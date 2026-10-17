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चेकिंग कर रही पुलिस को देख पति ने दौड़ाई बाइक, धड़ाम से गिरी पत्नी, छोड़कर भागा, देखिए वीडियो

रुद्रपुर का मामला. ( ETV BHARAT )

रुद्रपुर: ऊधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में पुलिस चेकिंग के दौरान एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. त्रिशूल चौक पर चेकिंग से बचने के प्रयास में एक बाइक सवार ने अचानक कट मार दिया, जिससे बाइक के पीछे बैठी उसकी पत्नी सड़क पर गिर गई. हैरानी की बात यह रही कि महिला के गिरने के बावजूद पति ने बाइक नहीं रोकी और बाइक समेत भाग गया.

यह पूरी घटना वहां लगे कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सामने आया है. घटना के बाद पुलिसकर्मियों ने महिला को उठाकर उसकी मदद की. सीओ रुद्रपुर विभव सैनी के मुताबिक महिला ने किसी तरह की चोट नहीं आई है. काउंसलिंग कराकर महिला को घेर भेज दिया है.