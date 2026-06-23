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हाथ भी नहीं कांपा..! बिहार में शख्स ने पत्नी और तीन बच्चों को नहर में फेंका, तीनों मासूमों की मौत

जांच करने पहुंची पुलिस ( ETV Bharat )

पश्चिम चंपारण (बेतिया) : बिहार के बेतिया से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जहां पति-पत्नी के बीच हुए विवाद के बाद एक शख्स पर अपनी पत्नी और तीन मासूम बच्चों को नहर में फेंकने का आरोप लगा है. इस दर्दनाक घटना में तीनों बच्चों की डूबने से मौत हो गई, जबकि पत्नी किसी तरह अपनी जान बचाकर नहर से बाहर निकल गई और मायके पहुंची. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. पति-पत्नी के विवाद ने लिया विकराल रूप : मामला बेतिया जिले के चनपटिया प्रखंड अंतर्गत लोहियरिया पंचायत के भंगहा वार्ड संख्या चार का है. बताया जा रहा है कि मंगलवार की सुबह पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. विवाद इतना बढ़ गया कि पति रामबाबू यादव गुस्से में पत्नी ललिता देवी और अपने तीन बच्चों को लेकर घर से निकल गया. घर छोड़कर आरोपी फरार (ETV Bharat) पत्नी और बच्चों को नहर में फेंका : परिजनों के अनुसार, रामबाबू यादव अपनी पत्नी और बच्चों को करीब डेढ़ किलोमीटर दूर तिरहुत नहर की सुगौली शाखा के पास ले गया. सुनसान जगह देखकर उसने कथित रूप से पहले पत्नी को नहर में धक्का दे दिया. नहर में करीब चार से पांच फीट पानी होने के कारण ललिता देवी डूबने लगी. इसके बाद आरोप है कि रामबाबू ने एक-एक कर तीनों बच्चों को भी नहर में फेंक दिया. हालांकि ललिता देवी ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर नहर से बाहर निकलने में सफलता हासिल कर ली और वहां से सीधे अपने मायके चली गई. लेकिन तीनों मासूम बच्चे पानी से बाहर नहीं निकल सके और उनकी डूबने से मौत हो गई.