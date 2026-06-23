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दिल की बीमारी से पीड़ित बिहार के बुजुर्ग ने पत्नी को जान से मारा, फिर किया सुसाइड

प्रतीकात्मक तस्वीर ( IANS )

बेंगलुरु: कर्नाटक के संपिगेहल्ली पुलिस स्टेशन के इलाके में एक 83 साल के बुजुर्ग ने अपनी 77 साल की बुजुर्ग पत्नी की हत्या करने के बाद आत्महत्या कर लिया. दंपती का नाम सुमित्रा देवी और नंदन प्रसाद बताया गया है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच की. दोनों के शवों को अंबेडकर अस्पताल भेज दिया गया है. पुलिस ने बताया कि इस मामले में हत्या और खुदकुशी का अलग-अलग केस दर्ज किया गया है और जांच चल रही है. बिहार का यह बुजुर्ग दंपती शहर के चोक्कनायकनहल्ली में एक अपार्टमेंट में रहता था. दंपती का बेटा किरण कुमार कश्यप एयरफोर्स से रिटायर्ड है और अभी एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है. वह अपनी पत्नी, बच्चों और माता-पिता के साथ उसी घर में रहता था. सुमित्रा देवी, जिनकी हत्या हुई थी, उन्हें आंखों से दिखाई नहीं देता था और दोनों कान से सुनाई भी नहीं देता था. वहीं, बताया जा रहा है कि, सुसाइड करने वाले नंदन प्रसाद को दिल की बीमारी थी.