व्हॉट्सऐप पर 'श्रद्धांजलि' स्टेटस... कमरे में मिली पति-पत्नी और दो बच्चों की लाश

नासिक में हंसता-खेलता घर एक रात में उजड़ गया. क्या ये हत्या के बाद आत्महत्या है या सामूहिक आत्महत्या का खौफनाक खेल?

family Suspicious death in Nashik
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 30, 2025 at 8:49 PM IST

3 Min Read
नासिक (महाराष्ट्र): नासिक के देवला तालुका में एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत की दर्दनाक घटना सामने आई है. पति का शव फांसी पर लटका मिला, जबकि उसकी पत्नी, आठ साल की बेटी और डेढ़ साल के बेटे के शव बिस्तर पर पड़े मिले. घटना से ठीक पहले पति ने व्हॉट्सऐप पर 'श्रद्धांजलि' का स्टेटस लगाया था. यह घटना हत्या के बाद आत्महत्या है या सामूहिक आत्महत्या का खौफनाक खेल? पुलिस जांच कर रही है.

किनकी हुई मौतः

मृतक की पहचान गोविंद बालू शेजवाले (40), पत्नी कोमल गोविंद शेजवाले (35), बेटी खुशी गोविंद शेजवाले (8) और बेटा शाम गोविंद शेजवाले (1.5 साल) के रूप में हुई है.

कैसे हुई मौतः

शुरुआती जांच में शक है कि पत्नी और बच्चों की मौत रात में ही हो चुकी थी. आशंका जतायी जा रही है कि गोविंदा शेवाले ने शनिवार देर रात अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को खाने में कोई जहरीली चीज खिला दी. देर रात तीनों की नींद में ही मौत हो गई होगी. रविवार सुबह WhatsApp पर 'ट्रिब्यूट' स्टेटस पोस्ट कर आत्महत्या कर लिया होगा. परिवार ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया? इसकी वजह अभी पता नहीं चली है.

फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटायाः

घटना की जानकारी मिलते ही देवला पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस इंस्पेक्टर सार्थक नेहेते ने बताया कि पुलिस ने पंचनामा करके मामला दर्ज कर लिया है. सार्थक ने कहा, "घटना की जांच के लिए नासिक डिविजनल फोरेंसिक टीम को बुलाया गया था. लाशों को पोस्टमॉर्टम के लिए गांव अस्पताल भेज दिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मोबाइल फोन और स्टेटस की जांच के बाद ही मौत के कारणों का पता चलेगा."

घटना का पता कैसे चलाः

गोविंद ने अपने मोबाइल पर व्हॉट्सऐप स्टेटस पर "भावपूर्ण श्रद्धांजलि" लिखा था. इसी स्टेटस को देखकर गोविंद के छोटे भाई को शक हुआ और उसने परिजनों को सूचना दी. जब परिजन घर पहुंचे तो उनके सामने एक दर्दनाक दृश्य था- तीन लोग मृत अवस्था में बिस्तर पर पड़े थे और गोविंद फांसी के फंदे से लटक रहा था.

(आत्महत्या एक गंभीर मनोवैज्ञानिक और सामाजिक समस्या है. अगर आप भी तनाव से गुजर रहे हैं तो भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 से मदद ले सकते हैं. आपको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी बात करनी चाहिए.)

