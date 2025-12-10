दुनिया के टॉप 10 शहरों में शामिल होगा हैदराबाद! ये है तेलंगाना सरकार का विजन-2047
तेलंगाना विजन-2047 डॉक्यूमेंट का मकसद हैदराबाद को दुनिया के टॉप 10 इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन में से एक बनाना है.
Published : December 10, 2025 at 11:21 AM IST
हैदराबाद: तेलंगाना विज़न-2047 डॉक्यूमेंट का मकसद शहर को न सिर्फ देश बल्कि दुनिया के टॉप दस इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन में से एक बनाना है.इसके लिए, तेलंगाना राज्य सरकार ने विजन डॉक्यूमेंट में आने वाले दिनों में कोर अर्बन रीजन में किए जाने वाले डेवलपमेंट प्लान की आउटलाइन दी है. दो दिन के तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 2025 में कई खास एग्रीमेंट साइन किए गए. इस विजन डॉक्यूमेंट की खास बातें इस तरह से हैं.
- हैदराबाद शहर की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप किए जाएंगे.
- मेट्रो, MMTS, RTC और दूसरी सर्विसेज को जोड़ा जाएगा. कॉमन मोबिलिटी कार्ड अवेलेबल कराया जाएगा.
- स्पेशल रूट्स पर बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (BRTS) सेट अप किया जाएगा. पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आउटर रिंग रोड तक बढ़ाया जाएगा.
पूरे शहर में 1,000 km के वॉकिंग और साइकिलिंग कॉरिडोर, बिना रुकावट वाले फुटपाथ, फुटओवर ब्रिज और स्काईवॉक बनाए जाएंगे. शहर में ट्रांसपोर्ट पर आधारित डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी जाएगी. ऑफिस, कमर्शियल बिल्डिंग और घर पब्लिक ट्रांसपोर्ट रूट से 15 मिनट के अंदर बनाने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा.
आउटर रिंग रोड के अंदर इंडस्ट्रियल जमीन के डेवलपमेंट के लिए एक ब्लूफील्ड मास्टर प्लान बनाया जाएगा. इन ज़मीनों को इस तरह से डेवलप किया जाएगा कि वे कई तरह के इस्तेमाल के लिए सही हों.
हेरिटेज एसेट्स को बचाने के लिए कदम उठाए जाएंगे ताकि टूरिस्ट की संख्या बढ़े. हैदराबाद में म्यूजियम के मॉडर्नाइजेशन और विस्तार जैसे बड़े प्लान लागू किए जाएंगे. सरकार ने पुराने शहर को UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिलाने का मुख्य लक्ष्य रखा है.
पूरे शहर में 1500 km तक पीपल फर्स्ट कॉरिडोर बनाए जाएंगे. सड़कों को ट्रैफिक-फ्री और सुरक्षित बनाया जाएगा.
100 पार्क और प्लाजा डेवलप किए जाएंगे, इन्हें बड़े इवेंट्स और कल्चरल सेंटर के लिए वेन्यू में बदला जाएगा. गांधी सरोवर को डेवलप किया जाएगा.
सरकार नाइट इकॉनमी बढ़ाने के लिए कदम उठाएगी. सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, तालाबों के पास और IT कॉरिडोर में हैकर्स सेंटर 2.0 और मॉडर्न मार्केट बनाए जाएंगे जो 24 घंटे चलेंगे.
हैदराबाद के डेवलपमेंट के हिस्से के तौर पर, मूसी रिवरफ्रंट का डेवलपमेंट किया जाएगा. शहर के अंदर 100 टैंकों को सुंदर बनाया जाएगा. हरी-भरी सड़कों का एक नेटवर्क बनाया जाएगा.
सरकार का प्लान है कि मूसी को पश्चिम से पूरब तक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से सुंदर बनाया जाए, पैदल चलने के रास्ते, वॉटर टैक्सी डॉक, जेटी, मूसी पार करने के लिए पुल, व्यूइंग डेक और ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं दी जाएं.
100 तक तालाबों पर साइकिलिंग और वॉकिंग लूप, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और रेन गार्डन बनाए जाएंगे. हुसैन सागर 2.0 के साथ सुंदर बनाया जाएगा. 1500 किलोमीटर के अर्बन फॉरेस्ट ब्लॉक, स्ट्रीट कैनोपी और पैदल चलने के रास्ते बनाए जाएंगे. पेड़ लगाए जाएंगे. हैदराबाद शहर को 24 घंटे पीने का पानी सप्लाई किया जाएगा.
ये भी पढ़ें - तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट में 2.43 लाख करोड़ के निवेश समझौते