8 साल से पत्नी कर रही संबंध बनाने से इनकार, गुस्से में पति ने गला दबाकर ले ली जान
इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र का मामला. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा होने पर पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 12, 2026 at 7:59 PM IST|
Updated : January 12, 2026 at 8:04 PM IST
इंदौर: एरोड्रम थाना क्षेत्र में एक शख्स ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है. पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि पत्नी उसे संबंध नहीं बनाने देती थी और हमेशा विवाद करती थी. इन्हीं बातों से आजिज आकर उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामले का खुलासा किया है.
पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर सख्ती से की पूछताछ, जिसमें उसने अपना अपराध कबूला
पूरा मामला इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र का है. क्षेत्र में रहने वाली महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाया. रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ कि महिला की गला घोंटकर हत्या की गई है. पुलिस ने महिला के पति माधव चौहान को हिरासत में लिया और उस सख्ती से पूछताछ की गई. जिसमें उसने अपना अपराध कबूल कर लिया.
- गर्भवती पत्नी से मिलने अस्पताल आया था गैंगस्टर, गला रेतकर हत्या, शक की सुई ससुरालियों पर
- भोपाल में बॉय फ्रेंड ने की गर्ल फ्रेंड की हत्या, दूसरी मंजिल से धक्का देकर उतारा था मौत के घाट
आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वह और उसकी पत्नी पिछले 7 से 8 सालों से एक मकान में रह रहे हैं. छोटी-छोटी बातों को लेकर दोनों में अक्सर विवाद होते रहते थे. जिसके चलते दोनों में काफी मनमुटाव रहता था. उसने पुलिस को यह भी बताया कि पिछले 8 सालों से जब भी वह अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने की कोशिश करता तो पत्नी उससे विवाद करती थी. जिसके चलते वह काफी तनाव में रहता था.
विवाद के बाद गुस्से में आरोपी ने पत्नी का गला दबाकर कर दी हत्या
घटना वाले दिन भी पति-पत्नी में इस बात को लेकर विवाद हुआ इसके बाद गुस्से में उसने अपनी पत्नी का गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया. और परिजनों को इस बात की जानकारी दी कि बीमारी के चलते उसकी मौत हो गई है. लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबने से मौत का खुलासा होने पर पुलिस ने आरोपी पति गिरफ्तार कर लिया.