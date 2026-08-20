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लखनऊ में पति ने पहले बैंककर्मी पत्नी को गोली मारी, फिर बहन की हत्या की, आखिर में खुद भी दी जान

बैंक के बाहर बातचीत के दौरान अचानक निकाल ली पिस्टल, फिर दो गोलियां मारीं

लखनऊ में पत्नी और बहन की हत्या के बाद खुदकुशी.
लखनऊ में पत्नी और बहन की हत्या के बाद खुदकुशी. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 20, 2026 at 2:34 PM IST

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Updated : August 20, 2026 at 3:41 PM IST

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लखनऊ: राजधानी के गोमती नगर में गुरुवार दोपहर आईसीआईसीआई बैंक में कार्यरत दिव्या मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई. गोली दिव्या के पति मानस ने बैंक के बाहर मारी. पत्नी की हत्या के बाद पति घर पहुंचा और अपनी बहन को गोली मार दी. बहन की मौत के बाद खुद को भी गोली से उड़ा लिया. बता दें कि दिव्या फेमस यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा की बहन थीं. इस घटना के पीछे घर में विवाद में बताया जा रहा है.

लखनऊ हत्याकांड. (Video Credit; ETV Bharat)

इस मामले में एडीसीपी अनमोल ने बताया कि दिव्या मिश्रा लखनऊ की रहने वाली है और बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर के पद पर कार्यरत थी. बैंक के कर्मचारियों के मुताबिक, हत्या करने वाला महिला का पति टेंपो से यहां पर पहुंचा था. वह दिव्या से बाहर बातचीत कर रहा था. अचानक पिस्टल निकाल ली और दिव्या को दो गोली मारी. इसके बाद ऑटो में बैठकर फरार हो गया. हुसड़िया स्थित घर पहुंचकर मानस ने अपनी बहन तूलिका की भी गोली मारकर हत्या कर दी. फिर खुदकुशी कर ली. पता चला है कि मानस एसबीआई बैंक में कर्मचारी था. बहन तूलिका अविवाहित है.

लखनऊ में वारदात. (Video Credit; ETV Bharat)

मानस ने पत्नी की हत्या क्यों की है, क्या विवाद था, अभी यह साफ नहीं हो पाया है. एडीसीपी ने कहा कि हम पड़ताल कर रहे हैं. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मौके से खोखे बरामद किए गए हैं. फॉरेंसिक टीम भी मौके पर है. बैंक और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं.

दिव्या मिश्रा (फाइल फोटो)
दिव्या मिश्रा (फाइल फोटो) (Photo Credit; ETV Bharat)

मानस बाजपेयी गोमती नगर के हुसडिया चौराहे के पास अपने निजी आवास में रहता था. यह पैतृक संपत्ति है. मानस की दिव्या मिश्रा से लगभग 6 वर्ष पूर्व शादी हुई थी. दोनों के कोई संतान नहीं थी. मानस की बहन तूलिका मानसिक रूप से अस्वस्थ थी. तूलिका की भी शादी नहीं हुई थी.

मानस ने व्हाट्सएप स्टेटस पर लिखा है-मैंने अपनी पत्नी दिव्या मिश्रा को मार दिया है. उसके बाद मैंने अपनी बहन को मारकर खुद को गोली मार ली. इस पूरे मामले के बारे में दिव्या की बहन प्रज्ञा और भरत को सब कुछ पता है.

(अपडेट जारी)

Last Updated : August 20, 2026 at 3:41 PM IST

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