ETV Bharat / bharat

दुनिया के टॉप 10 शहरों में शामिल होगा हैदराबाद! ये है तेलंगाना सरकार का विजन-2047

हैदराबाद दुनिया के टॉप 10 शहरों में ! सूरत बदलने का प्लान. ( ETV Bharat )

हैदराबाद: तेलंगाना विज़न-2047 डॉक्यूमेंट का मकसद शहर को न सिर्फ देश बल्कि दुनिया के टॉप दस इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन में से एक बनाना है.इसके लिए, तेलंगाना राज्य सरकार ने विजन डॉक्यूमेंट में आने वाले दिनों में कोर अर्बन रीजन में किए जाने वाले डेवलपमेंट प्लान की आउटलाइन दी है. दो दिन के तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 2025 में कई खास एग्रीमेंट साइन किए गए. इस विजन डॉक्यूमेंट की खास बातें इस तरह से हैं. हैदराबाद शहर की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप किए जाएंगे.

मेट्रो, MMTS, RTC और दूसरी सर्विसेज को जोड़ा जाएगा. कॉमन मोबिलिटी कार्ड अवेलेबल कराया जाएगा.

स्पेशल रूट्स पर बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (BRTS) सेट अप किया जाएगा. पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आउटर रिंग रोड तक बढ़ाया जाएगा. पूरे शहर में 1,000 km के वॉकिंग और साइकिलिंग कॉरिडोर, बिना रुकावट वाले फुटपाथ, फुटओवर ब्रिज और स्काईवॉक बनाए जाएंगे. शहर में ट्रांसपोर्ट पर आधारित डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी जाएगी. ऑफिस, कमर्शियल बिल्डिंग और घर पब्लिक ट्रांसपोर्ट रूट से 15 मिनट के अंदर बनाने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा. आउटर रिंग रोड के अंदर इंडस्ट्रियल जमीन के डेवलपमेंट के लिए एक ब्लूफील्ड मास्टर प्लान बनाया जाएगा. इन ज़मीनों को इस तरह से डेवलप किया जाएगा कि वे कई तरह के इस्तेमाल के लिए सही हों. हेरिटेज एसेट्स को बचाने के लिए कदम उठाए जाएंगे ताकि टूरिस्ट की संख्या बढ़े. हैदराबाद में म्यूजियम के मॉडर्नाइजेशन और विस्तार जैसे बड़े प्लान लागू किए जाएंगे. सरकार ने पुराने शहर को UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिलाने का मुख्य लक्ष्य रखा है.