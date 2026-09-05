Hyderabad: सेना के शस्त्रागार से हथियारों की चोरी, टेरर एंगल का शक, NIA जांच में शामिल
सिकंदराबाद के बोल्लारम में मद्रास रेजिमेंट में हथियार रखे जाते हैं. यहां से सेना के हथियार चोरी हो गए हैं.
Published : September 5, 2026 at 7:37 PM IST
हैदराबाद: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के बोल्लारम में मद्रास रेजिमेंट से हथियारों की चोरी का मामला अभी भी अनसुलझा है. घटना के चार दिन बाद भी चोरी हुए हथियार बरामद नहीं हुए हैं और संदिग्धों का पता नहीं चल पाया है. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) समेत कई जांच एजेंसियां जांच में शामिल हैं और सैकड़ों लोगों से पूछताछ की गई है.
कुछ कमियां भी सामने आई हैं. जिस कमरे में हथियार रखे गए थे, वहां CCTV कैमरे बंद थे और रिकॉर्ड मेंटेनेंस में कमियां शामिल हैं. जांच अधिकारियों ने पाया कि सीसीटीवी कैमरे करीब 10 दिनों से बंद थे और वे जांच कर रहे हैं कि क्या यह रिकॉर्ड रखने में हुई चूक से जुड़ा है.
क्या आतंकवाद का एंगल हो सकता है?
जांच 'कोटे' (Kote) पर केंद्रित है, यह वह जगह है जहां सिकंदराबाद के बोल्लारम में मद्रास रेजिमेंट में हथियार रखे जाते हैं. शुरू में अधिकारियों को शक था कि चोरी में एक से अधिक लोग शामिल हो सकते हैं और अंदर के लोगों की मदद के बिना शस्त्रागार में इतनी आसानी से घुसना मुमकिन नहीं होगा.
संभावित आतंकी एंगल के संदेह के बीच अब एनआईए भी अनौपचारिक रूप से इस जांच में शामिल हो गई है. बोल्लारम पुलिस, सेना, खुफिया ब्यूरो और एनआईए के अधिकारी संयुक्त रूप से सबूत जुटा रहे हैं. समझा जाता है कि एनआईए अधिकारियों ने कोटे से भी कुछ सबूत एकत्र किए हैं.
जांच अधिकारियों को पता चला है कि मद्रास रेजिमेंट के कोटे इलाके में लगे CCTV कैमरे हर रात 10.30 बजे के बाद बंद हो जाते थे और सुबह 7 बजे के बाद फिर से चालू हो जाते थे. पता चला है कि वरिष्ठ अधिकारियों ने कैमरों को इस तरह बंद करने का ऑर्डर नहीं दिया था. इसलिए जांच करने वाले इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि कैमरे किसने बंद किए, उन्हें क्यों बंद किया गया और चोरी के समय वे काम क्यों नहीं कर रहे थे.
खबर है कि मद्रास रेजिमेंट में करीब 800 लोग काम कर रहे हैं. घटना वाली रात कोटे और रेजिमेंट में दूसरी जगहों पर ड्यूटी पर मौजूद लोगों से अलग से पूछताछ की जा रही है. जो लोग पहले वहां काम कर चुके थे और बाद में उनका ट्रांसफर हो गया था, उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है. जांच अधिकारी उनके फोन भी खंगाल कर रहे हैं, हालांकि अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है.
हथियार कहां गए?
जांच अधिकारियों ने मद्रास रेजिमेंट की सबसे महत्वपूर्ण सुविधाओं में से एक 'कोटे' स्थित शस्त्रागार के प्रबंधन में कई खामियों की पहचान की है. विशेष रूप से, हथियारों और गोला-बारूद से संबंधित रिकॉर्ड के रखरखाव को लेकर सवाल उठाए गए हैं. जांच में पाया गया है कि चोरी से करीब 10 दिन पहले तक हथियारों और गोला-बारूद से जुड़े रिकॉर्ड ठीक से संभाले गए थे. इसके बाद, डिटेल्स रिकॉर्ड करने में लापरवाही बरती गई लगती है.
इससे अधिकारियों को शक हुआ है कि हथियार और गोला-बारूद एक साथ नहीं निकाले गए होंगे, बल्कि कई दिनों में धीरे-धीरे निकाले गए होंगे.
रेजिमेंट के बाहर इन अत्याधुनिक हथियारों की आवाजाही ने सुरक्षा एजेंसियों के बीच गंभीर चिंता पैदा कर दी है. हालांकि, अधिकारी इस बात से अधिक चिंतित हैं कि हथियार अब कहां हैं, बजाय इसके कि उन्हें किसने चुराया है.
सभी पहलुओं से जांच जारी
अधिकारियों को चिंता है कि हथियार और गोला-बारूद जल्दी से बरामद न होने पर भविष्य में खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है.
जांच एजेंसियां मौजूद सबूतों की बारीकी से जांच कर रही हैं, जिसमें CCTV का मामला, रिकॉर्ड रखने में चूक, अंदर के लोगों का शामिल होना, और संभावित आतंकी एंगल शामिल हैं.
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