झारखंड के दुमका में एक ही परिवार के चार लोगों की डेडबॉडी मिली, पत्नी-बच्चे का घर और पति का खेत में मिला शव
झारखंड के दुमका में एक ही परिवार के चार लोगों के शव बरामद हुए हैं. पुलिस जांच में जुट गई है.
Published : November 23, 2025 at 9:49 AM IST
दुमका: जिले के हंसडीहा थाना क्षेत्र के बरदेही गांव से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां पति-पत्नी और उसके दो बच्चे का शव बरामद किया गया है. घटना की जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच में जुटी गई है. यह घटना दुमका जिला मुख्यालय से लगभग 45 किलोमीटर दूर पर हुई है.
पुलिस के मुताबिक, पत्नी और दोनों बच्चे का शव घर से बरामद किया गया है. जबकि पति की डेडबॉडी घर से थोड़ी दूर एक खेत में मिला है. जिसके गले पर रस्सी के निशान मिले हैं. मृतकों की पहचान बीरेंद्र कुमार (32) पति, आरती कुमारी (27) पत्नी, विराज कुमार (02) पुत्र और रूही कुमारी (04) पुत्री के रूप में हुई है.
दो दिन पहले पत्नी को मायके से लाया था घर
दरअसल, हंसडीहा थाना क्षेत्र के बरदेही गांव का रहने वाले बीरेंद्र कुमार (उम्र 32 वर्ष) जो पेशे से मछली विक्रेता थे, वह बीते शुक्रवार को ही अपनी पत्नी आरती कुमारी को मायके से अपने घर लाए थे. इस बीच रविवार सुबह परिजनों ने देखा कि पत्नी और दो बच्चे मृत अवस्था में पड़े हैं. इस बीच जब लोगों ने बीरेंद्र कुमार की खोजबीन शुरू की तो उनका शव घर से थोड़ी दूर पर खेत में मिला. इसके बाद लोगों ने तुरंत हंसडीहा पुलिस को मामले की सूचना दी. थाना प्रभारी ताराचंद अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और अनुसंधान शुरू कर दी.
एसपी ने दी जानकारी
इस मामले में दुमका एसपी पीतांबर सिंह खेरवार ने बताया कि हमें भी शव बरामद होने की सूचना मिली है. पति, पत्नी और उनके दो बच्चों के शव बरामद किए गए हैं. एसपी ने बताया कि पुलिस टीम घटनास्थल पर मौजूद है. पुलिस जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि आखिर मौत कैसे हुई.
