नीचे जा गिरी: कुरनूल कलेक्टर

वहीं, कुरनूल के जिला कलेक्टर सिरी ने बताया कि टक्कर लगने से बाइक पूरी तरह से बस के नीचे जा गिरी.

राष्ट्रपति मुर्मू ने जताया गहरा शोक

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने कुरनूल में बस में आग लगने की दुखद घटना पर शोक जताया है. राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि इस हादसे में जान-माल की हानि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है. मैं शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करती हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं.

पीएम मोदी ने जताया शोक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर दुख व्यक्त किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में हुई दुर्घटना में लोगों की मौत से अत्यंत दुःखी हूं. इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के साथ हैं. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं. प्रधानमंत्री राहत आपदा कोष से पीड़ितों को 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया गया है. वहीं, घायलों को 50-50 हजार की सहायता राशि देने की बात कही गई है.

सीएम चंद्रबाबू नायडू ने व्यक्त किया दुख

वहीं, चंद्रबाबू नायडू ने इस भीषण दुर्घटना पर गहरा दुःख व्यक्त किया है. उन्होंने घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करने और मृतकों के परिवारों को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के आदेश जारी किए हैं.

