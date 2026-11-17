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मिठाई और पान में चांदी वर्क की जगह एल्युमिनियम तो नहीं खा रहे लोग, हैदराबाद में भारी मात्रा में नकली स्टॉक, कच्चा माल जब्त

चांदी के वर्क की जगह ल्युमिनियम फॉयल और फ्लेक्स, पुलिस ने किया भंडाफोड़ ( ETV Bharat )

हैदराबाद: तेलंगाना में हैदराबाद पुलिस ने मंगलवार को चार ऐसी अवैध निर्माण इकाइयों का भंडाफोड़ किया है, जो खाने योग्य चांदी के वर्क (silver waraqs) के नाम पर एल्युमिनियम फॉयल और फ्लेक्स (टुकड़े) बना और बेच रही थीं. पुलिस ने भारी मात्रा में नकली स्टॉक, कच्चा माल और मशीनरी जब्त की है.

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए हैदराबाद पुलिस कमिश्नर महेश मुरलीधर भागवत ने बताया कि नकली चांदी के वर्क के अवैध निर्माण और बिक्री की सूचना मिलने पर कमिश्नर की टास्क फोर्स और स्थानीय पुलिस ने चारमीनार और फलकनुमा इलाकों में कई इकाइयों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया.

इन इकाइयों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करते हुए नकली चांदी के वर्क और चांदी के फ्लेक्स बनाने और बेचने के आरोप में चार मामले दर्ज किए गए हैं. इन इकाइयों और उनके मालिकों के नाम मोहम्मद अकबर (45) की 'इत्तेहाद वर्क शॉप', मोहम्मद वली उद्दीन (62) की 'यूटीसी सिल्वर लीफ्स', मोहम्मद शरीफ (60) की 'एम.ए. मेट्रो वर्क शॉप' और मोहम्मद जलील खान (47) की 'तारा यूनिट' है. छापेमारी के बाद, चारमीनार, हुसैनियालम, मोगलपुरा और फलकनुमा पुलिस स्टेशनों में इन नकली चांदी के वर्क बनाने वाली इकाइयों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं. इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में नकली सामान, कच्चा माल और मशीनरी जब्त की. जब्त की गई चीजों में नकली चांदी के वर्क के 49 बंडल और नकली चांदी के टुकड़ों (फ्लेक्स) के 8 बंडल शामिल हैं, जो 10-10 के कार्टन में पैक थे और जिनका वजन 10-10 किलोग्राम था. इसके अलावा पुलिस ने 1 किलोग्राम नकली चांदी की परत वाली चीनी की गोलियां, 500-500 ग्राम वजन वाले 'किवम' के 30 जार, लगभग 30 किलोग्राम वजन वाले 'किवम' के 3 टब, 500-500 ग्राम वजन वाली 'किवम' की 20 बोतलें, 50 किलोग्राम तंबाकू, 1 किलोग्राम टैल्कम पाउडर और फ्लेवर वाली पान चटनी की 50 बोतलें भी जब्त कीं. साथ ही, मौके से निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी जब्त किए गए, जिनमें एक मिक्सर ग्राइंडर, एत लंबा मिक्सर, एक पैकिंग मशीन, एक वजन करने वाली मशीन, एक खाली घरेलू गैस सिलेंडर, एक गैस स्टोव और खाना पकाने का एक बर्तन शामिल है.