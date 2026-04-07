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तेलंगाना: पति ने पुलिस की गाड़ी में बॉयफ्रेंड के सामने पत्नी का गला काटा

प्रतीकात्मक फोटो ( IANS )

संगारेड्डी: तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में पत्नी की हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. महिला का एक शख्स से फेसबुक पर जान-पहचान बढ़ने के बाद उससे प्यार हो गया था. महिला बाद में अपने परिवार को छोड़कर चली गई. आखिरकार उसके पति ने उसकी हत्या कर दी. यह सनसनीखेज घटना रविवार रात संगारेड्डी जिले के सदाशिवपेटा मंडल में नंदीकांडी के पास हुई. जहीराबाद टाउन सीआई और एसएस शिवलिंगम और विनय कुमार के मुताबिक झारासंगम मंडल के तुम्मनपल्ली के सिद्धा रेड्डी (35) पत्नी कविता (29) के साथ रहता था. सिद्धा रेड्डी जहीराबाद में किराए पर पानीपुरी का ठेला चलाता था जबकि कविता दर्जी का काम करती थी. वह दस साल पहले फेसबुक पर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुपति मंडल के चंद्रगिरी के पवन कुमार रेड्डी (32) से मिली और करीबी हो गई. 27 मार्च को आधी रात को वह अपने पति, नौ साल की बेटी और छह साल के बेटे को छोड़कर जाडचर्ला में पवन कुमार रेड्डी के घर चली गई. सिद्धा रेड्डी ने 28 तारीख को पुलिस में शिकायत की कि उनकी पत्नी गायब है. जांच के दौरान पता चला कि कविता जाडचर्ला में थी. कांस्टेबल खादीर और उनके पति सिद्धा रेड्डी रविवार को उन्हें जहीराबाद से लाने के लिए कार से गए.