BJP से टिकट नहीं मिला तो पति ने की बगावत, पत्नी ने घर छोड़ा....कहा, 'पार्टी के प्रति वफादारी सबसे ऊपर'
अर्चना देहानकर को भारतीय जनता पार्टी ने मेयर का पद दिया था. वहीं उनके पति ने बीजेपी से बगावत कर दी है.
Published : January 1, 2026 at 7:03 PM IST
नागपुर: महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनावों को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है. वहीं, दूसरी तरफ नागपुर में भारतीय जनता पार्टी से टिकट न मिलने से नाराज विनायक देहानकर ने पार्टी से बगावत कर दी है. इससे उनकी पत्नी और पूर्व मेयर अचर्ना देहानकर काफी नाराज हो गईं.
बता दें कि, नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में बागी उम्मीदवारों ने न सिर्फ राजनीतिक पार्टी के नेताओं की नींद उड़ा दी है, बल्कि कई रिश्तों और परिवारों में भी दरार डाल दी है.
नागपुर में भारतीय जनता पार्टी (BJP) से टिकट न मिलने से काफी परेशाना एक पूर्व मेयर के पति ने स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया. इसको लेकर उनकी पत्नी काफी नाराज हो गईं.
यह देखकर कि उनके पति उस पार्टी के खिलाफ गए हैं जिसने उन्हें नागपुर में मेयर का पद दिया था, पत्नी ने अपने पति का घर छोड़ दिया और अपने माता-पिता के घर चली गई. यह घटना नागपुर की पूर्व मेयर अर्चना देहानकर के परिवार में हुई. इस वजह से देहानकर परिवार नागपुर में चर्चा का विषय बन गए हैं. खबर के मुताबिक, भाजपा के प्रति उनकी निष्ठा और पति के फैसले के बीच फंसी अर्चना मायके से ही पार्टी के लिए प्रचार करेंगी.
बता दें कि, वार्ड 17 में भाजपा ने कांग्रेस पार्टी से आए मनोज साबले को टिकट दिया है. इसी वजह से अर्चना देहानकर के पति विनायक देहानकर ने बगावत कर दी और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया. बताते चले कि, 2009 से 2012 के बीच, अर्चना देहानकर को भारतीय जनता पार्टी ने मेयर का पद दिया था.
क्या दबाव बनाने से पति मान जाएंगे?
अर्चना देहानकर का दावा है कि उन्होंने अपने पति पर दबाव डालने और पार्टी निष्ठा बनाए रखने के लिए उनका घर छोड़ने का फैसला किया. हालांकि, ये कोशिशें कामयाब होंगी या नहीं, यह 2 जनवरी को साफ हो जाएगा, जो नॉमिनेशन वापस लेने का आखिरी दिन है.
