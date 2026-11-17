मिठाई और पान में चांदी वर्क की जगह एल्युमिनियम तो नहीं खा रहे लोग, हैदराबाद में भारी मात्रा में नकली स्टॉक, कच्चा माल जब्त
हैदराबाद पुलिस ने चांदी के नकली वर्क बनाने वाली 4 अवैध इकाइयों का भंडाफोड़ किया है.
Published : November 17, 2026 at 8:15 PM IST
हैदराबाद: तेलंगाना में हैदराबाद पुलिस ने मंगलवार को चार ऐसी अवैध निर्माण इकाइयों का भंडाफोड़ किया है, जो खाने योग्य चांदी के वर्क (silver waraqs) के नाम पर एल्युमिनियम फॉयल और फ्लेक्स (टुकड़े) बना और बेच रही थीं. पुलिस ने भारी मात्रा में नकली स्टॉक, कच्चा माल और मशीनरी जब्त की है.
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए हैदराबाद पुलिस कमिश्नर महेश मुरलीधर भागवत ने बताया कि नकली चांदी के वर्क के अवैध निर्माण और बिक्री की सूचना मिलने पर कमिश्नर की टास्क फोर्स और स्थानीय पुलिस ने चारमीनार और फलकनुमा इलाकों में कई इकाइयों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया.
इन इकाइयों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करते हुए नकली चांदी के वर्क और चांदी के फ्लेक्स बनाने और बेचने के आरोप में चार मामले दर्ज किए गए हैं. इन इकाइयों और उनके मालिकों के नाम मोहम्मद अकबर (45) की 'इत्तेहाद वर्क शॉप', मोहम्मद वली उद्दीन (62) की 'यूटीसी सिल्वर लीफ्स', मोहम्मद शरीफ (60) की 'एम.ए. मेट्रो वर्क शॉप' और मोहम्मद जलील खान (47) की 'तारा यूनिट' है.
छापेमारी के बाद, चारमीनार, हुसैनियालम, मोगलपुरा और फलकनुमा पुलिस स्टेशनों में इन नकली चांदी के वर्क बनाने वाली इकाइयों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं.
इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में नकली सामान, कच्चा माल और मशीनरी जब्त की. जब्त की गई चीजों में नकली चांदी के वर्क के 49 बंडल और नकली चांदी के टुकड़ों (फ्लेक्स) के 8 बंडल शामिल हैं, जो 10-10 के कार्टन में पैक थे और जिनका वजन 10-10 किलोग्राम था.
इसके अलावा पुलिस ने 1 किलोग्राम नकली चांदी की परत वाली चीनी की गोलियां, 500-500 ग्राम वजन वाले 'किवम' के 30 जार, लगभग 30 किलोग्राम वजन वाले 'किवम' के 3 टब, 500-500 ग्राम वजन वाली 'किवम' की 20 बोतलें, 50 किलोग्राम तंबाकू, 1 किलोग्राम टैल्कम पाउडर और फ्लेवर वाली पान चटनी की 50 बोतलें भी जब्त कीं.
साथ ही, मौके से निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी जब्त किए गए, जिनमें एक मिक्सर ग्राइंडर, एत लंबा मिक्सर, एक पैकिंग मशीन, एक वजन करने वाली मशीन, एक खाली घरेलू गैस सिलेंडर, एक गैस स्टोव और खाना पकाने का एक बर्तन शामिल है.
पुलिस के अनुसार आरोपी बिना वैध FSSAI लाइसेंस लिए, असली चांदी की जगह सस्ते एल्युमीनियम का इस्तेमाल करके खाने योग्य चांदी के वर्क, फ्लेक्स और सजावटी उत्पाद बना रहे थे. वे असली चांदी के वर्क की जगह एल्युमीनियम के वर्क बना रहे थे और उन्हें मिठाई बनाने वाली इकाइयों को सप्लाई कर रहे थे, जहां इनका इस्तेमाल काजू कतली, काजू रोल, चमचम और मीठे पान जैसी मिठाइयों में किया जाता था.
इसके अलावा, वे एल्युमीनियम की परत वाली चीनी की गोलियां (शुगर बॉल्स) भी बना रहे थे और उन्हें बेकरियों को सप्लाई कर रहे थे, जहां इनका इस्तेमाल केक और बेकरी उत्पादों की टॉपिंग के लिए किया जाता था.
इसके अलावा, आरोपी उत्तर प्रदेश से एल्युमीनियम फ्लेक्स मंगाते थे और जर्दा, किवाम तथा अन्य तरह के पान (जिसमें मीठे पान भी शामिल हैं) में असली चांदी के फ्लेक्स की जगह इनका इस्तेमाल करते थे. भागवत ने बताया, "आर्थिक लाभ कमाने के लिए इन एल्युमीनियम उत्पादों को असली चांदी के उत्पाद बताकर बेचा जाता था. त्योहारों के सीजन में जब मांग बढ़ जाती थी, तो वे दूसरे राज्यों से बड़ी मात्रा में एल्युमीनियम मंगाते थे. इस तरह उन्होंने पूरे तेलंगाना में एक बड़ा सप्लाई नेटवर्क बना लिया था, जिसके जरिए वे स्थानीय और जानी-मानी मिठाई की दुकानों, बेकरियों और पान की दुकानों तक ये उत्पाद पहुंचाते थे."
ये गतिविधियां खाद्य सुरक्षा मानकों का गंभीर उल्लंघन हैं. 'खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियम, 2011' के नियम 2.11.4 के अनुसार, खाने योग्य चांदी के वर्क में चांदी की शुद्धता कम से कम 999/1000 (99.9%) होनी चाहिए. साथ ही इसे बनाने की प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर जानवरों से प्राप्त किसी भी सामग्री का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए.
इस तरह के 'नॉन-फूड-ग्रेड' (खाने के लिए असुरक्षित) एल्युमीनियम उत्पादों के लंबे समय तक सेवन से स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो सकता है. इससे किडनी खराब हो सकती है, तंत्रिका तंत्र (न्यूरोलॉजिकल) पर बुरा असर पड़ सकता है, हड्डियों से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं. पाचन तंत्र में जलन हो सकती है और शरीर में एल्युमीनियम की मात्रा बहुत अधिक जमा हो सकती है. भागवत ने आगे कहा, "कानून की संबंधित धाराओं के तहत आरोपियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी."
ये भी पढ़ें: चोरी के माल में हिस्सा लेता था जेल वॉर्डर! तेलंगाना पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा