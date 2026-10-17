चेकिंग कर रही पुलिस को देख पति ने दौड़ाई बाइक, धड़ाम से गिरी पत्नी, छोड़कर भागा, देखिए वीडियो
एक वीडियो सामने आया है, जहां पुलिस की चेकिंग से बचने के लिए एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की जान दांव पर लगा दी थी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 17, 2026 at 7:28 PM IST
रुद्रपुर: ऊधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में पुलिस चेकिंग के दौरान एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. त्रिशूल चौक पर चेकिंग से बचने के प्रयास में एक बाइक सवार ने अचानक कट मार दिया, जिससे बाइक के पीछे बैठी उसकी पत्नी सड़क पर गिर गई. हैरानी की बात यह रही कि महिला के गिरने के बावजूद पति ने बाइक नहीं रोकी और बाइक समेत भाग गया.
यह पूरी घटना वहां लगे कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सामने आया है. घटना के बाद पुलिसकर्मियों ने महिला को उठाकर उसकी मदद की. सीओ रुद्रपुर विभव सैनी के मुताबिक महिला ने किसी तरह की चोट नहीं आई है. काउंसलिंग कराकर महिला को घेर भेज दिया है.
जानकारी के मुताबिक रुद्रपुर के त्रिशूल चौक पर पुलिस की ओर से बिना नंबर प्लेट और बिना हेलमेट चलने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था. इसी दौरान एक बाइक सवार वहां पहुंचा. पुलिस ने उसे रुकने का संकेत दिया, लेकिन बाइक सवार ने रुकने के बजाय तेजी से बाइक निकालने का प्रयास किया. इसी दौरान उसने अचानक कट मार दिया, जिससे पीछे बैठी महिला का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क पर गिर गई.
घटना के दौरान मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए महिला को सड़क से उठाया और उसकी मदद की. वहीं, महिला के गिरने के बाद भी बाइक सवार के नहीं रुकने की बात सामने आई है. इस पूरी घटना को किसी व्यक्ति ने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया.
त्रिशूल चौक पर बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही थी. इसी दौरान तेज गति से आ रहे एक बाइक सवार ने चेकिंग से बचने के प्रयास में बाइक निकालने की कोशिश की। इस दौरान पीछे बैठी महिला सड़क पर गिर गई.
-विभव सैनी, सीओ रुद्रपुर-
पुलिस ने वाहन चालकों से की अपील: सीओ विभव सैनी ने वाहन चालकों से अपील की कि वे सड़क पर वाहन चलाते समय लापरवाही न बरतें. चेकिंग के दौरान पुलिस से बचने के लिए अचानक कट मारना या तेज गति से वाहन निकालने का प्रयास करना दुर्घटना का कारण बन सकता है. इससे वाहन चालक के साथ-साथ पीछे बैठे व्यक्ति और सड़क पर चल रहे अन्य लोगों की जान भी खतरे में पड़ सकती है.
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