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शराब के लिए पत्नी से मांगे पैसे, मना करने पर मासूम बेटी के सामने ही चाकू घोंपकर मार डाला

जिस पत्नी ने घर चलाने के लिए दिन-रात मेहनत की, उसी की जान उसके बेरोजगार पति ने सिर्फ चंद रुपयों के लालच में ले ली.

Kolkata Husband Kills Wife
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 29, 2026 at 4:40 PM IST

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अयान नियोगी

कोलकाता: दक्षिण कोलकाता के कस्बा इलाके में घरेलू विवाद के चलते हुई एक दर्दनाक हत्या ने इलाके को दहला दिया है. एक पति ने कथित रूप से अपनी छोटी बेटी के सामने ही अपनी पत्नी की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपी पति ने भागने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस घटना की जांच कर रही है.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, यह दुखद घटना रविवार तड़के हुई. गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान बिनोद सिंह के रूप में हुई है, जबकि मृतक महिला का नाम स्वप्ना सिंह है. स्थानीय लोगों का कहना है कि दंपति के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था. इस घटना पर कोलकाता पुलिस के डिटेक्टिव विभाग के प्रमुख रूपेश कुमार ने कहा, "मामले की जांच जारी है। इस मोड़ पर और अधिक बयान देना उचित नहीं होगा।"

आरोप है कि बिनोद अक्सर नशे की हालत में घर आता था और अपनी पत्नी से पैसों की मांग करता था. पैसे न मिलने पर उनके बीच झगड़ा होता था. बिनोद अपनी पत्नी के साथ मारपीट भी करता था. पड़ोसियों के अनुसार, बिनोद शनिवार रात करीब 10:00 बजे घर लौटा था. घर में घुसते ही उसने अपनी पत्नी स्वप्ना से चार हजार रुपये मांगे. जब स्वप्ना ने पैसे देने से मना कर दिया, तो दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई. थोड़ी देर बाद बिनोद घर से चला गया.

रविवार तड़के घर लौटा. आरोप है कि उसके बार-बार दरवाजा खटखटाने पर बेटी ने दरवाजा खोला. उस समय स्वप्ना कमरे के अंदर सो रही थी. तभी बिनोद ने अचानक उस पर हमला कर दिया और धारदार हथियार से उसके पेट पर कई वार किए. स्वप्ना खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ी. महिला की चीखें सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे. पड़ोसियों ने गंभीर रूप से घायल स्वप्ना को तुरंत अस्पताल पहुंचाया. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी.

घटना की सूचना सुबह करीब 6:30 बजे कस्बा पुलिस स्टेशन को दी गई. मौके पर पहुंचकर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया. प्रारंभिक जांच के आधार पर पुलिस को संदेह है कि इस हत्या के पीछे मुख्य कारण लंबे समय से चला आ रहा घरेलू विवाद था. हालांकि, वे इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि क्या घटना में कोई अन्य कारण भी शामिल थे. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

पड़ोसियों का कहना था कि बिनोद के पास कोई स्थायी नौकरी नहीं थी. स्वप्ना एक निजी कंपनी में काम करके घर का खर्च चलाती थी. आरोप है कि पति की पैसों की लगातार मांग और उसके खराब व्यवहार के कारण स्वप्ना को अक्सर अपने कार्यस्थल पर असहज स्थितियों का सामना करना पड़ता था. बताया जाता है कि पति की इन्हीं हरकतों की वजह से उसकी नौकरी भी चली गई थी.

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