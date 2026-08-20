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लखनऊ में पति ने पहले बैंककर्मी पत्नी को गोली मारी, फिर बहन की हत्या की, आखिर में खुद भी दी जान

लखनऊ में पत्नी और बहन की हत्या के बाद खुदकुशी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: राजधानी के गोमती नगर में गुरुवार दोपहर आईसीआईसीआई बैंक में कार्यरत दिव्या मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई. गोली दिव्या के पति मानस ने बैंक के बाहर मारी. पत्नी की हत्या के बाद पति घर पहुंचा और अपनी बहन को गोली मार दी. बहन की मौत के बाद खुद को भी गोली से उड़ा लिया. बता दें कि दिव्या फेमस यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा की बहन थीं. इस घटना के पीछे घर में विवाद में बताया जा रहा है. लखनऊ हत्याकांड. (Video Credit; ETV Bharat) इस मामले में एडीसीपी अनमोल ने बताया कि दिव्या मिश्रा लखनऊ की रहने वाली है और बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर के पद पर कार्यरत थी. बैंक के कर्मचारियों के मुताबिक, हत्या करने वाला महिला का पति टेंपो से यहां पर पहुंचा था. वह दिव्या से बाहर बातचीत कर रहा था. अचानक पिस्टल निकाल ली और दिव्या को दो गोली मारी. इसके बाद ऑटो में बैठकर फरार हो गया. हुसड़िया स्थित घर पहुंचकर मानस ने अपनी बहन तूलिका की भी गोली मारकर हत्या कर दी. फिर खुदकुशी कर ली. पता चला है कि मानस एसबीआई बैंक में कर्मचारी था. बहन तूलिका अविवाहित है.