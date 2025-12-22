ETV Bharat / bharat

हैदराबाद एयरपोर्ट पर एम्स्टर्डम फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, मच गया हड़कंप!

हैदराबाद (तेलंगाना): हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरारष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एम्स्टर्डम-हैदराबाद केएलएम एयरलाइंस की एक फ्लाइट को सोमवार रात करीब 12 बजे बम की धमकी वाला ईमेल मिला, जब विमान लैंडिंग की तैयारी कर रहा था.

इस घमकी के बाद एयरपोर्ट प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आई गई. उसके बाद विमान के स्टैंडर्ड सेफ्टे प्रोटोकॉल शुरू किए गए, और फ्लाइट रात एक 1 बजे सुरक्षित लैंड कराया गया. सभी यात्री और क्रू मेंबर सुरक्षित थे.

सूत्रों के मुताबिक, हैदराबाद एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी में डर फैल गया जब आधी रात के आसपास एम्स्टर्डम जा रही KLM फ्लाइट को निशाना बनाकर बम की धमकी वाला ईमेल मिला.

एम्स्टर्डम से KLM की फ़्लाइट सुरक्षित रूप से लैंड कर गई, और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी मानक सुरक्षा प्रक्रियाएं लागू की गईं. इससे पहले 6 दिसंबर को, हैदराबाद एयरपोर्ट पर दो इंटरनेशनल फ्लाइट को बम की धमकी वाले ईमेल मिले थे. यह कस्टमर सपोर्ट आईडी पर मिला था. विमान के लैंडिंग के सुरक्षा जांच की गई थी.

हैदराबाद एयरपोर्ट जीएमआर के मुताबिक, ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट 277 और कुवैत एयरवेज फ्लाइट 373 को ईमेल की धमकी मिली थी. BA 277 सुबह-सुबह सुरक्षित रूप से लैंड हो गई, लेकिन हैदराबाद जाने वाली दूसरी फ्लाइट डिपार्चर एयरपोर्ट पर वापस आ गई.