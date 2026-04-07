तेलंगाना: पति ने पुलिस की गाड़ी में बॉयफ्रेंड के सामने पत्नी का गला काटा
तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में एक शख्स ने बॉयफ्रेंड के साथ भागने पर पत्नी की गला काटकर बेरहमी से हत्या कर दी.
Published : April 7, 2026 at 10:13 AM IST
संगारेड्डी: तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में पत्नी की हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. महिला का एक शख्स से फेसबुक पर जान-पहचान बढ़ने के बाद उससे प्यार हो गया था. महिला बाद में अपने परिवार को छोड़कर चली गई. आखिरकार उसके पति ने उसकी हत्या कर दी.
यह सनसनीखेज घटना रविवार रात संगारेड्डी जिले के सदाशिवपेटा मंडल में नंदीकांडी के पास हुई. जहीराबाद टाउन सीआई और एसएस शिवलिंगम और विनय कुमार के मुताबिक झारासंगम मंडल के तुम्मनपल्ली के सिद्धा रेड्डी (35) पत्नी कविता (29) के साथ रहता था.
सिद्धा रेड्डी जहीराबाद में किराए पर पानीपुरी का ठेला चलाता था जबकि कविता दर्जी का काम करती थी. वह दस साल पहले फेसबुक पर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुपति मंडल के चंद्रगिरी के पवन कुमार रेड्डी (32) से मिली और करीबी हो गई. 27 मार्च को आधी रात को वह अपने पति, नौ साल की बेटी और छह साल के बेटे को छोड़कर जाडचर्ला में पवन कुमार रेड्डी के घर चली गई. सिद्धा रेड्डी ने 28 तारीख को पुलिस में शिकायत की कि उनकी पत्नी गायब है. जांच के दौरान पता चला कि कविता जाडचर्ला में थी. कांस्टेबल खादीर और उनके पति सिद्धा रेड्डी रविवार को उन्हें जहीराबाद से लाने के लिए कार से गए.
जडचर्ला में पुलिस ने कविता और उसके बॉयफ्रेंड पवन कुमार रेड्डी को काउंसलिंग दी और उसे अपने पति के साथ जाने का सुझाव दिया. कविता ने मना कर दिया और अपने पति को गंदी भाषा में गाली दी. सिद्धा रेड्डी जो पहले से ही उससे गुस्से में था उसने चाय पीने के बहाने चाकू खरीदने चला गया.
जब उसने अपने पति के साथ घर जाने से मना कर दिया, तो वह अपने बॉयफ्रेंड पवन रेड्डी के साथ कार में जहीराबाद के लिए निकली. भले ही कांस्टेबल खादीर ने पति-पत्नी से कहा कि वे झगड़ा न करें, वह उनके बीच बैठ जाएगा, लेकिन कविता नहीं मानी.
वह सिद्धा रेड्डी और पवन रेड्डी के साथ पिछली सीट पर बैठ गई. जहीराबाद पहुंचने के कुछ देर बाद सिद्धा रेड्डी ने अपनी जेब से चाकू निकाला और कविता के गले और गर्दन पर वार कर दिया. कॉन्स्टेबल तुरंत अलर्ट हो गया और ड्राइवर को कार संगारेड्डी हॉस्पिटल ले जाने की सलाह दी. लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही डॉक्टरों ने कन्फर्म कर दिया कि वह मर चुकी है. पंचनामा के बाद सोमवार को कविता का शव परिवार को सौंप दिया गया. आरोपी सिद्धा रेड्डी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. पुलिस की गाड़ी में हुई हत्या सनसनी बन गई.