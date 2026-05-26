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पत्नी पसंद नहीं थी तो पति ने 50 हजार में बेचा, फिर खुद दर्ज कराई गुमशुदगी की रिपोर्ट

जांच के दौरान पुलिस को पति के बयानों और हरकतों पर शक हुआ. सख्ती से पूछताछ की, तो वह टूट गया और जुर्म कबूल लिया.

Gujarat wife sold case
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 26, 2026 at 10:07 PM IST

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बनासकांठा (गुजरात): बनासकांठा जिले से एक सनसनीखेज और मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. यहां पालनपुर इलाके में एक शख्स ने कथित रूप से अपनी पत्नी को महज 50 हजार रुपये में बेच दिया. इस कथित सौदेबाजी और उसके बाद हुई प्रताड़ना के मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी पति समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है.

दर्ज कराई थी 'लापता' की रिपोर्ट

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी पति को अपनी पत्नी पसंद नहीं थी. इसी वजह से उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर कथित तौर पर अपनी पत्नी का सौदा कर दिया. कानून और पुलिस से बचने के लिए आरोपी ने एक शातिर चाल चली. उसने खुद पालनपुर पश्चिम पुलिस थाने में जाकर पत्नी की गुमशुदगी की लिखित शिकायत दर्ज करा दी ताकि किसी को उस पर शक न हो.

सख्ती से पूछताछ में खुला राज

मामले की जांच के दौरान पुलिस को पति के बयानों और हरकतों पर शक हुआ. जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की, तो वह टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने नापसंदगी के कारण अपने दोस्तों की मदद से पत्नी को 50 हजार रुपये में बेच दिया था.

पीड़िता का रेस्क्यू

सच्चाई सामने आते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया. पीड़िता को सुरक्षित बचाने के लिए तुरंत अलग-अलग टीमों का गठन कर छापेमारी शुरू की गई. पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए पीड़िता को आरोपियों के चंगुल से छुड़ा लिया.

पीड़िता ने पुलिस के सामने और भी चौंकाने वाले खुलासे किए. पीड़िता का आरोप है कि पति द्वारा बेचे जाने के बाद, खरीदार और उसके साथियों ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया. इतना ही नहीं, आरोपियों ने जबरदस्ती उसके सारे गहने भी उतरवा लिए और उन्हें बाजार में बेच दिया. पुलिस ने इस मामले में सामूहिक दुष्कर्म और लूटपाट की धाराओं के तहत भी जांच तेज कर दी है.

मानव तस्करी और गैंगरेप के आरोप में मामला दर्ज

पालनपुर पश्चिम पुलिस ने इस पूरे मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी पति, उसके दोस्तों और खरीदारों समेत कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों के खिलाफ मानव तस्करी, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन लूटपाट सहित कानून की विभिन्न कड़े प्रावधानों के तहत मुकदमा दर्ज किया है.

पुलिस अधिकारी का बयान

इस जघन्य अपराध को लेकर बनासकांठा के DySP डॉ. जिग्नेश गामित ने मीडिया को बताया, "मुख्य आरोपी पति ने खुद पुलिस थाने आकर अपनी पत्नी के लापता होने की मनगढ़ंत शिकायत दर्ज कराई थी. शुरुआती जांच में ही पुलिस को उसकी थ्योरी पर गहरा संदेह हुआ. जब तकनीकी और जमीनी साक्ष्यों के आधार पर गहन जांच की गई, तो इस पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया. पति ने कबूला कि उसने खुद ₹50,000 के लिए अपनी पत्नी को बेचने की साजिश रची थी."

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