36 की बीवी को मिला 22 का लवर, जानकर रूह कांप जाएगी क्या हुआ पति का हाल

पति की हत्या कर मौत को हार्ट अटैक बताया. पत्नी ने अपने प्रेमी और दूसरे आदमी के साथ मिलकर किया घिनौना जुर्म.

HUSBAND MURDERED
प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर मौत को हार्ट अटैक बताया. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 23, 2025 at 1:54 PM IST

4 Min Read
हैदराबाद (तेलंगाना): तेलंगाना के घटकेसर में एक महिला, जिसका एक जवान आदमी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, उसने अपने प्रेमी के प्यार में अपने पति की बेरहमी से हत्या कर दी. उसने अपने प्रेमी और उसके दोस्त की मदद से उसे मार डाला, क्योंकि वह उनके रिश्ते में रुकावट बन रहा था.

फिर उसने एक कहानी गढ़ी, जिसमें कहा गया कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई, और पुलिस और रिश्तेदारों को धोखा देने की कोशिश की. पुलिस जांच के दौरान, सच्चाई सामने आ गई, और मेडिपल्ली पुलिस ने सोमवार को उसे, उसके प्रेमी और दूसरे आदमी को गिरफ्तार कर लिया.

मेडिपल्ली इंस्पेक्टर गोविंद रेड्डी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वी.जे. अशोक (45) और जे. पूर्णिमा (36), जो मूल रूप से बेंगलुरु, कर्नाटक के रहने वाले थे, की शादी साल 2011 में हुई थी. उनका एक 12 साल का बेटा है. वे हैदराबाद के ईस्ट ब्रुंडावन कॉलोनी, बोडुप्पल में रहते थे. पूर्णिमा के पति अशोक, यानमपेटा के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में लॉजिस्टिक्स मैनेजर के तौर पर काम करते थे. पूर्णिमा घर पर एक प्लेस्कूल चलाती थी.

पहले, बोडुप्पल के दूसरे इलाके में रहने के दौरान, पूर्णिमा का आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के एक कंस्ट्रक्शन वर्कर पलेटी महेश (22) के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया. अशोक ने इसके लिए अपनी पत्नी को डांटा, और वे अपना घर ईस्ट ब्रुंडावन कॉलोनी में ले गए.

हालांकि, पूर्णिमा और महेश के बीच एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जारी रहा. इससे पति-पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होने लगे. इसी सिलसिले में, पूर्णिमा ने अपने पति को मारने का फैसला किया और महेश से मदद मांगी. बदले में, उसने यादाद्री भुवनगिरी जिले के अपने दोस्त भुक्या साईकुमार (22) की मदद ली.

इस महीने की 11 तारीख की शाम को, जब अशोक कॉलेज से घर लौटा, तो महेश और साईकुमार ने उसे पीटा और जमीन पर गिरा दिया. पूर्णिमा और साई ने उसे कसकर पकड़ रखा था, जबकि महेश ने तीन दुपट्टों से उसका गला तब तक दबाया, जब तक उसकी सांसें बंद नहीं हो गईं. यह कन्फर्म करने के बाद कि वह मर चुका है, महेश और साई वहां से चले गए.

वहीं पुलिस केस से बचने के लिए पूर्णिमा ने ड्रामा किया. उसने पुलिस को एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई. उसने बताया कि "मेरे पति शाम 6 बजे घर आए और आराम करने की बात कहकर बेडरूम में चले गए. मैं प्लेस्कूल का काम खत्म करके रात 8 बजे घर लौटी. जब मैंने अपने बेटे को उन्हें डिनर के लिए बुलाने भेजा, तो उसने कहा कि उसके पिता बाथरूम में बेहोश हैं. हम उन्हें मलकाजगिरी के सरकारी हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने कहा कि अशोक की मौत हो गई है. उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी. उनकी मौत को लेकर कोई शक नहीं है." उसने यही कहानी अपने रिश्तेदारों को भी बताई.

हालांकि, मरने वाले के शरीर पर चोटों के निशान होने की वजह से पुलिस ने शुरू में संदिग्ध मौत का केस दर्ज किया. पूर्णिमा के बर्ताव पर शक होने पर, उन्होंने उनके घर के पास लगे CCTV कैमरों की जांच की. उन्हें पता चला कि जिस दिन अशोक की मौत हुई. उस दिन महेश और साईकुमार उनके घर में घुसे थे. जब आरोपियों को कस्टडी में लेकर पूछताछ की गई, तो सच सामने आ गया. इंस्पेक्टर गोविंदा रेड्डी ने बताया कि तीनों को सोमवार को ज्यूडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया.

