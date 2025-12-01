ETV Bharat / bharat

दहेज में नहीं मिला बुलेट, शौहर ने दिया बीवी को तलाक; यूपी के ससुराल वालों पर केस

यूपी के ससुराल वालों को नहीं मिला बुलेट. बीवी को दे दिया तलाक. ( ETV Bharat )

ठाणे (महाराष्ट्र): भले ही केंद्र सरकार ने 2019 में कानून बनाकर तीन तलाक की प्रथा पर रोक लगा दी हो, लेकिन एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां एक पति ने दहेज में बुलेट न देने पर अपनी पत्नी को तलाक दे दिया. इस मामले में पुलिस ने पति और ससुराल वालों के खिलाफ महाराष्ट्र के ठाणे के भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करा दिया गया है. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. खास बात यह है कि तीन तलाक की यह घटना उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के एक गांव में हुई, जहां पीड़िता के ससुराल वाले रहते हैं. जिन ससुराल वालों पर तीन तलाक, मुस्लिम मैरिज एक्ट और दहेज का केस दर्ज किया गया है. उनके नाम पति राशिद, शबनम अहमद (सास), मोहम्मद अहमद (ससुर, 32 साल), ननंद आरफा अहमद और पल्लवया हैं. पुलिस की दी गई जानकारी के मुताबिक, 25 साल की पीड़िता महाराष्ट्र के भिवंडी शहर के रोशन बाग इलाके के बुबेरे कंपाउंड की एक बिल्डिंग में रहती है. उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के नन्हाई गावत के रहने वाले राशिद के साथ पीड़िता की शादी कुछ महीने पहले बड़े धूमधाम से हुई थी. शादी के बाद पीड़िता शादी का जश्न मनाने के लिए नन्हाई गावत में अपने पति के घर गई थी. लेकिन, उसके बाद, पीड़िता के ससुराल वालों ने उसे दहेज में बुलेट नहीं देने की बात पर उसके ससुराल वालों से झगड़ा किया.