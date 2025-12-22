हैदराबाद एयरपोर्ट पर एम्स्टर्डम फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, मच गया हड़कंप!
एयरपोर्ट पर जब विमान लैंडिग करने वाला था उसी वक्त धमकी भरा ईमेल मिला.
Published : December 22, 2025 at 1:37 PM IST
हैदराबाद (तेलंगाना): हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरारष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एम्स्टर्डम-हैदराबाद केएलएम एयरलाइंस की एक फ्लाइट को सोमवार रात करीब 12 बजे बम की धमकी वाला ईमेल मिला, जब विमान लैंडिंग की तैयारी कर रहा था.
इस घमकी के बाद एयरपोर्ट प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आई गई. उसके बाद विमान के स्टैंडर्ड सेफ्टे प्रोटोकॉल शुरू किए गए, और फ्लाइट रात एक 1 बजे सुरक्षित लैंड कराया गया. सभी यात्री और क्रू मेंबर सुरक्षित थे.
सूत्रों के मुताबिक, हैदराबाद एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी में डर फैल गया जब आधी रात के आसपास एम्स्टर्डम जा रही KLM फ्लाइट को निशाना बनाकर बम की धमकी वाला ईमेल मिला.
एम्स्टर्डम से KLM की फ़्लाइट सुरक्षित रूप से लैंड कर गई, और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी मानक सुरक्षा प्रक्रियाएं लागू की गईं. इससे पहले 6 दिसंबर को, हैदराबाद एयरपोर्ट पर दो इंटरनेशनल फ्लाइट को बम की धमकी वाले ईमेल मिले थे. यह कस्टमर सपोर्ट आईडी पर मिला था. विमान के लैंडिंग के सुरक्षा जांच की गई थी.
हैदराबाद एयरपोर्ट जीएमआर के मुताबिक, ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट 277 और कुवैत एयरवेज फ्लाइट 373 को ईमेल की धमकी मिली थी. BA 277 सुबह-सुबह सुरक्षित रूप से लैंड हो गई, लेकिन हैदराबाद जाने वाली दूसरी फ्लाइट डिपार्चर एयरपोर्ट पर वापस आ गई.
हैदराबाद एयरपोर्ट GMR ने कहा, "6 दिसंबर 2025 को, फ्लाइट बीए BA 277 (हीथ्रो से हैदराबाद) के लिए हैदराबाद एयरपोर्ट कस्टमर सपोर्ट ID पर बम की धमकी वाला ईमेल मिला था. फ्लाइट सुबह 5:25 बजे हैदराबाद एयरपोर्ट पर सुरक्षित रूप से लैंड हो गई.
हैदराबाद एयरपोर्ट GMR ने आगे बताया कि, 6 दिसंबर 2025 को, हैदराबाद एयरपोर्ट कस्टमर सपोर्ट आईडी पर फ्लाइट KU 373 कुवैत से हैदराबाद जाने वाली फ्लाइट के लिए बम की धमकी वाला ईमेल मिला था. धमकी मिलने के बाद फ्लाइट डिपार्चर एयरपोर्ट पर वापस आ गई. ऐसी ही एक घटना 5 दिसंबर को हुई थी जब दुबई से हैदराबाद जाने वाली एमिरेट्स फ्लाइट EK526 के लिए सुबह 7:30 बजे एक ईमेल धमकी भरा आया था.
फ्लाइट ने कड़ी निगरानी के साथ अपना सफर जारी रखा. जैसे ही यह सुबह 8:30 बजे सुरक्षित रूप से लैंड हुई, माहौल तुरंत बदल गया. सिक्योरिटी टीमों ने एयरक्राफ्ट को एक अलग बे में भेज दिया. स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन करते हुए यात्रियों को सुरक्षित रूप से उतार दिया गया.
ये भी पढ़ें: PIA विमान की सऊदी अरब में इमरजेंसी लैंडिंग: बीच हवा में गिरे ऑक्सीजन मास्क, बाल-बाल बचे 381 यात्री