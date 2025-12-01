दहेज में नहीं मिला बुलेट, शौहर ने दिया बीवी को तलाक; यूपी के ससुराल वालों पर केस
महाराष्ट्र के ठाणे में दहेज में बुलेट नहीं मिलने पर पति ने बीवी को तलाक दे दिया. पति और ससुरालवालों के खिलाफ केस दर्ज.
Published : December 1, 2025 at 3:59 PM IST
ठाणे (महाराष्ट्र): भले ही केंद्र सरकार ने 2019 में कानून बनाकर तीन तलाक की प्रथा पर रोक लगा दी हो, लेकिन एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां एक पति ने दहेज में बुलेट न देने पर अपनी पत्नी को तलाक दे दिया.
इस मामले में पुलिस ने पति और ससुराल वालों के खिलाफ महाराष्ट्र के ठाणे के भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करा दिया गया है. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. खास बात यह है कि तीन तलाक की यह घटना उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के एक गांव में हुई, जहां पीड़िता के ससुराल वाले रहते हैं.
जिन ससुराल वालों पर तीन तलाक, मुस्लिम मैरिज एक्ट और दहेज का केस दर्ज किया गया है. उनके नाम पति राशिद, शबनम अहमद (सास), मोहम्मद अहमद (ससुर, 32 साल), ननंद आरफा अहमद और पल्लवया हैं.
पुलिस की दी गई जानकारी के मुताबिक, 25 साल की पीड़िता महाराष्ट्र के भिवंडी शहर के रोशन बाग इलाके के बुबेरे कंपाउंड की एक बिल्डिंग में रहती है.
उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के नन्हाई गावत के रहने वाले राशिद के साथ पीड़िता की शादी कुछ महीने पहले बड़े धूमधाम से हुई थी. शादी के बाद पीड़िता शादी का जश्न मनाने के लिए नन्हाई गावत में अपने पति के घर गई थी. लेकिन, उसके बाद, पीड़िता के ससुराल वालों ने उसे दहेज में बुलेट नहीं देने की बात पर उसके ससुराल वालों से झगड़ा किया.
इस अप्रत्याशित तस्वीर के साथ पीड़िता बहुत दुखी थी. इस दौरान 19 अक्टूबर से 11 नवंबर, 2025 तक उसके ससुराल वालों ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया और मारपीट की, और उसके पति ने उसे तीन तलाक देकर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया. उसने महिला के ससुराल वालों द्वारा दहेज में दिए गए सोने का भी गलत इस्तेमाल किया.
इस मामले में पीड़ित महिला ने 29 नवंबर को भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर अशोक रत्नपारखी ने बताया कि पुलिस स्टेशन में इंडियन पीनल कोड की धारा 85, 316 (2), 352, 351 (2), 115 (2), 3 (5) और मुस्लिम महिला (विवाह के अधिकार का संरक्षण) एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत केस दर्ज किया गया है और इस मामले की आगे की जांच पुलिस सब-इंस्पेक्टर रामदास कोलथे कर रहे हैं.
तीन भाषाओं, उर्दू, अरबी और अंग्रेजी में बीवी को दिया तलाक: गौर करें तो इससे पहले भिवंडी शहर में भी पत्नी को WhatsApp पर तीन तलाक देने की घटना हुई थी. इस मामले में पत्नी की शिकायत पर शांतिनगर पुलिस स्टेशन में पति के खिलाफ केस दर्ज किया गया था. खास बात यह है कि तीन तलाक देते समय पति ने WhatsApp पर तीन भाषाओं - उर्दू, अरबी और अंग्रेजी में लिखा था.
केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा के लिए तीन तलाक कानून लागू किया है. तब से अब तक अकेले भिवंडी में 35 से ज़्यादा घटनाएं हो चुकी हैं. इससे पता चलता है कि कानून लागू होने से तीन तलाक की घटनाएं रुक नहीं रही हैं.
