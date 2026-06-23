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दिल की बीमारी से पीड़ित बिहार के बुजुर्ग ने पत्नी को जान से मारा, फिर किया सुसाइड

पुलिस ने बताया कि हत्या और खुदकुशी का अलग-अलग केस दर्ज किया गया है और जांच चल रही है.

Husband died after killing blind wife in Bengaluru
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 23, 2026 at 7:09 PM IST

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बेंगलुरु: कर्नाटक के संपिगेहल्ली पुलिस स्टेशन के इलाके में एक 83 साल के बुजुर्ग ने अपनी 77 साल की बुजुर्ग पत्नी की हत्या करने के बाद आत्महत्या कर लिया.

दंपती का नाम सुमित्रा देवी और नंदन प्रसाद बताया गया है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच की. दोनों के शवों को अंबेडकर अस्पताल भेज दिया गया है.

पुलिस ने बताया कि इस मामले में हत्या और खुदकुशी का अलग-अलग केस दर्ज किया गया है और जांच चल रही है. बिहार का यह बुजुर्ग दंपती शहर के चोक्कनायकनहल्ली में एक अपार्टमेंट में रहता था. दंपती का बेटा किरण कुमार कश्यप एयरफोर्स से रिटायर्ड है और अभी एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है. वह अपनी पत्नी, बच्चों और माता-पिता के साथ उसी घर में रहता था.

सुमित्रा देवी, जिनकी हत्या हुई थी, उन्हें आंखों से दिखाई नहीं देता था और दोनों कान से सुनाई भी नहीं देता था. वहीं, बताया जा रहा है कि, सुसाइड करने वाले नंदन प्रसाद को दिल की बीमारी थी.

खबर के मुताबिक, बुजुर्ग डिप्रेशन में आ गए थे क्योंकि वह अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में अपने बच्चों पर बोझ नहीं बनना चाहते थे. पुलिस सूत्रों ने बताया कि उन्होंने कल रात अपनी पत्नी का गला घोंटने के बाद सुसाइड कर लिया.

यह घटना कैसे सामने आई?
किरण कुमार की पत्नी और बेटा बिहार में एक शादी में गए थे, जबकि किरण कुमार अपनी बेटी और माता-पिता के साथ घर पर थे. उन्होंने कल रात करीब 9 बजे अपने माता-पिता को खाना दिया था. उन्होंने कमरे में सो रहे अपने माता-पिता को आज सुबह नाश्ता करने के लिए बुलाने के लिए दरवाजा खटखटाया था. उन्हें शक हुआ क्योंकि दरवाज़ा काफी देर तक नहीं खुला था, इसलिए उन्होंने हथौड़े से दरवाजे की कुंडी तोड़ी और अंदर गए. वहां दोनों की लाशें मिलीं.

बेटे ने शिकायत में कहा, "मेरे पिता को दिल की बीमारी थी. मेरी मां को दिखाई और सुनाई नहीं देता था. मेरे पिता ने मां को मार डाला और फिर सुसाइड कर लिया क्योंकि वह हमें कोई परेशानी नहीं देना चाहते थे."

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