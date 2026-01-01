ETV Bharat / bharat

BJP से टिकट नहीं मिला तो पति ने की बगावत, पत्नी ने घर छोड़ा....कहा, 'पार्टी के प्रति वफादारी सबसे ऊपर'

नागपुर: महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनावों को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है. वहीं, दूसरी तरफ नागपुर में भारतीय जनता पार्टी से टिकट न मिलने से नाराज विनायक देहानकर ने पार्टी से बगावत कर दी है. इससे उनकी पत्नी और पूर्व मेयर अचर्ना देहानकर काफी नाराज हो गईं.

बता दें कि, नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में बागी उम्मीदवारों ने न सिर्फ राजनीतिक पार्टी के नेताओं की नींद उड़ा दी है, बल्कि कई रिश्तों और परिवारों में भी दरार डाल दी है.

नागपुर में भारतीय जनता पार्टी (BJP) से टिकट न मिलने से काफी परेशाना एक पूर्व मेयर के पति ने स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया. इसको लेकर उनकी पत्नी काफी नाराज हो गईं.

यह देखकर कि उनके पति उस पार्टी के खिलाफ गए हैं जिसने उन्हें नागपुर में मेयर का पद दिया था, पत्नी ने अपने पति का घर छोड़ दिया और अपने माता-पिता के घर चली गई. यह घटना नागपुर की पूर्व मेयर अर्चना देहानकर के परिवार में हुई. इस वजह से देहानकर परिवार नागपुर में चर्चा का विषय बन गए हैं. खबर के मुताबिक, भाजपा के प्रति उनकी निष्ठा और पति के फैसले के बीच फंसी अर्चना मायके से ही पार्टी के लिए प्रचार करेंगी.